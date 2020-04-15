 Зміни до регламенту дозволять розглянути "антиколомойський" законопроєкт за кілька годин, - "слуга народу" Кравчук

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
За словами нардепки, законопроєкт №1043 містить запобіжник, який не дозволить подавати до законопроєктів надмірну кількість поправок. Документ був ухвалений у першому читанні ще у вересні 2019 року.
"Відповідно, завершився уже період подачі поправок до нього. І це дуже добре, бо таким чином ми оминули формат, що будь-які нові зміни до Регламенту були би завалені такою ж кількістю правок, як і банківський законопроєкт", - зауважила Кравчук.
Вона розповіла, що у законопроєкті уже була правка, яка дозволяє застосувати спеціально процедуру у разі надмірної кількості поправок. Цю поправку підтримав на своєму засіданні регламентний комітет 14 квітня.
"Цей законопроєкт жодним чином не обмежує право народного депутата подати правку загалом, але буде більше роботи для комітетів. Наприклад, якщо понад 500 правок у нинішній редакції законопроєкту, або більше правок, ніж статей у самому проєкті закону, то може бути задіяна спеціальна процедура розгляду відхилених правок у сесійні залі. Для цього спочатку збирають 150 підписів, після цього головуючий ставить на підтвердження застосування спеціальної процедури, потрібно 226 голосів - і вона запускається", - розповіла Кравчук.
За її словами, далі протягом двох днів після застосування процедури "всі фракції мають подати від фракцій 5 правок з переліку відхилених, на яких вони би хотіли наполягати під час розгляду в сесійній залі".
"Позафракційний може подати одну правку до комітету. Відповідно, комітет формує наново таблицю і йде розгляд у залі. Тобто якщо комітет прийняв до законопроєкту, наприклад, 20 правок, то вони приймаються, а також можуть бути поставлені на підтвердження опонентами, щоб було видно, що у цієї правки є більшість у залі. Тобто так само можна ставити на підтвердження і 226 голосів вона має набрати, інакше буде вважатися відхиленою і таким чином ми можемо унеможливити диктатуру комітетів", - вважає представниця "Слуги народу".
За словами Кравчук, цю процедуру застосують під час розгляду законопроєкту про банки, до якого подано 16 тисяч поправок.
"Це вже не займе багато часу - кілька годин у залі", - сказала нардепка.
Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
Будут клепать законопроекты, а если оппозиция внесла правки, будут сами генерировать сотни правок на свои же законопроекты и сами же применять к ним сию процедуру снимая как все правки вместе взятые
Не исключено, что в разработке СН есть идея принять закон о банках во втором чтении и выдать это за победу перед МВФ. После того как Фонд даст кредит, группа нардепов подаст заявление в Конституционный Суд о признании закона неконституционным. Далее, после длительного рассмотрения в КСУ, судьи действительно признают его неконституционным.Если же схема будет удачной, то, по задумке авторов, Украина получит деньги от МВФ, а закон о банках аннулируют.https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-golosuet-zakon-o-bankah.htm