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 Економіка
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Все про:криза (218) виробництво (78)

 Держава має проводити протекціоністську політику там, де справа стосується української продукції, - нардеп Магомедов

Під час кризи держава має підтримувати вітчизняного виробника, насамперед експортерів, які забезпечують надходження в країну валютої виручки.

Про це заявив народний депутат України Муса Магомедов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Депутат зазначив, що зараз в гірничо-металургійному комплексі спостерігається спад виробництва, і держава зобов'язана надати підтримку цій галузі, яка забезпечує чверть всього обсягу експорту країни.

"Ми абсолютно точно розуміємо, що ГМК перебуває в рецесії. Ми розуміємо, що відбувається на зовнішніх ринках. Ми розуміємо, що у зв'язку з цим обсяги і реалізації, і видобутку, і виробництва знижені. Відповідно, знижується експорт, відповідно, знижується надходження валютної виручки ... Щоб допомогти базовим галузям, держава має займати протекціоністську політику там, де справа стосується продукції, виробленої в Україні. Точно так намагатися за допомогою політичних рішень, звернень, роботи з іноземними урядами збільшувати квоти і можливості відвантаження нашого обладнання, нашого прокату", - сказав Магомедов.

Він також зазначив, що владі необхідно приділити максимальну увагу шахтам, які відчувають серйозні проблеми зі збутом продукції, викликані, зокрема, імпортом електроенергії з Росії та Білорусі. На його думку, експортувати струм в умовах зниження внутрішнього енергоспоживання і кризи у вуглевидобувній галузі безвідповідально.

"Ситуація з видобутку і на енергетичних шахтах, і на тих шахтах, які видобувають коксоване вугілля, існують серйозні проблеми зі збутом. До того ж пов'язані вони з безліччю і зовнішніх, і внутрішніх чинників. Ми розуміємо, що знижені обсяги виробництва, знижені обсяги реалізації промислової продукції, і відповідно споживання електроенергії точно так само знижено на сьогоднішній момент. І в цій ситуації говорити про те, щоб займатися експортом електроенергії замість того, щоб генерувати свою, використовувати вітчизняне вугілля, на якому працюють наші шахтарі, - це безвідповідально", - вважає Магомедов.

Нагадаємо, раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що підтримка експорту в період кризи має бути пріоритетом для влади, тому важливо забезпечити нормальні умови для логістики, а також наголосив, що стабільна робота експортоорієнтованих підприємств дозволить Україні вистояти під час світової економічно-фінансової кризи.

Зі свого боку ексміністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати зараз підприємствам-експортерам пріоритет в обслуговуванні на залізниці і в портах, оскільки вони забезпечують приплив валюти в країну.

Виробництво металопродукції в Україні знижується протягом перших трьох місяців 2020 року. Виробництво сталі в січні знизилося на 5,1%, чавуну - на 2,7%. У лютому виробництво сталі впало на 8,3%, чавуну - на 7,5%, металопрокату - на 12,8%. У березні виробництво чавуну знизилося на 4,6%, сталі - на 9,1%, прокату - на 7,9%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189253
 
