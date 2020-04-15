 Переговори з Іраном тривають, працюємо над отриманням чорних скриньок, - Кулеба

Про це міністр написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомлення ЗМІ про меморандум Ірану варто сприймати як ... повідомлення ЗМІ. Переговори тривають. Працюємо для отримання чорних скриньок", - написав Кулеба.
За словами міністра, ключовими питаннями для України залишаються встановлення справедливості, виплата компенсацій сім'ям, притягнення до відповідальності відповідно до норм міжнародного права.
Раніше ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Сказал, что продолжаем клянчить своё, законное.
Кулеба
-Ну отдайте ящик
Иран
-А не пошел бы ты на х...
Кулеба плача
-Отдайте они ведь не ваши
Иран
-ты ещё здесь? Ща как врежу
Как то так!