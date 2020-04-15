EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  3035  47
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2884) Ляшко Віктор (250) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Якби пішли на карантин на тиждень пізніше, зараз було б близько 17 тис. інфікованих COVID-19, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна своєчасно вийшла на карантин і змогла уникнути великої кількості тих, що заразилися коронавірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".

"Якщо ми подивимося на наше математичне моделювання, яке було зроблено в кінці лютого, то, станом на 12 квітня, ми повинні були б мати близько 17 тис. коронавірусних хворих", - зазначив він.

За його словами, від 100 до 1 тис. і від 1 тис. до 10 тис. заражених ми йдемо повільніше, ніж інші країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проблема з тестуванням на COVID-19 є на Київщині, плануємо туди відрядження найближчим часом, - Ляшко

"Це і є ефект превентивних заходів. Наприклад, від 100 до 1 тис. ми пройшли за дев'ять днів. Італія - ​​за п'ять днів. Тепер подивімося, за який час ми пройдемо від 1 тисячі до 10 тис. Іспанія, Італія пройшли за п'ять -сім днів, а від 10 тис. до 20 тис. тощо проходять швидше і швидше. Тому що зростає кількість контактів. У нас перша тисяча (у кого виявлений COVID-19. - Ред.) була 4 квітня", - зазначив Ляшко.

За словами Ляшка, як очікується, до кінця квітня Україна вийде на рівень 10 тис. хворих.

"І нормально, якщо ми до кінця квітня вийдемо на 10 тис. Найбільш песимістичний сценарій, який ми обговорювали раніше, - це 80%, потім 50%, потім 25% населення, які перехворіють на коронавірус. Якщо 25% українців буде інфіковано, скільки ліжок в інфекційних відділеннях нам знадобиться? Ми всі бачили за прикладом Італії, Іспанії, Китаю, що 5% всіх хворих потребують інтенсивної терапії. Їх підключають до ШВЛ або до кисню. І ми подивилися на наші можливості. При інфікуванні 25% населення (воно буде не одномоментно) ми розраховували, що на піку ураження в один день зараженими виявляться близько 64 тис. осіб. І ось, уявіть собі, настає цей день. 64 тис. осіб потрапляють до відділень інтенсивної терапії. А по факту в країні в таких відділеннях 5 тис. ліжок. Тобто потрібно покласти на одне ліжко когось із 12 осіб", - пояснив він.

Також читайте: Після пандемії COVID-19 потрібно внести зміни до Конституції і законів, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189270
 
   
 Топ коментарі
 
Ты приколист перепуганный. Ковид-19 никуда не денется и через месяц и через год, два десять. Ты постоянно в будке будешь сидеть?
 показати весь коментар
 
Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко

И 17 тыс смертей, и пустыня. Никак не проверишь, так что можно пи2деть всё что угодно. Тем более, что, может, инфицированных уже сейчас реально больше, чем 17 тысяч. Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 991
 показати весь коментар
 
угу.... легко врать, когда в стране почти никто не может тебя опровергнуть, о великий санитарный регент при слабом зелёном монархе Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8483
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И что? а так столько будет через неделю. Какая разница?
 показати весь коментар
 
 
если останешься дома и будешь просто жрать и ср*ть - то немного. а если выползешь из будки - то врачам придётся через 2 недели решать - тебя под ИВЛ положить или вон того парня. Вс*сал, "какая разница"?
 показати весь коментар
 
Ты приколист перепуганный. Ковид-19 никуда не денется и через месяц и через год, два десять. Ты постоянно в будке будешь сидеть?
 показати весь коментар
 
 
ты не видишь, что он не останавливается?
Это просто смерть по чуть-чуть.
 показати весь коментар
 
 
Человек предполагает Господь Располагает , а Смертен не может манипулировать как Жонглер.
 показати весь коментар
 
видно боженьга на "монахов" из печерской лавры оченно осерчал, раз расположил так, что там 90+ тел забрали за раз. Грешили-с, скоты.
 показати весь коментар
 
Нужно проверить , - ФСБ под прикрытием в Лавре к стати Украинской в аренде московскими попами .
 показати весь коментар
 
У нас 500 докторов грешили. И никто не истерит.
 показати весь коментар
 
Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко

И 17 тыс смертей, и пустыня. Никак не проверишь, так что можно пи2деть всё что угодно. Тем более, что, может, инфицированных уже сейчас реально больше, чем 17 тысяч. Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 991
 показати весь коментар
 
 
т.е. ты настолько в неадеквате, что десятки тысяч трупов внеочередных в Испании и Италии для тебя пустой звук? При том, что там в общественный транспорт, например, так, как у нас, не набиваются и на головах друг у друга в автобусах и троллейбусах не сидят. Ибо любому с зачатками разума очевидно, если бы не прикрыли эту "возможность", у нас бы кривая заражений и смертности была намного круче.

