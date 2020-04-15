 ФСБ Росії повідомила про припинення в окупованому Криму діяльності української розвідгрупи

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс, з посиланням на сайт ФСБ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації на території Республіки Крим припинено діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони України, спрямовану на організацію і вчинення диверсійно-терористичних актів, викрадення відомостей, що містять державну таємницю, і вербування російських громадян", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, виявлені розвідувальні операції "були організовані начальником підрозділу української військової розвідки, дислокованого в місті Херсоні, полковником Ахмедовим Олегом Алішеровичем".

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"Російська контррозвідка припинила діяльність агентурної групи, завербованої і курованої полковником Ахмедовим, до складу якої входили військовослужбовець Збройних сил Росії, підозрювана у видачі в 2017-2018 роках представникам української військової розвідки довірених їй по службі відомостей, що становлять державну таємницю, і громадянин України, підозрюваний в здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби", - заявили в спецслужбі.