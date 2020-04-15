EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  1810  11
Все про:банки (424) ВР (7494) Слуга народу (800) Кравчук Євгенія (62)

 Зміни до регламенту дозволять розглянути "антиколомойський" законопроєкт за кілька годин, - "слуга народу" Кравчук

Під час позачергового засідання Верховної Ради 16 квітня народні депутати розглянуть у другому читанні законопроєкт №1043 про зміни до регламенту, які дозволять відхилити тисячі поправок до законопроєкту про банки і ухвалити його швидше.

Про це розповіла у коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

За словами нардепки, законопроєкт №1043 містить запобіжник, який не дозволить подавати до законопроєктів надмірну кількість поправок. Документ був ухвалений у першому читанні ще у вересні 2019 року.

"Відповідно, завершився уже період подачі поправок до нього. І це дуже добре, бо таким чином ми оминули формат, що будь-які нові зміни до Регламенту були би завалені такою ж кількістю правок, як і банківський законопроєкт", - зауважила Кравчук.

Вона розповіла, що у законопроєкті уже була правка, яка дозволяє застосувати спеціально процедуру у разі надмірної кількості поправок. Цю поправку підтримав на своєму засіданні регламентний комітет 14 квітня.

Також читайте: У четвер Рада розгляне зміни до регламенту, законопроєкти про децентралізацію та оборонні закупівлі, - "слуга народу" Кравчук

"Цей законопроєкт жодним чином не обмежує право народного депутата подати правку загалом, але буде більше роботи для комітетів. Наприклад, якщо понад 500 правок у нинішній редакції законопроєкту, або більше правок, ніж статей у самому проєкті закону, то може бути задіяна спеціальна процедура розгляду відхилених правок у сесійні залі. Для цього спочатку збирають 150 підписів, після цього головуючий ставить на підтвердження застосування спеціальної процедури, потрібно 226 голосів - і вона запускається", - розповіла Кравчук.

За її словами, далі протягом двох днів після застосування процедури "всі фракції мають подати від фракцій 5 правок з переліку відхилених, на яких вони би хотіли наполягати під час розгляду в сесійній залі".

"Позафракційний може подати одну правку до комітету. Відповідно, комітет формує наново таблицю і йде розгляд у залі. Тобто якщо комітет прийняв до законопроєкту, наприклад, 20 правок, то вони приймаються, а також можуть бути поставлені на підтвердження опонентами, щоб було видно, що у цієї правки є більшість у залі. Тобто так само можна ставити на підтвердження і 226 голосів вона має набрати, інакше буде вважатися відхиленою і таким чином ми можемо унеможливити диктатуру комітетів", - вважає представниця "Слуги народу".

За словами Кравчук, цю процедуру застосують під час розгляду законопроєкту про банки, до якого подано 16 тисяч поправок.

"Це вже не займе багато часу - кілька годин у залі", - сказала нардепка.

Читайте: Засідання Ради щодо "антиКоломойського" законопроєкту і щодо змін до регламенту завтра не буде, - нардеп "Голосу" Железняк

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189260
 
   
 Топ коментарі
 
Изменения в регламент позволят / если изменения позволит слуг хозяин.
 показати весь коментар
 
Скорее всего.
Будут клепать законопроекты, а если оппозиция внесла правки, будут сами генерировать сотни правок на свои же законопроекты и сами же применять к ним сию процедуру снимая как все правки вместе взятые
 показати весь коментар
 
теперь можно забивать на все поправки
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Изменения в регламент позволят / если изменения позволит слуг хозяин.
 показати весь коментар
 
 
теперь можно забивать на все поправки
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего.
Будут клепать законопроекты, а если оппозиция внесла правки, будут сами генерировать сотни правок на свои же законопроекты и сами же применять к ним сию процедуру снимая как все правки вместе взятые
 показати весь коментар
 
 
Вы там решите посадить Человека и Он будит решать еще Быстрее , а то 450 человек , зачем они нужны , одни Расходы.
 показати весь коментар
 
Теперь 16000 поправок Сивохе под хвост Изменения в регламент позволят рассмотреть "антиколомойский" законопроект за несколько часов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6526
 показати весь коментар
 
 
все идет к тому чтобы принять необходимые законы. и сотрудничество с мвф продолжится. чего еще надо!
 показати весь коментар
 
Круто. Такими темпами бы еще вступить в ЕС и НАТО.
 показати весь коментар
 
Шулеры в Раде хотят кинуть МВФ -В "Слуге народа" задумали хитрость ради денег МВФ. Закон о ПриватБанке примут уже в мае -
Не исключено, что в разработке СН есть идея принять закон о банках во втором чтении и выдать это за победу перед МВФ. После того как Фонд даст кредит, группа нардепов подаст заявление в Конституционный Суд о признании закона неконституционным. Далее, после длительного рассмотрения в КСУ, судьи действительно признают его неконституционным.Если же схема будет удачной, то, по задумке авторов, Украина получит деньги от МВФ, а закон о банках аннулируют.https://www.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-golosuet-zakon-o-bankah.htm
 показати весь коментар
 
Кидануть МВФ да ещё во время пандемии это премия Дарвина. Но и кредит этот брать нельзя, украдут.
 показати весь коментар
 
а може все таки беньку кинут. и не будет никаких обращений в КСУ? мвф нам еще пригодится. и американцы тоже.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору