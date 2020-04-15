 Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома: "Це можливість краще усвідомити значення життєвих цінностей"

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Священнослужитель наголосив, що пандемія змінила повсякденне і церковне життя, але при цьому вони "зобов'язані ухвалити важке рішення", поширивши карантинні обмеження і на Страсний тиждень.

Варфоломій також зазначив, що ці заходи не є рішеннями проти церкви.

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На переконання Константинопольського патріарха, ситуація, що склалася, "є можливістю до кращого усвідомлення значення життєвих цінностей".