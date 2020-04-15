 Осередки пожеж у Зоні відчуження ЧАЕС повністю ліквідовано, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила речниця Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Справді, поблизу міста Прип'ять і міста Чорнобиля були осередки займань, але все там локалізовано, ліквідовано, і на цей момент там навіть тління немає", - сказала вона.

Речниця облуправління ДСНС додала, що будинки "самоселів", які проживають у Зоні відчуження, внаслідок пожеж не постраждали. За її словами, в Поліському районі, поблизу Зони відчуження, вогонь справді підходив близько до сіл, де були люди. "Але ці будинки вдалося відстояти", - запевнила Рубан.

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