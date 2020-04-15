EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  9444  89
Матеріали за темою:
Все про:Боголюбов (38) Коломойський (854) націоналізація (117) НБУ (679) Порошенко (11663) Суркіс (73) Апеляційний суд (160) Гонтарева (465) Дубілет (21) Приватбанк (419) Малюська Денис (58)

 "Група дітей у ФБ розганяє зраду", - Малюська не побачив небезпеки в рішенні суду про виплату Суркісам 7 млрд

Міністр юстиції Денис Малюська не вважає, що сьогоднішнє рішення Апеляційного суду щодо "Приватбанку" обіцяє Суркісам отримання від держави 7 млрд гривень.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"09 лютого 2017 (дві тисячі сімнадцятого!!) року зобов'язав Приватбанк обслуговувати депозити певних іноземених компаній БЕЗ жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів.

20 лютого 2020 (через ТРИ роки) той самий суд "роз'яснив" свою попередню ухвалу, фактично просто повторивши її зміст. Суть та сама - Приватбанк має обслуговувати депозити БЕЗ жодних обмежень і відповідно до депозитних договорів.

15 квітня 2020 року суд апеляційної інстанції залишив ухвалу від 20 лютого 2020 року без змін.

Що змінилося за три роки? Практично нічого. Ну точно нічого істотного.
Де зрада? Де 7 ярдів?" - переконаний міністр.

Нагадаємо, сьогодні Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $ 250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.

Група дітей у ФБ розганяє зраду, - Малюська не побачив небезпеки в рішенні суду про виплату Суркісам 7 млрд 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189278
 
   
 Топ коментарі
 
Размер мозга соответствует фамилии.
 показати весь коментар
 
Повторю опять и опять - это диагноз. Этой власти. Один на всех. Неограниченная ограниченность
Просто очередной пример... не самый яркий((((
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Размер мозга соответствует фамилии.
 показати весь коментар
 
 
Повторю опять и опять - это диагноз. Этой власти. Один на всех. Неограниченная ограниченность
Просто очередной пример... не самый яркий((((
 показати весь коментар
 
 
Діти з Цензору занепокоїлись, що про них забули?
 показати весь коментар
 
 
Малюська ты блин идиот ??? Вопрос риторический. есть решение суда и если его не обжаловать рано или поздно прийдеться платить !!! Есть суды в ЕС есть ЕСПЧ !!! Недоумок "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 3147
 показати весь коментар
 
 
Молюск намекает, что обжалование он подаст так что никакого обжалования не будет!
 показати весь коментар
 
Це й був результат оскарження. Чи вам ще оскарження на оскарження?
 показати весь коментар
 
 
А кто ьыл у власти в 2017м? Тоже любители офшоров? Про Панаму уже забыли)
 показати весь коментар
 
 
А можно про Панаму поподробнее и со ссылками?
 показати весь коментар
 
 
Только у меня сейчас появилось желание заехать ему в морду?
 показати весь коментар
 
 
Желание заехать в эту морду не только у Вас. Жаль, достать сложно(((
Пока что можно только плевать в экран монитора
Плюю рядом - монитор жаль
 показати весь коментар
 
 
сегодня утром как раз он был на Сниданок з 1+1... еще тогда захотелось, а теперь так тем более.
 показати весь коментар
 
 
Не смотрю телевизор, от слова - вообще. "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 5765
 показати весь коментар
 
 
а те шо суркіси вивели свої лярди разом з каломойським якби і ніхто не знає
 показати весь коментар
 
 
Знает. Он для этого Беней и поставлен. Как и вся зеленая пошесть.
 показати весь коментар
 
 
Ты сам кто?

Новости в СМИ:

"Министр Молюська залез на стол. Фото прилагается."

"Министр Малюська, ранее залезавший на стол в своем кабинете, поддержал Гончарука из-под стола."
 показати весь коментар
 
 
Пусть Приват подает в европейские суды!
Эти суркисы, коломойские при зеленском, продолжают грабить Украину и народ!
 показати весь коментар
 
 
Курс сменился, для нас теперь европейские суды - не скрепно.
 показати весь коментар
 
 
Да ладно что нам скинемся отдадим нежалко
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та вообще никаких.
Прикормленый суд суркисами, которые подельники пэтьки, вынес решение, которое звучит громко, а на самом деле пшик
 показати весь коментар
 
Малюска враг украинского народа, ибо действует в интересах олигархов, а не Украины.
 показати весь коментар
 
 
что значит "тут растолстел"?! Что за наглая ложь? Он растолстел не "тут", а со всех сторон равномерно!
"Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 3035
 показати весь коментар
 
 
многоходовка пу "царь ненастоящий!" ...може мы вже узбека по имени Умид зовём Зеленским? "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 4387
 показати весь коментар
 
 
Главное простым гражданам у которых было на депозите по 500 тыс.вернули 200а тут ску 7 ярдов!!!еще и в такое трудное время
 показати весь коментар
 
