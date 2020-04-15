 Карантинні заходи посилюють у Запорізькій області - будуть закриті Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

Так, на свята закриють на в'їзд чотири міста: Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. Населені пункти визначені керівництвом області як карантинні зони.

"На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони буде заборонений. Тому заздалегідь купуйте все необхідне і святкуйте Великдень вдома. Проїзд буде можливий лише для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари чи матеріали. Всі, хто не має прописки і захоче в'їхати в міста, не зможуть цього зробити", - заявив глава ОДА Віталій Туринок.

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Станом на ранок, в Запорізькій області зафіксовано 99 випадків захворювання на коронавірус і дві смерті від інфекції. Перший летальний випадок в Запоріжжі був зафіксований 14 квітня.

Більшість інфікованих перебуває на самоізоляції. COVID-19 підозрюють у 250 жителів регіону.