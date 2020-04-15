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 Політика України
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Все про:Боголюбов (38) Коломойський (854) націоналізація (117) НБУ (679) Порошенко (11663) Суркіс (73) Апеляційний суд (160) Гонтарева (465) Дубілет (21) Приватбанк (419)

 Апеляційний суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Суркісам 7 млрд

Київський апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського суду Києва, яке зобов'язує державний "Приватбанк" виплатити понад $250 млн офшорним компаніям, що належать родині Суркісів.

Про це повідомляє "Ліга", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Київський апеляційний суд залишив чинною постанову судді Печерського районного суду Підпалого щодо фактичного стягнення з державного "Приватбанку" майже 7 млрд грн на користь офшорних компаній, пов'язаних із сім'єю Суркісів.

Апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також "Приватбанком".

Згідно з роз'ясненням суду, банк має виконати умови депозитних договорів, укладених з компаніями Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments. Йдеться про виплату суми вкладів і відсотків - загалом майже 7 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд призначив дату розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів у "Приватбанку"

Депозити сім'ї Суркісів були відкриті в кіпрській "дочці" "Приватбанку". Виплатити їх власникам суд наказав ще в 2017 році, проте тоді це рішення не змогли втілити в життя, оскільки під час націоналізації "Приватбанку" НБУ визнав сім'ю Суркісів пов'язаними з "Приватбанком" особами, а їхні багатомільярдні депозити в банку обміняв на акції "Приватбанку". Згодом усі акції держава купила за 1 гривню під час націоналізації за процедурою bail-in.

Процедуру bail-in за депозитами Суркісів також оскаржують у Верховному Суді. Члени сім'ї Суркісів намагаються довести, що не є пов'язаними з екс-власниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in.

"Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників і пов'язаних з ними осіб списуються або конвертуються в капітал банку. Під час націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей колишнім власникам і пов'язаним з ними особами", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, під процедуру bail-in потрапили кошти пов'язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. Завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на державу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189267
 
 
 Топ коментарі
 
да вот как бы не идут, благодаря 73м%. в ж.пу идем тепер мы все разом и дружно платим Суркисам
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О как дружбан Коломойского Суркис грабанул Украину. Кстати, он депутат от ОПЗЖ. Голосующие за эту партию любят рассказывать, что какие-то олигархи грабят Украину.
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Суркисы с судами идут в жопу-- с бени пусть получают свои деньги
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да вот как бы не идут, благодаря 73м%. в ж.пу идем тепер мы все разом и дружно платим Суркисам
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"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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Вот. уже вырисовывается, на что МВФ-бабло тратить будем.
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Ага. Это в лучшем случае. Если МВФ даст это бабло. А там далеко не дураки.
Вырисовывается за сколько пейсанутые продали Украину пуйлу.
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зелёная сопля разрулит, не зря беня в 2015 потратился на сериал и лисапед.
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Такое дело судья решил! Может уже увольняться и жить безбедно на Мальдивах.
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Значит в Доле .Если Приват банк государственный , - то Грабят Нас, а они с иными Паспортами и в Офшоры .Нужны другие меры и притом не гуманные по отношению к грабежу.
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Зеленый министр Малюська этому активно способствовал.

"... по мнению юристов "Приватбанка", Исполнительная служба Минюста поддерживала в суде юридическую позицию связанных с семьей Суркисов офшорных компаний.

Суд допустил к заседанию юристов "Приватбанка" и представителей Министерства финансов только перед последним заседанием."

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3189249
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О как дружбан Коломойского Суркис грабанул Украину. Кстати, он депутат от ОПЗЖ. Голосующие за эту партию любят рассказывать, что какие-то олигархи грабят Украину.
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З такими судами нам і зовнішний ворог не потрібен! При такому борговому навантаженню банк впаде дуже скоро, та й не треба забувати, що наступний, кому суд "присудить", буде І.В.К)
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А они связаны с бывшими владельцами или нет? Думаете они для него всё это сделали? В любом случае проблема старая и вылезла сейчас потому что не была решена до конца тогда в 2017.
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Порошенко в судах тогда не сидел, при чём тут он?
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зебилы все равно скажут, что виноват Порошенко
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Да, отжал по беспределу. Тебе бы тоже не понравилось, если бы тебя обокрали
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Коломойский решил второй раз ограбить вкладчиков.
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Тогда пусть все ИДУТ НАХ! Я плачу налоги, не миллиарды, но плачу, совсем не платить хочется, но не получается. Пусть Суркисы платят зарплату этим судьям!


