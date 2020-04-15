 Стоматологічна допомога під час карантину наражає на ризик і пацієнта, і лікаря, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
На період дії карантину установи охорони здоров'я повинні тимчасово припинити планові прийоми. Винятки становлять ургентні (невідкладні) випадки.
"Однак 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було ухвалено неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії", - йдеться в повідомленні.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив керівнику ліквідаційних робіт у Львівській області, що це є грубим порушенням карантину. Встановлені рекомендації та правила карантину, мають виконуватися всіма без винятку медичними установами та лікарями, допоки зберігається небезпека поширення COVID-19.
Пусть все его кариесные зубы закончатся пульпитом!
Что министр гражданам желает, то и мы пожелаем ему.
Засудят родственники тогда министра то, деньги стребуют.
Через ЕСПЧ.
Отходим на 2 метра и просим врача дергнуть дверь 😀😀😀 старо как мир
Врач работает в маске, почему это не маска N95 (с негативным давлением и фильтром)?
Нелеченый кариес заканчивается воспалением нерва.
Давно, давно министру мышьяк в зуб не клали, по старинке, по кондовому.
"Превышение ПДК по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48%."
(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"оперативно" условный "бубочка" пожары в Чернобыле тушит, может, медальку ему какую?
При лечении кариеса с помощью турбинного наконечника создается инфицировнный аэрозоль объёмом в несколько кубометров. А впрочем, когда пациент заразится короной в стоматологическом кабинете, то в гробу будет лежать с запломбированным зубом и это радует.