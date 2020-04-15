EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  1319  4
Все про:Міносвіти (608) ЗНО (132) Мандзій (9)

 ЗНО-2020 відбудеться за одним з двох підготовлених сценаріїв, - в.о. міністра освіти Мандзій

Міністерство освіти і науки через карантин в Україні підготувало два сценарії проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2020 році.

Про це заявила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Мандзій, ЗНО в 2020 році відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчиться карантин.

"МОН розробив мінімум два сценарії. Якщо карантин закінчиться до початку червня, ми можемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні, а з 25-го червня - основної сесії ЗНО. Якщо ж терміни карантину будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня буде можливість проводити основну сесію ЗНО", - заявила Мандзій.

Також читайте: Інформація про скасування ЗНО, продовження карантину і загальнонаціональну перевірку знань є фейком, - Міносвіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189256
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сценарии для сценаристов. Если карантин, и все соблюдают меры предосторожности, разработайте сдачу ВНО дистанционно, у вас есть время и граммотные программисты. И не надо толпы студентов. Особенно за списками поступающих и поступивших.
 показати весь коментар
 
Чтобы не мозолить Глаза все правительство ИО , - меняете каждый день , что и Верховная Рада не Знает и люди тоже .
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору