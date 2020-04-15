 Апеляційний суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Суркісам 7 млрд

Про це повідомляє "Ліга", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Київський апеляційний суд залишив чинною постанову судді Печерського районного суду Підпалого щодо фактичного стягнення з державного "Приватбанку" майже 7 млрд грн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також "Приватбанком".

Згідно з роз'ясненням суду, банк має виконати умови депозитних договорів, укладених з компаніями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Йдеться про виплату суми вкладів і відсотків - загалом майже 7 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд призначив дату розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів у "Приватбанку"

Депозити сім'ї Суркісів були відкриті в кіпрській "дочці" "Приватбанку". Виплатити їх власникам суд наказав ще в 2017 році, проте тоді це рішення не змогли втілити в життя, оскільки під час націоналізації "Приватбанку" НБУ визнав сім'ю Суркісів пов'язаними з "Приватбанком" особами, а їхні багатомільярдні депозити в банку обміняв на акції "Приватбанку". Згодом усі акції держава купила за 1 гривню під час націоналізації за процедурою bail-in.

Процедуру bail-in за депозитами Суркісів також оскаржують у Верховному Суді. Члени сім'ї Суркісів намагаються довести, що не є пов'язаними з екс-власниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in.

"Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників і пов'язаних з ними осіб списуються або конвертуються в капітал банку. Під час націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей колишнім власникам і пов'язаним з ними особами", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, під процедуру bail-in потрапили кошти пов'язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. Завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на державу.