 ЗНО-2020 відбудеться за одним з двох підготовлених сценаріїв, - в.о. міністра освіти Мандзій

Про це заявила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Мандзій, ЗНО в 2020 році відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчиться карантин.

"МОН розробив мінімум два сценарії. Якщо карантин закінчиться до початку червня, ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні, а з 25-го червня - основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни карантину будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня буде можливість проводити основну сесію ЗНО", - заявила Мандзій.

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