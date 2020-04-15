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 Політика України
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Все про:Зеленський (5067) призначення (531) Нацрада_ТРМ (257)

 Зеленський призначив ексспівробітницю "1+1" Ніцко членом Нацради з телерадіомовлення

Президент України Володимир Зеленський призначив Олену Ніцко членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідний указ він підписав у середу, повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Ніцко тривалий час працювала у відділі маркетингу і PR ТРК "Студія "1+1", пише Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Костинський і Фещук не розуміють, чому Зеленський звільнив їх з Нацради з ТРМ: "Чому ми залишилися поза командою - це дивно"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189254
 
 
 Топ коментарі
 
Интересно, а помнят ли зебилы как этот черт рассказывал сказки про кума прокурора? Вот умора то Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 5391
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Везде кумовство, решалы и барыги. Все покупается и продается за деньги.
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Что скажут ЗЕбилы? Никакого кумовства, ахаха))
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Интересно, а помнят ли зебилы как этот черт рассказывал сказки про кума прокурора? Вот умора то Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 5391
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Это не кумавство, это лоховство, притом лохи мы.
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Ну ок, тогда ты можешь относить себя к идиотам. Разъясняю - Ницко член Нацсовета как для 73% так и для тебя, если ты до сих пор не понял.
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Для меня лично этот совет что есть что нет. Телевизор не смотрю принципиально. Во первых там нехрен смотреть, во вторых в отличие от 73% я выводы всегда делаю сам получив информацию от нескольких источников с помощью инета. А навязывать мне мнение купленных всяких эксПЕРДтов не нужно принципиально.
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Вторя медаль тебе за идиотизм. Суть не в совете по телерадиовещанию, а в том что Зеленский как Янукович, своих людей везде ставит и это сходит ему с рук, ему как 73% прощают это, так интеллектуалы типа тебя, все спускают с рук. Так вот скажи мне чем ты отличаешься от 73% ?
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А я, что дожОн делать? Мы живем яко бы в стране где демократия. Большинство 73% зебилов выбрали зебила, что мне с этим делать. Когда у меня спрашивали в апреле прошлого года я за него не голосовал.
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Везде кумовство, решалы и барыги. Все покупается и продается за деньги.
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Что скажут ЗЕбилы? Никакого кумовства, ахаха))
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Нет, ну я "охреневаю"... Пойти работать в команду, назначенную "беспредельщиками", и "не понимать", почему тебя "по беспределу" уволили!... Она "дура по жизни", или "дуру включает"?...
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Рассаживает стукачей 😀😀😀 по комитетам
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Все пристроены....))
Правда пристроены людишки с ОПРЕДЕЛЕННЫМИ взглядами, но то такэ...... Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 2210
Нет кумовству! Зеленский назначил экс-сотрудницу "1+1" Ницко членом Нацсовета по телерадиовещанию - Цензор.НЕТ 1609
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Кто подскажет в какую дыру уполз Егорушка Соболев? Наш правдоруб и гений от журналистики.
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Эти понятно - их заткнули должностями.
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Пишет у себя в фб, что увлекся программированием.
Видимо, в Зимина-Соболева вмонтирован какой-то тумблер.
Когда он включен, Егорка бегает, ест, спит, обмотавшись флагом Украины, а когда выключен, Егорке пофиг на Украину.

Интересно, кто чья рука лежит на Егоркином тумблере?
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Рука того, чьи услуги пока не нужны наверное.
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Может Егорка отработал-заработал и пока отдыхает?
А его Падалка продолжает отрабтывать семейный подряд на "1+1"...
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Думаю, что Егорушка заработал достаточно, чтобы позволить себе долгий отдых. Равно как и шабунины, с прочей нечистью.
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Ну, эта точно будет лелеять все медведчуковские телеканалы ("112", "NewsOne", "Zik") и гнобить патриотические, а также загонять украинский язык исключительно в нишу тупых кинокомедий про "смешных и недалеких хохлов".
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Да хаспади, что там Ницко, вон Шмыгаль себе взял в помощницы Долгих Алину "еще два года назад Долгих искала работу через интернет. В резюме она указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и хостес в Киеве. Закончила Долгих Киевский национальный университет культуры и искусств" так что кухарки рулят
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Ну кому-то надо и гостей принимать. Зеленський призначив ексспівробітницю "1+1" Ніцко членом Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 4312 Да еще какая удача - может совмещать должность кассира.
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Знaйoмтecя - нoвa пoмiчниця пpeм'єpa Шмигaля, Дoлгиx Алiнa Вiктopiвнa. Щoйнo пoдaлa дeклapaцiю нa пocaду. Щe 2 poки тoму шукaлa poбoту чepeз Інтepнeт. ..мене вже дістали ці "новиє ліца"...тупі ідіоти які ведуть мою країну у прірву...

Зеленський призначив ексспівробітницю "1+1" Ніцко членом Нацради з телерадіомовлення - Цензор.НЕТ 5239
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Наверное, хорошо подошла Ермакам на отборе кандидатов
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свинарчуки, мальдивы, бизнес на крови, устали от войны
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уже победили кумовство и корукцию, осталось победить здравый смысл...
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Здравый смысл зеленое стадо победило самым первым...и убило его..
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Первым на ветку закинут зелебота, которого не жалко...
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А лысый? Когда уже осел пристроит к кормушке лысого??
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Самым первым и пристроил. Он же сейчас Кварталом рулит.
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Точно. Барыга Петро его заставил. Я знаю
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Богомизбранная дива, будет вищать про по бедьі.
Будет созидать обьединение .... есть ли у нас ТВканальі которьіе бьі не принадлежали национальной обрезаной меншине "заруский мир".
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95 квартал зачинено - усі на посадах.
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Це Шоб гарантовано не заборонили "Скотів" на ги+ги показувати
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Есть две "кузницы кадров" у зеленого "сходняка"- квартальные комики и "гэ плюс гэ" ну и лавочка запасных от витька енакиевского им на пятки наступает.
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Я так и не понял - це вже пэрэмога чи ще до сих пор зрада?
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