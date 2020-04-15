 Якби пішли на карантин на тиждень пізніше, зараз було б близько 17 тис. інфікованих COVID-19, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "НВ".
"Якщо ми подивимося на наше математичне моделювання, яке було зроблено в кінці лютого, то, станом на 12 квітня, ми повинні були б мати близько 17 тис. коронавірусних хворих", - зазначив він.
За його словами, від 100 до 1 тис. і від 1 тис. до 10 тис. заражених ми йдемо повільніше, ніж інші країни.
"Це і є ефект превентивних заходів. Наприклад, від 100 до 1 тис. ми пройшли за дев'ять днів. Італія - за п'ять днів. Тепер подивімося, за який час ми пройдемо від 1 тисячі до 10 тис. Іспанія, Італія пройшли за п'ять -сім днів, а від 10 тис. до 20 тис. тощо проходять швидше і швидше. Тому що зростає кількість контактів. У нас перша тисяча (у кого виявлений COVID-19. - Ред.) була 4 квітня", - зазначив Ляшко.
За словами Ляшка, як очікується, до кінця квітня Україна вийде на рівень 10 тис. хворих.
"І нормально, якщо ми до кінця квітня вийдемо на 10 тис. Найбільш песимістичний сценарій, який ми обговорювали раніше, - це 80%, потім 50%, потім 25% населення, які перехворіють на коронавірус. Якщо 25% українців буде інфіковано, скільки ліжок в інфекційних відділеннях нам знадобиться? Ми всі бачили за прикладом Італії, Іспанії, Китаю, що 5% всіх хворих потребують інтенсивної терапії. Їх підключають до ШВЛ або до кисню. І ми подивилися на наші можливості. При інфікуванні 25% населення (воно буде не одномоментно) ми розраховували, що на піку ураження в один день зараженими виявляться близько 64 тис. осіб. І ось, уявіть собі, настає цей день. 64 тис. осіб потрапляють до відділень інтенсивної терапії. А по факту в країні в таких відділеннях 5 тис. ліжок. Тобто потрібно покласти на одне ліжко когось із 12 осіб", - пояснив він.
Это просто смерть по чуть-чуть.
И 17 тыс смертей, и пустыня. Никак не проверишь, так что можно пи2деть всё что угодно. Тем более, что, может, инфицированных уже сейчас реально больше, чем 17 тысяч.
Но не тебе, по-факту.
На Меркельщине - 1 помер и 30 выздоровело.
И там, писали, не запрещают ходить куда хошь и маски необяз.
т.е. у нас есть офиц.(!) 3000 зараженных = только они "дадут" 1-1.5тыс. усопших. А то ли еще будет, кхе-кхе... о б*же(бежит к иконостасу, прикладывается к сушенным костям св. Вирусоила Безвакциннаго)
"Если бы ушли на карантин на неделю позже"(с)
А видосик из ОП стыдливо прокололся с рассказом о том, что мы ОПОЗДАЛИ с реакциейhttps://censor.net.ua/news/3189245/dinamika_zarajeniya_covid19_v_ukraine_pohoja_na_dinamiku_v_ispanii_op_video
Просто реагировать было ... некому - т.к. у власти неограниченная ОГРАНИЧЕННОСТЬ!!!
х.з., но вроде уж слишком брешет, или лжет
А, вот, если бы не ушли на карантин то мало кто болел бы, КАК У ЛУКАШЕНКО в Белорусии, и не было бы таких больших убытков потому, что все работают...
Послушайте доклады Лукашенко про вирус в Белоруссии и замолчите!
Посмотрите лучше ситуацию в Беларуси и в Украине здесь - тыць
Сделаем стока тестов как немцы ...... и расходимся..... в сторону погоста
Просто бессимпомно может быть, но заразит многих - поди вычисли еле чихнувшего Васю от которого в церкви заразилась баба Галя.....
но Китай обосрался давеча и закрыл для северных "братьев" пункты пропуска - сотни зараженных китайцы поймали оттудова
еще и веруны РПЦ попрутся бесноваться...... загробитчан опять же кучу распустили..... измерив температурку. такого вроде в мире нигде нету.... ну как всегда))
Украина 645/47=13,7 раз
Испания 674/33=20,4 раза
Ооочень похоже... (сарказм)
Ничего. В Пасхальные дни вы с гэбнявыми попами всё "подправите".