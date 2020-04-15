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Все про:банки (424) ВР (7494) Кравчук Євгенія (62)

 "Антиколомойський" законопроєкт Рада може розглянути наприкінці квітня - на початку травня, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук очікує, що законопроєкт №2571-д щодо запобігання скасуванню націоналізації або ліквідації банків Верховна Рада розгляне у період з кінця квітня до початку травня.

Такі прогнози Кравчук озвучила у коментарі Цензор.НЕТ.

За її словами дата ухвалення законопроєкту залежить від обставин зі змінами до регламенту.

"Якщо ми завтра (16 квітня. - Ред.) ухвалимо законопроєкт про регламент і його підписання буде заблоковано реєстрацією постанов, то відповідно буде потрібно після Великодніх свят ще раз зібратися і відхилити ці постанови, щоб законопроєкт був відправлений на підпис президенту і набув чинності. Паралельно комітет буде розглядати правки в комітеті і це теж не можна зробити дуже швидко", - зауважила нардепка.

За її словами 21 квітня профільний комітет лише розпочне розгляд банківського законопроєкту по суті.

"Вони вже розбили цю таблицю на абзаци і будуть намагатися розглянути постатейно, згрупувавши їх. Я думаю, що реалістичний сценарій, з урахуванням постанов для відхилення закону про регламент - це кінець квітня - початок травня уже розгляд в другому читанні банківського закону", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зміни до регламенту дозволять розглянути "антиколомойський" законопроєкт за кілька годин, - "слуга народу" Кравчук

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

Читайте: У четвер Рада розгляне зміни до регламенту, законопроєкти про децентралізацію та оборонні закупівлі, - "слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189273
 
 
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сначала в раду завезти яйцерезку, потом принимать закон
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В этом году,но всё просто примут если пакетом без обсуждения за один раз,понятно что с нарушениями, МВФ кредит дадут,закон то есть,бабки получат потом депутаты подают в Конституционный суд,тот в свою очередь отменит закон так как принят с нарушениями,а это очевидно уже с 16000 правками без обсуждения,а бабки уже получены,а дальше их не волнует,зелёные пришли на один срок и выжмут с Украины по максимому
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Уже не прокатит . МВФ хороший ученик , а учитель Тимошенко и уже на одни и те же Грабли не поведутся. Вечером Деньги , утром Стулья.
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Зачекайте трохи! Там не тільки Суркіси хочуть відсудити! Як всі відсудять, так зразу приймайте.
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пропагандист никак не налюбуется результатом своей работы-пяти лет перепечаток картинок из сайтов ДНР и РФ.
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Антиколомойский" законопроект Рада может рассмотреть/т.е судьба Украины во время войны и эпидемии зависит от Коломойского, гражданина Израиля -военного союзника Путина. Обворовавшего украинцев на миллиарды.- Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов 05.07.19
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Жаль! Значит карантин до той поры не снимут, очень жаль. Терпим далее, куда деваться с подводной лодки.
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