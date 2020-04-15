 Зеленський призначив ексспівробітницю "1+1" Ніцко членом Нацради з телерадіомовлення

Відповідний указ він підписав у середу, повідомляється на офіційному сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Ніцко тривалий час працювала у відділі маркетингу і PR ТРК "Студія "1+1", пише Інтерфакс-Україна.

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