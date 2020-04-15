 Зеленський призначив ексспівробітницю "1+1" Ніцко членом Нацради з телерадіомовлення

Відповідний указ він підписав у середу, повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Ніцко тривалий час працювала у відділі маркетингу і PR ТРК "Студія "1+1", пише Інтерфакс-Україна.
Відповідний указ він підписав у середу, повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Ніцко тривалий час працювала у відділі маркетингу і PR ТРК "Студія "1+1", пише Інтерфакс-Україна.
Правда пристроены людишки с ОПРЕДЕЛЕННЫМИ взглядами, но то такэ......
Нет кумовству!
Видимо, в Зимина-Соболева вмонтирован какой-то тумблер.
Когда он включен, Егорка бегает, ест, спит, обмотавшись флагом Украины, а когда выключен, Егорке пофиг на Украину.
Интересно, кто чья рука лежит на Егоркином тумблере?
А его Падалка продолжает отрабтывать семейный подряд на "1+1"...
Будет созидать обьединение .... есть ли у нас ТВканальі которьіе бьі не принадлежали национальной обрезаной меншине "заруский мир".