 
В смысле? Это шо, в Привате? Так он же функционирует - че не вернуть то? или в тех шо закрыла Лера?
 показати весь коментар
 
 
Это в тех, что Лера закрыла владелцам возвращали только по 200 тыс гр. Но зато Лера имела со всех бывших владельцев Банков откат. Ведь они только выиграли.
 показати весь коментар
 
Влаельцам гривневых депозитов и валютных карточек.
 показати весь коментар
 
Грёбаные зебилы!!! "Група дітей у ФБ розганяє зраду", - Малюська не побачив небезпеки в рішенні суду про виплату Суркісам 7 млрд - Цензор.НЕТ 708 Ограбили простых граждан!!!
 показати весь коментар
 
Не, ну это понятно, что взять у государства 7 млрд. гривен и отдать их Суркисам - это хорошо. А то, что портновские суды - самые честные суды в мире - разве в этом кто-то сомневается?
Интересно, а Малюське с этих 7 миллиардов сколько обломилось?
 показати весь коментар
 
 
Также обращаем внимание, что в последнее время на некоторых сомнительных телеграмм-каналах распространяется ложная информация, которая не имеет ничего общего с реальным развитием событий как по вопросу судейского вознаграждения, так и по другим важным вопросам функционирования и развития судебной власти. Судебная власть неоднократно становилась объектом искажений и манипуляций, однако на этот раз авторы и бенефициары этих "сказок", к сожалению, находятся внутри судебной системы и преследуют собственные корыстные цели,- лучше никто не обгадит ,как сами себя...
 показати весь коментар
 
 
Смотрю на окружающий меня сюр, и жду дефолта, честно.

Не нужно МВФу нас спасать. Пустая затея, всё равно эти миллиарды аккуратно перетекут в нужные карманы - и через короткий промежуток времени, жопа снова вернётся (только толще), а госдолг увеличится на $10 000 000 000, и отдавать его будут наши пра-пра-правнуки

В общем, перехожу на сторону Коломойского.
А чо, нормальный чувак - он давно и прекрасно понял душу нашего нарида.
И если до сих пор бОльшая часть населения так ни х*я и не поняла, значит звиздец должен быть полным и всеобъемлющим. Таким, чтобы дошло до самых дефективных и очарованных. Не через мосх - так через ЖКТ.

Игорь Валерьич, хватит с нами панькаться, честное слово.
Хочу, чтобы всё, как в девяностых: доллар взлетел до тысяч, зарплаты и пенсии - до миллионов, не платились по полгода, за эти полгода инфляция съедала их к *беням практически полностью, людишки снова начали привыкать к купонам.
Из продуктов - хлеб да крупы. Ну, ещё картошка и "молокосодержащее" хер знает что из пальмового масла.
Из мяса - соя (ну, или наоборот).
Из одежды и обуви - секонд-хенд.
Вместо туалетной бумаги - газета "вестник Криворожья" и обёрточная бумага из магазина.
Из транспорта - велосипед или две задние ноги самих громадян.
Из турпоездок - дача, и бабкин огород в десять соток.

А вот всё вот это вот богатство и роскошь - нам ни к чему.
Не наше это: супермаркеты с их нечеловеческим изобилием, все эти фрукты и овощи мира круглый год, магазины брендовой одежды, приличной обуви, автомобили, безвизы - вся эта капиталистическая хрень глубоко враждебна нашему глубинному, аутентичному.

Хотим обратно в "совок", где всё серенько, не назойливо, примерно одинаково у всех.
Где умные живут в таком же гавне, как и дураки.
Где никто не высовывается, не мечтает о всяких европах с америками, не знает родной мовы, кое-как знает язык родного оккупанта, оккупанта называет братом, молится гундяевскому патриархату...

В общем, Валерьич, не тяните резину. Раньше начнём - раньше закончим.
Давайте дёргайте рубильник. Население, в массе своей, готово.
Есть, правда, некоторое количество отщепенцев и негодяев. Процентов так двадцать пять.
Но их не так много, вряд ли они смогут вам помешать

хотяяя..........

Отто Йорк
 показати весь коментар
 
 
В принципе - верно, только, вот, нормальные люди это не заслужили, но их, нормальных - меньшинство.
 показати весь коментар
 
 
Наверное лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Будет одно из двух - либо это меньшинство снова консолидируется и будет менять ситуацию, либо плюнет окончательно и в стране останется одно зебильё.
 показати весь коментар
 
 
+100500. Не представляю только, как надо "надихнутися" (укр. вдохновиться), чтобы снова идти проливать кровь для того, чтобы оставшиеся дома всё просрали...
 показати весь коментар
 
 
Не знаю........ наверное для этого нужно не столько вдохновение, сколько совесть и мораль. "Група дітей у ФБ розганяє зраду", - Малюська не побачив небезпеки в рішенні суду про виплату Суркісам 7 млрд - Цензор.НЕТ 9556 Мне переводить не надо, я знаю украинский, просто пишу безграмотно.
 показати весь коментар
 
