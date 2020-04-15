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 Осередки пожеж у Зоні відчуження ЧАЕС повністю ліквідовано, - ДСНС

Осередки пожеж поблизу відселених міст Прип'ять і Чорнобиль у Зоні відчуження Чорнобильської АЕС повністю ліквідовані, тління немає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила речниця Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Справді, поблизу міста Прип'ять і міста Чорнобиля були осередки займань, але все там локалізовано, ліквідовано, і на цей момент там навіть тління немає", - сказала вона.

Речниця облуправління ДСНС додала, що будинки "самоселів", які проживають у Зоні відчуження, внаслідок пожеж не постраждали. За її словами, в Поліському районі, поблизу Зони відчуження, вогонь справді підходив близько до сіл, де були люди. "Але ці будинки вдалося відстояти", - запевнила Рубан.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189261
 
 
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Ура. Всё, что могло сгореть - сгорело. Пожар закончился.
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Вчера сказали , что благодаря Дождю , так кому Благодарность???
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Дождю и погоде естественно. Верховой пал вообще-то практически невозможно погасить средствами пожарных. Остается его только сдерживать и уповать на погоду. Полугодовые пожары в Австралии в прошлом году тому пример. Страна в разы обладающая большими ресурсами чем Украина до дождей ничего сделать с пожарами так и не смогла.
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Масштабные лесные пожары , кроме самой природы ,никто не сможет погасить .! Человеку , невзирая на всевозможные технологии , это не под силу ..!! Увы .. Очаги пожаров в Зоне отчуждения ЧАЭС полностью ликвидированы, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2934 .
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да они (пожары) сами ликвидировались от дождя..
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