Но не тебе, по-факту.
 показати весь коментар
 
Посмотри - 1 нас 1 помер и 1 выздоровел(и то благодаря молитвам Зевсу)
На Меркельщине - 1 помер и 30 выздоровело.
И там, писали, не запрещают ходить куда хошь и маски необяз.
т.е. у нас есть офиц.(!) 3000 зараженных = только они "дадут" 1-1.5тыс. усопших. А то ли еще будет, кхе-кхе... о б*же(бежит к иконостасу, прикладывается к сушенным костям св. Вирусоила Безвакциннаго)
 показати весь коментар
 
Так сейчас выясняется, что у нас этим вирусом ещё в январе куча народа переболела. И то. что здесь не пожар - это не зелина с ляшко заслуга, которые бесконтрольно напёрли сюда сотни тысяч людей из италий и прочих горящих регионов. А ты подпрыгивай, хлопай в ладоши.
 показати весь коментар
 
 
Ну да...
"Если бы ушли на карантин на неделю позже"(с)
А видосик из ОП стыдливо прокололся с рассказом о том, что мы ОПОЗДАЛИ с реакциейhttps://censor.net.ua/news/3189245/dinamika_zarajeniya_covid19_v_ukraine_pohoja_na_dinamiku_v_ispanii_op_video
Просто реагировать было ... некому - т.к. у власти неограниченная ОГРАНИЧЕННОСТЬ!!!
 показати весь коментар
 
угу.... легко врать, когда в стране почти никто не может тебя опровергнуть, о великий санитарный регент при слабом зелёном монархе Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8483
 показати весь коментар
 
 
Їх зараз з 17 мільйонів вже...Вчіть свій предмет. Норм люди вже давно говорять про 40-50% безсимптомних та імунних. Просто скажіть, шо виявляєте одного з 10000...
 показати весь коментар
 
 
история не знает сослагательного наклонения
 показати весь коментар
 
 
Был бы тот же еффект, если бы начали тестировать на неделю раньше.
 показати весь коментар
 
 
80000 людей приехавших из зарубежа отпустили домой под честное слово. Это цифры с Укрправды.
 показати весь коментар
 
 
Дубинский еще с 2нед. взад - высрал шо целых 1.7млн.
х.з., но вроде уж слишком брешет, или лжет
 показати весь коментар
 
Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных ... ) (с)

А, вот, если бы не ушли на карантин то мало кто болел бы, КАК У ЛУКАШЕНКО в Белорусии, и не было бы таких больших убытков потому, что все работают...
 показати весь коментар
 
 
В Украине первая сотня была 24.03, а в Беларуси 29.03, на сегодня Беларусь Украину догнала. У них гораздо быстрее эпидемия распространяется.
 показати весь коментар
 
 
и это при том что там население в 4ре раза меньше
 показати весь коментар
 
 
ха-ха, - у них быстрее? !!!
Послушайте доклады Лукашенко про вирус в Белоруссии и замолчите!
 показати весь коментар
 
Доклады Лукашенко... Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3651
Посмотрите лучше ситуацию в Беларуси и в Украине здесь - тыць
 показати весь коментар
 
 
но там тестов гораздо больше сделали на миллион сябров. А мы были где-то ниже Габона и прочих африканских "тигров".
Сделаем стока тестов как немцы ...... и расходимся..... в сторону погоста
 показати весь коментар
 
Тесты делают тем, кто был в контакте. У нас число контактов и у них при равном числе заболевших будет сопоставимым. Но мы число тестов делим на 42 млн, а в Беларуси на 9,5
 показати весь коментар
 
 
Но помилуйте - напустить столько(Дубинский высрал шо аж 1.7млн.) загробитчан и "измерить температурку". Так даже в очередях там перезаражалось куча, плюс по приезду - бухло, цырковь, гости-шмости.
Просто бессимпомно может быть, но заразит многих - поди вычисли еле чихнувшего Васю от которого в церкви заразилась баба Галя.....
 показати весь коментар
 
 
Не думаю, что у нас намного больше зараженных заробитчан приехало, чем зараженных шастающих из Раши в Беларусь.
 показати весь коментар
 
не знаю.
но Китай обосрался давеча и закрыл для северных "братьев" пункты пропуска - сотни зараженных китайцы поймали оттудова
 показати весь коментар
 
А если бы еще слуги урода маски не скиздили...
 показати весь коментар
 
 
Если бы делали тестирование так как в Германии или той же Польше, было бы не 17 тысяч, а 170 тысяч. Всего сделали на всю Украину меньше 40 000 тысяч тестов. Молчали бы уже лучше статисты хреновы.
 показати весь коментар
 
 
А если бы на неделю раньше, при этом сразу закрыв все ЦНАПы/ЦОСы и им подобные?
 показати весь коментар
 
Все же понимают, что тестирование у нас никакое? Оцените примерный масштаб трагедии
Если бы ушли на карантин на неделю позже, сейчас было бы около 17 тыс. инфицированных COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9604
 показати весь коментар
 
 
ого.... тут тока реально на св. Духа(оН же иисус+яхве) надеяться надо.
еще и веруны РПЦ попрутся бесноваться...... загробитчан опять же кучу распустили..... измерив температурку. такого вроде в мире нигде нету.... ну как всегда))
 показати весь коментар
 
За 10 дней
Украина 645/47=13,7 раз
Испания 674/33=20,4 раза
Ооочень похоже... (сарказм)
 показати весь коментар
 
Та да... А так на ці показники мивийдемо лише через тиждень (і то, якщо втстачить тестів).
 показати весь коментар
 
А если бы на неделю раньше?

Ничего. В Пасхальные дни вы с гэбнявыми попами всё "подправите".
 показати весь коментар
 
Правильно роблять. Ось тут молодці. За день велика кількість народу. Не кашляють, не чути. В січні кашляли.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору