 СБУ просить суд взяти під варту генерала Шайтанова, підозрюваного в держзраді

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Шевченківського суду м.Києва.
"Повідомляємо, що 15 квітня 2020 року на розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання Головного слідчого управління Служби безпеки України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Шайтанова Валерія Альбертовича", - наголошується в повідомленні.
Розгляд клопотання розпочнеться о 15:30 15 квітня під головуванням слідчого судді Трубнікова.
Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і вчиненні терактів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".
Мнения / Общество 15-апр, 06:489 700 0
С четвертой попытки армии удалось-таки одеть в форму своего легендарного уклониста.
Я правда не хочу писать, ни про поездку Зеленского в зону ООС, ни про патч 72 ОМБр, на ношение которого он не имеет ни морального ни юридического права. Ни про «обеспокоенность обстрелами» барыжничающего должностями Ермака.
И даже про внесение изменений в законодательство, когда боевых офицеров могут перевести без их ведома на нижестоящую посаду.
Это делается для того, чтобы создать невыносимые условия службы боевым генералам, полковникам и подполковникам, получившим свои звания и должности во время войны вместе с бесценным опытом.
Мы же все это знали. Просто те, кто голосовал за Зеленского и его «молодую команду», не думали о том, что их это тоже коснется.
А оно коснулось. У жизни хорошее чувство юмора.
Зеленский делает вид, что хочет принять антиколомойский закон, но в это же время, депутаты, которых он привел в ВР, блокируют принятие этого закона. А вы думали что будет по-другому и он поссорится с Коломойским? Тогда вы из 73 процентов. Вы думали что Зеленский сломает систему и станет лучше? Тогда вы из 73%. Потому что сломать мало, нужно суметь построить лучше, чем было раньше. Я знаю одно - голосовавшие против Зеленского, более приспособлены к жизни и они выживут. В любой ситуации. Сгруппируются, объединятся, скоммуницируют и выживут. И если надо будет, то дадут отлуп и аваковской ****** и путинской. Потому что и в ЗСУ очень много наших. Хотя сейчас, там, наверху, все делают, чтобы заменить их довоенными упырями, просидевшими всю войну под юбками у жен.
А 73% мне не интересны. Я не хочу думать о них, как они не думали обо мне, о моей семье, о моем бизнесе, выбирая Зеленского и «слуг народа». Возможно им не расскажут на ТВуроках Елены Зеленской, что угол падения равен углу отражения, что означает - как аукнется, так и откликнется.
Почти миллион заробитчан вернулись в Украину из зараженной заграницы. Часть из них больна. А остальные очень скоро обвалят рынок труда. Они умеют работать лучше, чем сидящие здесь представители 73%. Поэтому для меня в этой ситуации только плюсы. Как будут выживать 73% мне плевать. Их Зеленский будет лечить в Александрийской больнице в спецбоксах и спецпалатах. Их Зеленский, продавший маски и респираторы из госрезерва, сейчас закупает подорожавшие средства защиты за бюджетные деньги через фирму жены министра здравоохранения. Их Зеленский будет создавать им рабочие места. Их Зеленский включит им печатный станок и напечатает много денег фантиков. Это их выбор и их ответственность.
Мы выживем. Нас, тех кто понимал, что нельзя голосовать за Зеленского, весь наступающий пздец, конечно тоже коснется. Но не ударит сильно. Потому что мы ко всему этому начали готовиться сразу после того, как 73% сделали свой выбор. Для нас развитие событий, было очевидно. Понимаете, это все должно было случиться. Не важно, коронавирус, метеорит или земля налетевшая на небесную ось. Но это было предопределено выбором 73%. Поэтому я даже не хочу вникать в весь надвигающийся пздец. Потому что я и мои близкие, мои единомышленники готовы ко всему. Мы не гречку покупали. И мы выживем при любом Армагеддоне.
По поводу ЗСУ я тоже не очень сильно переживаю. Армия воюет и будет воевать. Не смогут отсидевшиеся за печкой, во время обострений на фронте, заменить всех боевых офицеров. Не смогут выдавить из армии всех мотивированных и идейных контрактников. Армия воюет. Даже если ее предают старшие начальники, она будет воевать. Бригадами, батальонами, ротами, опорниками. Потому что там, на позициях, принимают решения люди, которые пришли в армию воевать. И они будут открывать огонь в ответ, как бы им не запрещали Хомчаки и Ермаки, отрабатывающие подачки Коломойского.
Да, мне больно и неприятно видеть все, что происходит. Но я полон оптимизма. Потому что у нас есть армия. Потому что у нас есть мы. Потому что у нас есть Украина. И даже когда все будет очень плохо, мы будем к этому готовы. «І повіє огонь новий з Холодного Яру». И да, не забывайте помогать армии. Доверяйте армии. Армия воюет.
Роман Донік
.................................
В то время, как в мирной стране полиция гоняет людей, чтобы они не собирались вместе, здесь согнали десятки людей, чтобы они могли послушать выступление комика. Где здесь логика, здравый смысл ??
С четвертой попытки армии удалось-таки одеть в форму своего легендарного уклониста.
Карл Волох
,,смотри мы завтра тебя аресткем,,
ой а он убежал
прежде чем так поносить человека
нужно иметь железные материалы по обвинению
,, а то будет как с н. Савченко ,,
отсидит до смены ,,элиты,, и выпустят