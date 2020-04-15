 Чорновол інкримінують статті, більша частина яких не підлягає розслідуванню, - Горбатюк

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За словами Горбатюка, якщо простежити логіку в заявах Венедіктової на посаді виконуючої обов'язки директора ДБР, а потім генпрокурора і нинішнього керівництва ДБР про те, що необхідно скасовувати закон про не переслідування учасників акцій протесту, тому що він не дозволяє їм розслідувати злочини учасників акцій протесту, то виходить підозру Тетяні Чорновол здійснено через не можу.

"Тобто, вони усвідомлюють і переконують суспільство що закон про амністію забороняє переслідувати майданівців, але інкримінують Чорновол статті, велика частина яких не підлягає розслідуванню. Якесь, м'яко кажучи, протиріччя. Якщо закон вам не дозволяє, то тільки після рішення Верховної Ради можна підозри повідомляти. Або спростуйте свої заяви. Тому що виходить, що на ті норми, які заважають чинити свавілля, вони не звертають уваги", - підкреслив він.

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Також Горбатюк зазначив, що це закон не про амністію, а про "не переслідування учасників акцій протесту". Тобто в ньому прописана процедура звільнення від кримінальної відповідальності, яка передбачена КПК України. Відповідно до частини 3 статті 9 цього Кодексу не може застосовуватися закон, який йому суперечить.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Горбатюком читайте тут.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.