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Грабят Украину и ее народ. А что же **********? В долях наверное.
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Странно что при национализации Приватбанка пострадали олигархи Суркисы. Обычно при банкротстве банков, а их у нас было закрыто 140 шт., страдали рядовые вкладчики, а не такие денежные мешки. Учредители банков получали возмещение за счёт казны государства, потому Гонтарева ещё и получала откаты от бывших владельцев банков. Для чайников напомню, что вкладчики "разорившихся" банков получали возмещения только 200 тыс гривен, всё остальное забиралось в казну "государства". А много ли было таких у которых вклад был больше 8 тыс. долларов? У многих такие средства лежали на кредитных карточках когда они ехали за границу отдыхать.
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И сколько Гонтарева в итоге получила откатов? Назови скорее цифру! Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 1929
По бене цифра есть - только доказанных $5.5 млрд долл, из них вовочке на офшор отстегнул $42 ляма - а по Гонтаревой какая цифра, очень же интересно! Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 3319
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Не обращай внимания, этот дрыщ полирует очко Бене КАЛомойскому за деньги малые. Он высрал этот пост и получил 15 гривень на фанфурик боярки. Апеляційний суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Суркісам 7 млрд - Цензор.НЕТ 9852 .
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Пережив не один банк який закривали і НІКОЛИ не мав збитків. Повертали вклади і проценти. Так що не бреши.
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не забудь, что "другие мрази" - это по сути народ Украины, которому принадлежит Приватбанк в настоящее время
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рефенансирование привата за счет налогоплательщиков, а опосля выплата 7 ярдов!! нуждающимся малоимущим суркисам.. .
олигархам всё! а людям дуля!
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Беспредел Порошенко нам будет еще долго аукаться. Есть еще такой же иск в Лондоне, так Суркисы доказывают, что Порошенко их шантажировал, чтобы отнять акции 1+1, типа вы мне акции, а я не верну вам часть ваших же денег
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Гонишь. Петя сначала предлагал купить у них акции Г+Г, а потом передумал. Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 3968
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А потом опять захотел, уже после типа национализации. Суркисы ему акции, а он вернет часть их же денег. Собсно, точно так же Порошенко отжал канал Кривой, который раньше Тонис. Предыдущему собственнику вернул часть замороженных его же денег
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В Лондоне твоих Суркисов на х пошлют. Это не Пещерный суд.
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Думаю, там докажут, что Порошенко шантажировал Суркисов. И это будет инстанция, независимая от МВФ.
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пля - как увижу зебила - начинает бить нервная дрожь.
здохни, падло...
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Много ходов очка. Суркисы получат деньги от государственного банка. Потом этот банк через этот же суд передается Бене и вуаля.
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Беня спистил бабки Суркисов,а теперь платить суркам будет простой нарид.
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Не, это Порошенко отжал деньги Суркисов
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...и оставил их лежать в Приватбанке, конвертировав их в уставной капитал государственного банка? Вот ж лох! Не что вовочка
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Жаль, что эта новость останется незамеченной.
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Та ничего,скоро мвф бабла подгонит,а нет-на дефицит бюджета запишут,первый раз шоли.при этом
у 3е рейтингсамый большой 38%
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И судьи потребовали еще 1млрд. к имеющимся 15 млрдам с бюджета, на маски и дезрастворы...И зеленая ВР им выделила таки....
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****** стыд...А судьи кто...?Порошенком назначенные.
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А что ж ты за год не переназначил судей, козлище долбаный, сын шлюхи?
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Видимо,это не так просто сделать,видимо это нужно сделать через теже суды.Вызывайте пожарных,соевый с полуоборота загорелся
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Раду поменял, правительство поменял, что ж ты судей-то не поменял, глиста зеленая, утырок свинячий?
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Видимо,это не так просто сделать,видимо это нужно сделать через теже суды.Вызывайте пожарных,еще один соевый с полуоборота загорелся
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А суркіси, вони що, потомственні мільярдери? Може вже доказали законність походження грошей у їхніх офшорних компаній?
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Напомним, 10 ноября 2017 года Алла Лесько Указом Президента Порошенка № 357/2017 была назначена судьей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.
