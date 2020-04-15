 Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян залишатися вдома: "Це можливість краще усвідомити значення життєвих цінностей"

Про це заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Священнослужитель наголосив, що пандемія змінила повсякденне і церковне життя, але при цьому вони "зобов'язані ухвалити важке рішення", поширивши карантинні обмеження і на Страсний тиждень.
Варфоломій також зазначив, що ці заходи не є рішеннями проти церкви.
На переконання Константинопольського патріарха, ситуація, що склалася, "є можливістю до кращого усвідомлення значення життєвих цінностей".
Вот те на. А на самого главного пацана на самом верху, который всех очень любит, не расчитывать? Он в отпуске?
Я поражаюсь наглости попов - как бы не обосрались = (если хорошо) - бохпомох, памалимся за, или (если плохо) - это гадкая сотона гадко гадит гадостями, памалимся против.
Правда тут есть нюанс любит то любит, но только убивать, мучить, проклинать, угрожать)
Чи, навпаки, «Тузіками» пригощав?
а ты почитай на досуге разборки "ветхого завета", например, нормальными людьми. Даже Марк Твен - и то обосрался от наглости попов, а там ведь не дремучие правослабные то, а более-менее норм. попы.
Ви кажете, мовляв, ніколи у житті
Не ждали, що пройдуть свята на самоті?
Не вийти між людей в новенькому вбранні.
Не з'їхатись рідні на довгі вихідні.
Не з'їсти шашлика, не випити гуртом -
Ні радісних обійм, ні жартів за столом.
Не вибратися в ліс, у місто чи село,
До церкви, врешті-решт - коли таке було?
Коли таке було? А навіть на Різдво!
Де сіно у хліві було лише для двох.
Або, коли в Христа засяяло лице -
Лиш троє на горі дивилися на це.
І навіть на ослі у натовпі осанн -
Між сотнями людей Ти можеш бути Сам.
Ти можеш бути Сам у маренні душі,
Як друзів зморить сон в саду на спориші.
Як вимовить в пітьмі, ховаючись в рядно,
Найвідданіший з них: "Я з Ним не заодно..."
В пустелі, на горі, прибитий до хреста -
Він був на самоті! А нам тепер - свята.
А нам тепер свята - ковбаси, пиріжки...
Від Пасхи до Різдва проносяться роки.
Міняються часи, а ми - які й були:
Не бачимо Христа за криками хвали.
Фарбуємо яйце і святимо хліби -
Нікуди не втекти від ситої юрби...
А тут прийшли свята, і раптом - ти один!
Роз'єднує людей всесвітній карантин.
Самотні йдуть жінки до гробу на зорі.
Самотні уночі без риби рибарі.
Самотня і пуста дорога в Еммаус.
Та тут мандрівникам являється Ісус!
І в горницю сумну, здолавши опір стін,
Являється Господь у їхній карантин!
А може, це наш шанс - хоча би раз в житті
Побути на свята з Христом на самоті?
Прийми цю тишу в дар, мовчи і говори.
Він виведе тебе за мури і двори.
До тої висоти, з якої видно храм.
До тої, де душа відкрита всім вітрам.
Де все таке дрібне - сири і балики,
А радість - прямо тут, на відстані руки.
І перш ніж Він Себе від тебе вознесе,
Від щастя не забудь вклонитися за все.
За кожен Божий день у ясності святій,
За тишу молитов, безлюдність літургій.
А раптом це таки полюбиться тобі -
І більше не підеш до ситої юрби?
Не кожен має дар - пізнати цю мету:
Ділити із Творцем вселенську самоту...
папа Римский
патриарх Варфоломей
предстоятели Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины
и даже патриарх Московский (ФСБ), при всём его негативе.
И только УПЦ МП как бы и сказала про необходимость соблюдать медицинские требования, но всё же призвала прийти в церковь на Пасху (по сути, вопреки официальной позиции своего московского начальства). Иначе как диверсией против Украины это назвать нельзя.