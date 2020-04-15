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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Бердянськ (100) Запоріжжя (588) карантин (2884) Мелітополь (44) Запорізька область (465) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Карантинні заходи посилюють у Запорізькій області - будуть закриті Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар, - ОДА

На період Великодніх свят у Запорізькій області посилять карантинні обмеження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

Так, на свята закриють на в'їзд чотири міста: Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь та Енергодар. Населені пункти визначені керівництвом області як карантинні зони.

"На святкові дні в’їзд та виїзд у карантинні зони буде заборонений. Тому заздалегідь купуйте все необхідне і святкуйте Великдень вдома. Проїзд буде можливий лише для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари чи матеріали. Всі, хто не має прописки і захоче в'їхати в міста, не зможуть цього зробити", - заявив глава ОДА Віталій Туринок.

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Станом на ранок, в Запорізькій області зафіксовано 99 випадків захворювання на коронавірус і дві смерті від інфекції. Перший летальний випадок в Запоріжжі був зафіксований 14 квітня.

Більшість інфікованих перебуває на самоізоляції. COVID-19 підозрюють у 250 жителів регіону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189275
 
 
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Карантинные зоны. Чего так? Потому что беспокойно за жителей. Коронавирус. Не слышали, что ли. Глупый вопрос:чего так?
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В Україні вже немає Конституції від слова ВЗАГАЛІ?

Яка нахрен прописка? Це що - СРСР? Гулаг?

А ви знаете що багато людей на мають прописки або мають житло і живуть не там де прописані тому що це їх ПРАВО.
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А в Америке есть Конституция?
В спам, цап.
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в США нет прописки. Есть адрес билинга/регистрации который ты можешь поменять в любой момент через интернет.
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