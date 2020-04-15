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 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (2884) Київська область (1197) тестування (83) Ляшко Віктор (250) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Проблема з тестуванням на COVID-19 є на Київщині, плануємо туди відрядження найближчим часом, - Ляшко

Це призводить до того, що медицина може недовизначати хворих в певній області.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Проблему з тестуванням ми бачимо в Київській області, тому найближчим часом плануємо відрядження в область, тому що ці проблеми треба вирішити. Ми бачимо, що спрацьовує людський фактор або певна відсутність організації, і це призводить до того, що ми можемо недовизначати певних хворих в певній області", - розповів він.

У той же час, за його словами, в Миколаївській області на час перевірки питання полягало не в тому, що вони порушують алгоритми, а в тому, що не до всіх доводяться ці алгоритми.

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"Вони повільно оновлювали інформацію про нові алгоритми. Ми оновлюємо алгоритми, направляємо їх в департаменти охорони здоров'я, через НСЗУ інформуємо сімейних лікарів", - пояснив Ляшко.

Ляшко підкреслив, що в деяких випадках це дає збій, і під час консультацій по телефону або зустрічі з пацієнтом лікарі не перебудовуються на роботу за новими алгоритмами. А це може призводити до того, що деякі хворі невчасно потрапляли на тестування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189257
 
 
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ну да, по 10 на каждого, не дай бог, чтоб не сдохло
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и больше нигде? а села и веси подальше от киева?
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Ляшко, а Київ не на Київщині знаходиться? Чи твій кабінет десь у Шостці?!...
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Где проблемы убрать всех дармоедов и отстранить от Кормушки , а не ехать и затыкать Дыры в ручном Режиме.
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интересно а он что на Марсе находится, что ему на Киевщину командировка нужна?
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Ляшко що, дурень щоб напряму в область валить? Він на Київщину поїде через Львів і Маріуполь, - ну, щоб "неочікувано" приїхати...
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