 
 Топ коментарі
 
Работаю на предприятии-экспортёре.
Одна просьба к государству - держись подальше от нашего бизнеса!
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Уже это проходили. И где теперь та страна?
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Ну тобто це пан бажає щоб держава за рахунок інших громадян підтримала бізнес його і йому подібних. Держава має визначити галузі, які є основою її безпеки, визначити обсяги, які необхідні для підтримання достатнього рівня такої безпеки, і тільки в рамках такої парадигми слідкувати за підтримкою необхідного балансу, використовуючи різноманітні заходи. Решта - у вільному плаванні, тут держава має слідкувати лише за тим щоб не відбувалося монополізації.
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Пора вообще запрещать импорт большинства продукци и начинать налаживать её изготовление дома. Обежда, обувь, продовольствие, спиртное, табак, телевизоры, холодильники, пылесосы, скрепки, прещепки.. то-що. Как поднять украинский автопром - запретить государственным органам закупать импортные автомобили! Возобновить украинское судостроение, а всех кто его довёл до банкроства расстрелять. Запретить экспортировать сырье - закрыть эту лавочку для паразитов-олигархов. Война и корововирус показали нам, что мы должны окапаться не только окопами, но и индустрией.
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Уже это проходили. И где теперь та страна?
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Та страна больше думала как всю Африку накормить и Латинскую Америку - друзей, а не свой народ, потому и нет той страны. Поэтому я предлагаю думать только о себе.
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Пора вообще запрещать импорт большинства продукци и начинать налаживать её изготовление дома. Обежда, обувь, продовольствие, спиртное, табак, телевизоры, холодильники, пылесосы, скрепки, прещепки.
У нас это все и так все выпускают. Почему ты этим не пользуешься, а покупаешь хорошее, импортное?
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Франция закрывала свои рынки от экспорта и научила покупать своё. Там даже был такой момент когда Франция отказаласть от какого-то импортного лекарства, чтоб разработать своё. У неё тогда умерло то ли 300, толи 3000 человек, но они изобрели именно своё лекарство и где сейчас Франция, а где мы?
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Гипотетически, Если например немцы нам построят современный автозавод (своими силами для Украины это не реально), и туда посабирают всех Олегов со всей Украины. То на выходе будет один брак, если вообще что то с конвейра сойдет. Даже если немцы покажут на какие кнопки жать и какие гайки крутить.
Поверте, это не так работает как Вы думаете.
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Понимаешь, ты сам быдло, поэтому считаешь быдлом и других. Таким путём пошла Франция в 60-х - она закрылась от немецкого автопрома и сейчас у Франции мирового уровня машины. У нас есть ЗАЗ на его базе можно сделать всё, было бы желание. Мы ракеты в космос запускаем, что немцы не умеют делать, у нас КРАЗы есть - покорители тундры и пустынь, а легковухи клепать это просто даже для ленивых не задача.
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Президент сказал , - Что Он никому ничего не Должен . А как он олицетворяет Государство , то оно и Так.
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Работаю на предприятии-экспортёре.
Одна просьба к государству - держись подальше от нашего бизнеса!
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Государство Украина должно стать СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ ,оллигархи и барыги и их холуи должны сидеть ни во власти а в тюрьме !!!
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Товарищ, предлагаю начать с себя. Раз ты так любишь социализм, то посели к себе в квартиру пару бомжей. На личном пример покажи нам пример пролетарской взаимоподдержки, равенства и братства. А то знаешь ли, звиздеть не мешки ворочать.
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Нет мил человек , Держава має проводити протекціоністську політику там, де справа стосується української продукції, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 2363это уже коммунизм а я ярый противник сего строя ,а вот социализм это когда о бомжах ,как и о всех остальных заботится государство не давая людям умирать от голода и холода , Держава має проводити протекціоністську політику там, де справа стосується української продукції, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 2363но ведь тебе по причине умственной неполноценности понять это видимо достаточно проблематично .. Держава має проводити протекціоністську політику там, де справа стосується української продукції, - нардеп Магомедов - Цензор.НЕТ 5867
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Ну тобто це пан бажає щоб держава за рахунок інших громадян підтримала бізнес його і йому подібних. Держава має визначити галузі, які є основою її безпеки, визначити обсяги, які необхідні для підтримання достатнього рівня такої безпеки, і тільки в рамках такої парадигми слідкувати за підтримкою необхідного балансу, використовуючи різноманітні заходи. Решта - у вільному плаванні, тут держава має слідкувати лише за тим щоб не відбувалося монополізації.
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А ничего что цена на електроэнергию у нас и так уже выше чем во всей Европе? От этого также страдают наши экспортёры. Если к примеру взять и каким либо магическим образом переместить автомобильный завод из Германии в Украину, то автомобиль произведенный у нас будет стоить дороже, за счёт стоимости электроэнергии. Как в таких условиях привлекать инвесторов, кому тогда нужны будут инвестиционные няни?
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А зачем что то перемещать? Есть завод шкода. Кузов произведенный в Украине стоит столько же сколько его изготовить в Чехии, завезти и растаможить. Рентабельность наступает если продавать 250 000 авто в год, Но кто их купит 10 млн пенсионеров с пенсией в 50 евро?
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поддерживать отечественного производителяИсточник: https://censor.net.ua/n3189253

Иностранный инвестор который построил завод в Украине это оттечественный производитель?
Эти дебилы вообще вкурсе что польский cersanit вывозит всю продукцию в ЕС а потом Украина ее импортирует?

Задача государства обеспечить равные условия для всех инвесторов как внутренних так и иностранных. Суды должны работать одинаково для всех. И никакая няня не понадобится.

самый яркий пример это укравто со своими ланосами, 10 лет его поддерживали в итоге кучу овна произвели и вконце производство развалилось.
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Магомедов, то, что вы предлагаете, уже было, было массово, и на протяжении 100 лет. Это привело к отсутствию конкуренции, завышенным ценам и неудовлетворительному качеству всего, консервации морально устаревших технологий. А кроме того, к тотальному дефициту как ТНП, так и продуктов питания. Украина до сих пор выгребает из этого днища, так как наши технологии - это 30 годы 20 века. Никто такого никогда больше не хочет. Нужно чтобы господа владельцы производств делали техническое перевооружение, поднимали эффективность и качество, снижали себестоимость и тогда не нужно будет жаловаться. А не могут - то пусть продают свои предприятия, чтобы новые владельцы могли бы распорядится лучше, а сами занимаются чем-то другим. Если они вообще кому-то будут нужны. Чаще проще построить новое предприятие, чем совершенствовать старое.
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