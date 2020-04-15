 У військовослужбовця-строковика Нацгвардії в Харкові підтверджено Covid-19: він госпіталізований

"14 квітня у зв'язку з наявністю клінічних ознак коронавірусної хвороби йому було проведено тест ПЛР. 15 квітня надійшов результат тесту, який підтвердив наявність у хворого Covid-19. Наразі стан військовослужбовця задовільний, температура в межах норми. У частині вживають заходів відповідно до протоколу, затвердженого Міністерством охорони здоров'я", - повідомив кореспонденту агентства "Інтерфакс-Україна" начальник групи інформації та комунікації Східного територіального управління Нацгвардії Дмитро Образцов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, високу температуру у строковика було зафіксовано 9 квітня під час медогляду. Військовослужбовця доставили до обласного госпіталю МВС, де йому зробили експрес-тест на Covid-19. Тест показав негативний результат. Після цього строковика з діагнозом "пневмонія" направили на лікування до обласної інфекційної лікарні, де він перебуває і зараз.

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Як повідомив Образцов, людей, які контактували з хворим, визначено. За ними призначено медичний нагляд. У казармених приміщеннях здійснюється дезінфекція не менше ніж тричі на добу. Пересування військовослужбовців у межах військової частини, а також між військовими частинами обмежено.