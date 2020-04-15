 Апеляційний суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Суркісам 7 млрд

Про це повідомляє "Ліга", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Київський апеляційний суд залишив чинною постанову судді Печерського районного суду Підпалого щодо фактичного стягнення з державного "Приватбанку" майже 7 млрд грн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.
Апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також "Приватбанком".
Згідно з роз'ясненням суду, банк має виконати умови депозитних договорів, укладених з компаніями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Йдеться про виплату суми вкладів і відсотків - загалом майже 7 млрд грн.
Депозити сім'ї Суркісів були відкриті в кіпрській "дочці" "Приватбанку". Виплатити їх власникам суд наказав ще в 2017 році, проте тоді це рішення не змогли втілити в життя, оскільки під час націоналізації "Приватбанку" НБУ визнав сім'ю Суркісів пов'язаними з "Приватбанком" особами, а їхні багатомільярдні депозити в банку обміняв на акції "Приватбанку". Згодом усі акції держава купила за 1 гривню під час націоналізації за процедурою bail-in.
Процедуру bail-in за депозитами Суркісів також оскаржують у Верховному Суді. Члени сім'ї Суркісів намагаються довести, що не є пов'язаними з екс-власниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in.
"Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників і пов'язаних з ними осіб списуються або конвертуються в капітал банку. Під час націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей колишнім власникам і пов'язаним з ними особами", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, під процедуру bail-in потрапили кошти пов'язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. Завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на державу.
Вырисовывается за сколько пейсанутые продали Украину пуйлу.
"... по мнению юристов "Приватбанка", Исполнительная служба Минюста поддерживала в суде юридическую позицию связанных с семьей Суркисов офшорных компаний.
Суд допустил к заседанию юристов "Приватбанка" и представителей Министерства финансов только перед последним заседанием."
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189249
По бене цифра есть - только доказанных $5.5 млрд долл, из них вовочке на офшор отстегнул $42 ляма - а по Гонтаревой какая цифра, очень же интересно!
олигархам всё! а людям дуля!
здохни, падло...
у 3е рейтингсамый большой 38%
Зеленский выступил на дне рождения Суркиса за $110 тысяч
"Роттердамы", "Приват", девальвация гривны, разграбление кредитов МВФ на протяжении десятилетий.
Петя так вообще "красава"(по аналогии с путеным) - при таком воровстве еще и репутацию патриота имеет.
Как ни крути - это талант...
Это судебное решение по Суркисам вынесено в 2017 - так или нет?!
Коломойский пересидел без уголовного преследования - так или нет?
Про гривну, незаконное обогащение гос. служащего, схематозы с тарифами пока умолчим - у чайки может диария случиться.
"государство" в виде зе-гниды и сопли урода эти выплаты и организовывают...