 Стоматологічна допомога під час карантину наражає на ризик і пацієнта, і лікаря, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На період дії карантину установи охорони здоров'я повинні тимчасово припинити планові прийоми. Винятки становлять ургентні (невідкладні) випадки.

"Однак 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було ухвалено неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії", - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив керівнику ліквідаційних робіт у Львівській області, що це є грубим порушенням карантину. Встановлені рекомендації та правила карантину, мають виконуватися всіма без винятку медичними установами та лікарями, допоки зберігається небезпека поширення COVID-19.

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