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Мудрий прОстий нАрід-довбойоб,відстоюючи своє споконвічне право на помилку,обрав президентом нікчемного блазня а у ВР- ублюдків,онаністів,гвалтівників,клоунів,злодіїв та ідіотів. Тепер нарід чомусь дивується що з бюджету зникло 300 000 000 000 грн.
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Теперь пригласят только в качестве порноактрисы.
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Да какие проблемы. Разделите эту сумму на всех избирателей зеленского и пусть платят. Эпоха ,,зубожиння,, для них закончилась. Это же они отдали зеленскому всю власть в руки? Вот пусть и отвечают.
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Для этого им на выборах нужно было тавро на лбу ставить.
Апелляционный суд обязал "Приватбанк" выплатить Суркисам 7 млрд - Цензор.НЕТ 7883
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Украинский "большой хапок" может на равных конкурировать с российским.
"Роттердамы", "Приват", девальвация гривны, разграбление кредитов МВФ на протяжении десятилетий.
Петя так вообще "красава"(по аналогии с путеным) - при таком воровстве еще и репутацию патриота имеет.
Как ни крути - это талант...
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Окрім коломойсько- кацапської пропаганди, якісь факти приведете? Про Петю, фуйло залиште собі
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Петя за счет украинцев закрыл дыру в Привате - так или нет?!
Это судебное решение по Суркисам вынесено в 2017 - так или нет?!
Коломойский пересидел без уголовного преследования - так или нет?
Про гривну, незаконное обогащение гос. служащего, схематозы с тарифами пока умолчим - у чайки может диария случиться.
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именно он непревзойденный актер . а не скрипучий бездарь Зе .
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Надо создавать всеукраинский реестр избирателей Зеленского, и пусть, суки, из личного карамна платят всем этим суркисам, коломойским и прочей коррупционной антиукраинской нечисти.
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" Нарід, за що боролись, на те й напоролись" . Завдяки портнову, за підтримкою коломойського, за рахунок бюджету, тепер і у суркісів настав "кінець епохи бідності"
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кто скажет, - зачем нам тогда кредиты МВФ...?
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они его просто пилят .как и раньше .а нас пугают дефолтами
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Зелохи, почему Суркисы досих пор не сидят в тюрьме? Они же вместе с Кононенко деньги у РЭС воровали.
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Леонид Ройтман готов дать показания против Суркисов по убийству Островского, которого они убили, чтобы заполучить Динамо Киев! Жаль нету правоохранительных органов в Украине!
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Ройтман и про Порошенко много чего рассказывал, ты бы поостерегся
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Платимо податки на Суркисов и подобных.
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Без понтов так вальяжненько и в х..й не дуя ,потому как мандат в 73% им все хотелки делегировали.
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зеЛю и его банджу жет жесткое гонение палками на ростов
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А вот и нифига. Только до ближайших фонарей.
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ЗЕленое стадо "пилит" Украину...……..
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Украинцы уже заплатили из за этих ушлепков 150 млрд грн.
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Собсно, потому Порошекно и шантажирует Украину, что нужно принимать закон о банках, чтобы не отвечать вместе с Гонтаревой за банкопад в Украине
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Гонтарева молодец закрыла сотню фейковых банков которые специализировались по отмыванию денег.
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Порошенко системно работает против Украины. Он со своей шоблой довели страну до дефолта, в этом году отдавать 17 ярдов долларов только процентов с его долгов, и громадные проценты по ОВГЗ себе, любимому. А теперь шантажирует страну, чтобы принять явно антиконституционный закон. Который отбеливает Порошенко и Гонтареву от сознательного убийства финансовой системы Украины. Залоги уничтоженных при Гонтаревой банков составляли 500 ярдов, их всего за 5% продавали своим, а с вкладчиками рассчитывались из бюджета. Кроме того, НБУ выводится из юрисдикции Украины и подчиняется каким-то внешним мутным дельцам. НБУ с гонтаревско-порошенковским Смолием может абсолютно с неба обанкротить любой банк, и через эту процедуру накопить громадные земельные ресурсы, ведь ограничений на размер земли в залоге у банка нет! Поэтому Порошенко с подельниками так проталкивают оба закона - по земле, и по банкам, шантажом загнав Зеленскогов угол
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пусть государство подает аппеляцию в верх. суд или междун. арбитраж. Дарить суркисам 7 млрд - это нонсенс!!
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о чём ты?
"государство" в виде зе-гниды и сопли урода эти выплаты и организовывают...
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Что бы вы пополам треснули!!!!! выплатите им 8 млрд и пошлите их на х..ер!!!! Навсегда!!!!!
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