я аж представил зелебобика с кравчучкой "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 4764 расслабили ягодички при порохе, теперь жрите зелёную соплю и вспоминайте субсидии по 3000 грн и предвыборные вопли клоуна на лисапеде
 показати весь коментар
 
 
Чет мне Пьер Ришар вспомнился, когда я только что увидел фото этого Моллюска "Группа детей в ФБ разгоняет зраду", - Малюська не увидел опасности в решении суда о выплате Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 8110
 показати весь коментар
 
Какой там Ришар, ему до Ришара как до неба р*чки!
 показати весь коментар
 
 
Это они выяснят, что у тебя есть такого, что можно забрать. И заберут.
Посмотри, кто пришел к власти.
 показати весь коментар
 
Рекомендовані футбольні кричалки сезону 2020-2021.
ШОКОЛАД ДІНАМО! МИ ПРОДАЄМО МАМУ!
ЗЕЛЬОНІ ЕТО ЗРАДА, НАМ ШОКОЛАДУ НАДА!
ШОКОЛАД - ПОНАД УСЕ! ВІД ЗЕЛЬОНИХ НАС ТРЯСЕ!
 показати весь коментар
 
 
Не надо Мико шоколад,
Гомну зеленому он рад!
И будет чавкать он гомно,
Ругая Петю все равно.
 показати весь коментар
 
Дійсно. В чому проблема? Якихось сран.их 7 млрд грн народних грошей суркісам.


Для порівняння

"Легалізація грального бізнесу додасть у бюджет України понад 3 млрд грн на рік". І нас вмовляли, що це не аби яка підтримка для бюджету
 показати весь коментар
 
 
Разогнать попов и капища продать под постройку чего-то нужного принесет то шо мы будем одалживать деньги МВФ.
Но нет, лучше как в приколе: голий, зате підперезаний("пояс" = "вера")
 показати весь коментар
 
 
Сначала, давайте выясним откуда у Суркисов 7 миллиардов??? За одно и у остальных депозитчиков! - Может и выплачивать ничего не придется!!!
 показати весь коментар
 
 
Очередные руки которые ничего не крали???
 показати весь коментар
 
 
Коломойский, Суркисы это короли офшоров.
 показати весь коментар
 
 
Чи правильно я розумію?
Коломойський вкрав в Суркісів гроші, а заплатити за це повинні платники податків, тобто всі громадяни України.
 показати весь коментар
 
 
кошерному кошерное, не мелочитесь какие то сраные 7 лярдов))) та у нас этих денег, не у вас а у нас))))))))))))))))))))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
ви правильно розумієте. Але має бути скажемо так - "регресний" позов Приватбанку до Коло.
 показати весь коментар
 
Что-то не пойму, почему в комментах не видно зелибобиков, которые бы защищали эту Малюську?
 показати весь коментар
 
А на#уя суду фактически просто повторять решение 2017 года? Может не совсем фактически и не совсем просто повторил? Не просто же так это делали, пока основное дело в Верховном суде рассматривается. Суркисы хотят по этому решению быстренько бабки забрать, пока в Верховном тянут кота за яйца. И как бы малюська не при чем тут, всего лишь надо ничего не делать и Приват в суд не приглашать... Дебил зеленый
 показати весь коментар
 
.. і не тільки в ФБ, а й на цензорі теж. Що не новина, то все про всепропало.
 показати весь коментар
 
Вони субсидії урізали на 8,5 млрд. бо грошей немає, а Суркісам з легкох руки виняли і паклали...ЗЕбіли, ви це зробили разом !
 показати весь коментар
 
 
Доки в Україні не буде знищено кримінально олігархічні клани ,ми і далі будемо найбіднішою країною Європи, при тому( залишаючись однією з найбагатших своїми природніми ресурсами) ,адже ми ходимо по колу всі силові органи на сторожі олігархату.Навіть перегляд бюджету зняли з освіти ,культури,місцевого самоврядування, а суддям ,прокурорам,МВС не зняли ,а декому і добавили.
 показати весь коментар
 
Налогоплательщики!!!

Скиньтесь Суркисам... Им 7 млрд нужно отдать!!!

И Приватбанк можно потом Коломойскому отдать!!!

Что вы как дети!?)))))

Это треш, это жесть, это ужжас, это катастрофа... Государство сгнило пол корень!!!
 показати весь коментар
 
гроші ті хоч і вкрадені в Україні.. але ж ЧУЖІ до рішення суда!!
 показати весь коментар
 
МВФ будут полными лохами, если дадут кредит этому недоразумению. Должен же Зеля войти в историю, как первый еврейский президент, который довёл Украину до дефолта.
 показати весь коментар
 
 
Непоганий бізнес: вкрасти гроші з банку під виглядом кредиту, який потім буде списано, і вкласти їх в банк під процент
 показати весь коментар
 
 
Пока обрезаных не поставим на ножи снимут семь шкур и незадумаются
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору