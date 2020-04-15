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 Економіка
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 Зниження портових зборів стало б кроком уряду назустріч промисловості, - Федерація металургів

Зниження портових зборів допоможе українським експортерам втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.

Про це заявив голова Федерації металургів Сергій Біленький в ефірі телеканалу "Україна 24".

Голова Федерації металургів зазначив, що нині значно знизився попит на продукцію гірничо-металургійного комплексу, і галузі потрібна підтримка з боку влади.

На його думку, таким кроком може стати зниження портових зборів, що дозволить металургійним підприємствам конкурувати на світових ринках в нинішніх кризових умовах.

"У нас значно зменшився попит на світових ринках на продукцію ГМК. Це і металопрокат, і залізорудна сировина. На сьогоднішній день портові збори, вони є найвищими, мабуть, у світі. Ми пропонуємо на першому етапі хоча б відсотків на 20-30 їх зменшити. Це було б кроком уряду назустріч промисловості", - сказав Біленький.

Він також вважає, що портові збори потрібно буде знижувати й надалі до рівня, конкурентного з портами інших країн.

"20% - це на першому етапі, потім буде другий етап, на якому ще можна буде зменшити. Також потрібно зменшити вартість послуг з лоцманського проведення суден. Їх можна зменшити, за нашими підрахунками, приблизно на 40%. І таким чином ми отримаємо портові збори та вартість послуг з лоцманського проведення суден, конкурентні з іншими портами", - пояснив Біленький.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) звернулася до прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури і першого заступника міністра інфраструктури України щодо можливості зниження на 20% розмірів портових зборів в Україні до рівня порівнянних зарубіжних портів для забезпечення конкурентоспроможності українського експорту в умовах кризи, викликаного епідемією коронавірусу.

Окрім того, виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обгрунтовані, їх потрібно знижувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189263
 
 
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Тоннажный сбор раздут до неимоверности. Но эти деньги шли в копилку государства. Ими даже сами порты не имели права воспользоваться. Порты могли просить только из этих денег выделение централизованных средств на развитие инфраструктуры порта. Так что уменьшение тоннажного сбора восстановление справедливости для судовладельцев и как следствие некоторое понижение ставок фрахта при расчёте фрахта на перевозку в порты Украины и из них.
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