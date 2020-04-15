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Все про:розвідка (1555) ФСБ (896)

 ФСБ Росії повідомила про припинення в окупованому Криму діяльності української розвідгрупи

ФСБ Росії заявила, що в окупованому Криму припинено діяльність української розвідувально-диверсійної групи, до якої входила російська військовослужбовиця, підозрювана у видачі державної таємниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс, з посиланням на сайт ФСБ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації на території Республіки Крим припинено діяльність Головного управління розвідки Міністерства оборони України, спрямовану на організацію і вчинення диверсійно-терористичних актів, викрадення відомостей, що містять державну таємницю, і вербування російських громадян", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, виявлені розвідувальні операції "були організовані начальником підрозділу української військової розвідки, дислокованого в місті Херсоні, полковником Ахмедовим Олегом Алішеровичем".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка затримала за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Російська контррозвідка припинила діяльність агентурної групи, завербованої і курованої полковником Ахмедовим, до складу якої входили військовослужбовець Збройних сил Росії, підозрювана у видачі в 2017-2018 роках представникам української військової розвідки довірених їй по службі відомостей, що становлять державну таємницю, і громадянин України, підозрюваний в здійсненні шпигунської діяльності за завданням української спецслужби", - заявили в спецслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189272
 
 
 Топ коментарі
 
будут менять на Шайтанова
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Оооо, пошли фсбэшные отвлекали от мора на винторогии, то мост взрывают, то бог)))
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о понеслась у придурковатых ФСБшников пред Пасхальная пьянь и срань.. это в пику типа в Киеве их ее генарала упаковали..... а они придумали сказку про ДРГ... слабо слабо Путин как там нефть сколько за бочку 14-18..бакс??7 ну ну... а еще парад по-БЕДЫ... на носу....
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Оооо, пошли фсбэшные отвлекали от мора на винторогии, то мост взрывают, то бог)))
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и, да, если вьетнамки не синего цвета, то это не наши
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зеля мастер гешефта - за сто реальных уголовников, террористов и убийц, получает на обмен в Украину сто ватанов, которые в плену над нашими воинами издевались. и нах нужны такие обмены по зеленски?
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о понеслась у придурковатых ФСБшников пред Пасхальная пьянь и срань.. это в пику типа в Киеве их ее генарала упаковали..... а они придумали сказку про ДРГ... слабо слабо Путин как там нефть сколько за бочку 14-18..бакс??7 ну ну... а еще парад по-БЕДЫ... на носу....
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На рассвете группа вошла в Севастополь , ништо не видавало в них укр. разведчиков кроме парашютов волочащихся за спинами по земле
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За 5 лет оккупации Крыма там не было не одной диверсии или теракта.
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Опять скажут что у них нашли батарейки на радиостанции,а также запалы к взрывателям и листовки против оккупантов. ФСБ России сообщила о пресечении в оккупированном Крыму деятельности украинской разведгруппы - Цензор.НЕТ 287
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Это просто взяли заложников, чтоб поменять на Шайтана (черта)! Всегда считал обмен пленными пагубным и вредным занятием (абсолютно беспринципным). Заложников и пленных можно только освобождать (силой), никаких переговоров с бандитами или врагами никогда не должны вестись (кроме капитуляции) под страхом не просто уголовного преследования, а смертной казни (невзирая на статус, должность или пост: хоть президент, хоть "папа римский)!
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Если бы это была правда... Но нет. Никаких групп там быть не может.
Это как тут Баканов рассказывает сказки каждый день о том, что он каких-то мифических сепаров поймал. Так и там рассказывают лохторату про пойманные бандеровские дрг. Циркачи друг друга копируют.
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ты ***.ина считаешь что в украине не найдутся смелые люди?

которые нападут на рашу?
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Цих двох партизанів вже 5 років ловлять. ФСБ Росії повідомила про припинення в окупованому Криму діяльності української розвідгрупи - Цензор.НЕТ 9974 ФСБ Росії повідомила про припинення в окупованому Криму діяльності української розвідгрупи - Цензор.НЕТ 5853
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Интернациональная группа состояла из половцев и печенегов
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Ну шо крымчане, нравится,что любого из вас могут приписать к укр. диверсионной группе?
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Конечно верим и взяли с собой документы министерства обороны,так как на визитку Яроша уже не ведутся,то есть обмен очевиден мы им настоящего шпиона они фейкового,оперативно всего через сутки сыграла фсб Мордора
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Тіпа зробили "ответкук" за шайианова. Дурні московити. Вам точно ніхто не вірить. А шпійоном у вас може були хто завгодно.
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а какие проблемы в Крыму для фсб:

атмудохали "в хлам", безработных мигрантов,
напоили боярою... для куража,
и на чёрной скамье, на скамье дивюрсантов-
в чёрных масках сидели... четыре бомжа ФСБ Росії повідомила про припинення в окупованому Криму діяльності української розвідгрупи - Цензор.НЕТ 2021
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В крыму задержали граждан Украины, наверное чтобы обменять на недавно задержанную СБУ группу, которая осуществила 18 террактов в Украине. Т.е. хоть работай СБУ, хоть не работать, всех кого поймаешь будут менять на незаконно задерданных в параше, и таких граждан Уукраины более миллиона.
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Розвідгрупа на своїй землі - це партизани.
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Задержали группу с"полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем". Ця ху...єта може в Росії і проканає. Та не для України. Хто, бл..ть, мені скаже, що в Україні полковник може бути Ахмєдовим Алишеровичем
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готовят обменный фонд Для Зе а он отвод сил все как и предпологалось
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https://www.youtube.com/watch?v=4ChbhfDEQVg&feature=emb_logo - ось цей блокбастер. Контракт з МОУ, як і безтурботний спецуровець, що безстрашно розготає згортки з вибухівкою особливо "доповнює" достовірність даного відосіка ві ФСБ. Оскара!!!!
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