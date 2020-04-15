 Держава має проводити протекціоністську політику там, де справа стосується української продукції, - нардеп Магомедов

Про це заявив народний депутат України Муса Магомедов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Депутат зазначив, що зараз в гірничо-металургійному комплексі спостерігається спад виробництва, і держава зобов'язана надати підтримку цій галузі, яка забезпечує чверть всього обсягу експорту країни.

"Ми абсолютно точно розуміємо, що ГМК перебуває в рецесії. Ми розуміємо, що відбувається на зовнішніх ринках. Ми розуміємо, що у зв'язку з цим обсяги і реалізації, і видобутку, і виробництва знижені. Відповідно, знижується експорт, відповідно, знижується надходження валютної виручки ... Щоб допомогти базовим галузям, держава має займати протекціоністську політику там, де справа стосується продукції, виробленої в Україні. Точно так намагатися за допомогою політичних рішень, звернень, роботи з іноземними урядами збільшувати квоти і можливості відвантаження нашого обладнання, нашого прокату", - сказав Магомедов.

Він також зазначив, що владі необхідно приділити максимальну увагу шахтам, які відчувають серйозні проблеми зі збутом продукції, викликані, зокрема, імпортом електроенергії з Росії та Білорусі. На його думку, експортувати струм в умовах зниження внутрішнього енергоспоживання і кризи у вуглевидобувній галузі безвідповідально.

"Ситуація з видобутку і на енергетичних шахтах, і на тих шахтах, які видобувають коксоване вугілля, існують серйозні проблеми зі збутом. До того ж пов'язані вони з безліччю і зовнішніх, і внутрішніх чинників. Ми розуміємо, що знижені обсяги виробництва, знижені обсяги реалізації промислової продукції, і відповідно споживання електроенергії точно так само знижено на сьогоднішній момент. І в цій ситуації говорити про те, щоб займатися експортом електроенергії замість того, щоб генерувати свою, використовувати вітчизняне вугілля, на якому працюють наші шахтарі, - це безвідповідально", - вважає Магомедов.

Нагадаємо, раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту в період кризи має бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також наголосив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить Україні вистояти під час світової економічно-фінансової кризи.

Зі свого боку ексміністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати зараз підприємствам-експортерам пріоритет в обслуговуванні на залізниці і в портах, оскільки вони забезпечують приплив валюти в країну.

Виробництво металопродукції в Україні знижується протягом перших трьох місяців 2020 року. Виробництво сталі в січні знизилося на 5,1%, чавуну - на 2,7%. У лютому виробництво сталі впало на 8,3%, чавуну - на 7,5%, металопрокату - на 12,8%. У березні виробництво чавуну знизилося на 4,6%, сталі - на 9,1%, прокату - на 7,9%.