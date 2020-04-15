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 Політика України, Суспільство
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Все про:ПР (991) Чорновол Тетяна (165) Євромайдан (727) Горбатюк (336) ДБР (1049)

 Чорновол інкримінують статті, більша частина яких не підлягає розслідуванню, - Горбатюк

Колишній керівник Управління спецрозслідування ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що підозру Тетяні Чорновол висунуто "через не можу".

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Горбатюка, якщо простежити логіку в заявах Венедіктової на посаді виконуючої обов'язки директора ДБР, а потім генпрокурора і нинішнього керівництва ДБР про те, що необхідно скасовувати закон про не переслідування учасників акцій протесту, тому що він не дозволяє їм розслідувати злочини учасників акцій протесту, то виходить підозру Тетяні Чорновол здійснено через не можу.

"Тобто, вони усвідомлюють і переконують суспільство що закон про амністію забороняє переслідувати майданівців, але інкримінують Чорновол статті, велика частина яких не підлягає розслідуванню. Якесь, м'яко кажучи, протиріччя. Якщо закон вам не дозволяє, то тільки після рішення Верховної Ради можна підозри повідомляти. Або спростуйте свої заяви. Тому що виходить, що на ті норми, які заважають чинити свавілля, вони не звертають уваги", - підкреслив він.

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Також Горбатюк зазначив, що це закон не про амністію, а про "не переслідування учасників акцій протесту". Тобто в ньому прописана процедура звільнення від кримінальної відповідальності, яка передбачена КПК України. Відповідно до частини 3 статті 9 цього Кодексу не може застосовуватися закон, який йому суперечить.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Горбатюком читайте тут.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189281
 
   
 Топ коментарі
 
Чорновил инкреминируют статьи потому, что горбатюк 5 лет саботировал дело Майдана, получил за это миллионы и потратил на саботаж миллиарды народных денег.
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А у нас сейчас во власти мальчики по имени "Хочу" и дедушка по имени "Могу"
Вместе отвлекают народ от насущных проблем, создавая информационную истерию. Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5810
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Горбатюк не столько саботировал, сколько просто пиарился на этом, потому что случайно попал на волне, при этом при полном отсутствии профессиональных качеств. Любая попытка заставить его работать или убрать заканчивалась истериками адвокатов и облапошенных родных пострадавших.
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Рада засядет и все можно , - но единственно Но но истичению каденции Верховной Рады всех Их по Ихним законам Пересажают.
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за іменовані "колегіальні" - а тим паче Верховної - Законодавчого органу....- їх нікого і нііхто не "пересажае""
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Чорновил инкреминируют статьи потому, что горбатюк 5 лет саботировал дело Майдана, получил за это миллионы и потратил на саботаж миллиарды народных денег.
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Горбатюк не столько саботировал, сколько просто пиарился на этом, потому что случайно попал на волне, при этом при полном отсутствии профессиональных качеств. Любая попытка заставить его работать или убрать заканчивалась истериками адвокатов и облапошенных родных пострадавших.
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Та не смеши. Убрать горбатюка это щёлкнуть пальцем, то бишь политическая воля. Но её не было, ибо олигархической власти представителем которой есть потрох, не нужен народ-победитель, а нужен народ-терпила, поэтому всё идеи Майдана саботировались и искажались, расследование по Майдану саботировалось и забалтывалось тоже, но поощерались трауры по Майдану сопли, слёзы, слюни и на эти мероприятия денег не жалели. До сих пор Майдан заставлен многотонными железными конструкциями, чтоб народ там не собирался.
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А у нас сейчас во власти мальчики по имени "Хочу" и дедушка по имени "Могу"
Вместе отвлекают народ от насущных проблем, создавая информационную истерию. Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 5810
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А каким образом она после Майдана так сказочно разбогатела?
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Это тот, который всю каденцию питра раследовал дело Майдана так, шо все улики пропали.
Я ему верю.
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Ничего ей не будет. У Черновол справка, из дурдома, пожизненная. Очередная имитация бурной деятельности зебилоидов. Если отпустили Пашинского и Грымчака, то эту, тем более, никто не посадит. Фас, спамьте, зедебилы и соевые, покажите свою солидарность.
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Поросенко всё похерял.
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затрахали весь мозг этой Танькой!!!
или посадите, или отпустите!!!
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Всегда было интересно почему чиновники становятся умными и принципиальными только после увольнения
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кто ещё не высказался по этому поводу? Чорновол инкриминируют статьи, большая часть которых не подлежит расследованию, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 1894
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Баба Юля вроде молчала. Правда Власенко высказался.
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Тоже думал об этом, есть же закон об амнистии, хотя уже некоторые хотят отменить, но действительно, пока не отменили, то что ей можно предъявить
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Зебилы привели к власти инкриминалитет. Чорновол інкримінують статті, більша частина яких не підлягає розслідуванню, - Горбатюк - Цензор.НЕТ 8215
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Имеет право говорить в лицо правду. Пусть горькую, но правду. Он же не врет о реванше и не скрывает своего ликования по этому поводу. Они и пришли для того, чтобы давить.
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Население голосовало не совсем за это, вернее - совсем не за это...
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Походу Венедиктова и судья Волк спригивают с этого дела, они понимают что это в будущем может вернутся им большими проблемами.
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Это дело основано не на законе, а на "политической целесообразности". Пока Зеля-нипричемыш рассказывает про вирус, Портянка вершит судилище.
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