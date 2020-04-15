 "Група дітей у ФБ розганяє зраду", - Малюська не побачив небезпеки в рішенні суду про виплату Суркісам 7 млрд

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"09 лютого 2017 (дві тисячі сімнадцятого!!) року зобов'язав Приватбанк обслуговувати депозити певних іноземених компаній БЕЗ жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів.
20 лютого 2020 (через ТРИ роки) той самий суд "роз'яснив" свою попередню ухвалу, фактично просто повторивши її зміст. Суть та сама - Приватбанк має обслуговувати депозити БЕЗ жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів.
15 квітня 2020 року суд апеляційної інстанції залишив ухвалу від 20 лютого 2020 року без змін.
Що змінилося за три роки? Практично нічого. Ну точно нічого істотного.
Де зрада? Де 7 ярдів?" - переконаний міністр.
Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $ 250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.
Просто очередной пример... не самый яркий((((
Но не хочет)))
Пока что можно только плевать в экран монитора
Плюю рядом - монитор жаль
Новости в СМИ:
"Министр Молюська залез на стол. Фото прилагается."
"Министр Малюська, ранее залезавший на стол в своем кабинете, поддержал Гончарука из-под стола."
Эти суркисы, коломойские при зеленском, продолжают грабить Украину и народ!
Прикормленый суд суркисами, которые подельники пэтьки, вынес решение, которое звучит громко, а на самом деле пшик
Интересно, а Малюське с этих 7 миллиардов сколько обломилось?
Не нужно МВФу нас спасать. Пустая затея, всё равно эти миллиарды аккуратно перетекут в нужные карманы - и через короткий промежуток времени, жопа снова вернётся (только толще), а госдолг увеличится на $10 000 000 000, и отдавать его будут наши пра-пра-правнуки
В общем, перехожу на сторону Коломойского.
А чо, нормальный чувак - он давно и прекрасно понял душу нашего нарида.
И если до сих пор бОльшая часть населения так ни х*я и не поняла, значит звиздец должен быть полным и всеобъемлющим. Таким, чтобы дошло до самых дефективных и очарованных. Не через мосх - так через ЖКТ.
Игорь Валерьич, хватит с нами панькаться, честное слово.
Хочу, чтобы всё, как в девяностых: доллар взлетел до тысяч, зарплаты и пенсии - до миллионов, не платились по полгода, за эти полгода инфляция съедала их к *беням практически полностью, людишки снова начали привыкать к купонам.
Из продуктов - хлеб да крупы. Ну, ещё картошка и "молокосодержащее" хер знает что из пальмового масла.
Из мяса - соя (ну, или наоборот).
Из одежды и обуви - секонд-хенд.
Вместо туалетной бумаги - газета "вестник Криворожья" и обёрточная бумага из магазина.
Из транспорта - велосипед или две задние ноги самих громадян.
Из турпоездок - дача, и бабкин огород в десять соток.
А вот всё вот это вот богатство и роскошь - нам ни к чему.
Не наше это: супермаркеты с их нечеловеческим изобилием, все эти фрукты и овощи мира круглый год, магазины брендовой одежды, приличной обуви, автомобили, безвизы - вся эта капиталистическая хрень глубоко враждебна нашему глубинному, аутентичному.
Хотим обратно в "совок", где всё серенько, не назойливо, примерно одинаково у всех.
Где умные живут в таком же гавне, как и дураки.
Где никто не высовывается, не мечтает о всяких европах с америками, не знает родной мовы, кое-как знает язык родного оккупанта, оккупанта называет братом, молится гундяевскому патриархату...
В общем, Валерьич, не тяните резину. Раньше начнём - раньше закончим.
Давайте дёргайте рубильник. Население, в массе своей, готово.
Есть, правда, некоторое количество отщепенцев и негодяев. Процентов так двадцать пять.
Но их не так много, вряд ли они смогут вам помешать
хотяяя..........
Отто Йорк
Посмотри, кто пришел к власти.
ШОКОЛАД ДІНАМО! МИ ПРОДАЄМО МАМУ!
ЗЕЛЬОНІ ЕТО ЗРАДА, НАМ ШОКОЛАДУ НАДА!
ШОКОЛАД - ПОНАД УСЕ! ВІД ЗЕЛЬОНИХ НАС ТРЯСЕ!
Гомну зеленому он рад!
И будет чавкать он гомно,
Ругая Петю все равно.
Для порівняння
"Легалізація грального бізнесу додасть у бюджет України понад 3 млрд грн на рік". І нас вмовляли, що це не аби яка підтримка для бюджету
Но нет, лучше как в приколе: голий, зате підперезаний("пояс" = "вера")
Коломойський вкрав в Суркісів гроші, а заплатити за це повинні платники податків, тобто всі громадяни України.
Скиньтесь Суркисам... Им 7 млрд нужно отдать!!!
И Приватбанк можно потом Коломойскому отдать!!!
Что вы как дети!?)))))
Это треш, это жесть, это ужжас, это катастрофа... Государство сгнило пол корень!!!