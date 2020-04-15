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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство, Здоров'я
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Матеріали за темою:
Все про:карантин (2884) Мінздоров'я (1481) лікарі (393) Степанов Максим (150) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Стоматологічна допомога під час карантину наражає на ризик і пацієнта, і лікаря, - МОЗ

Стоматологічні послуги передбачають близький контакт, який може привести до зараження пацієнта або медпрацівника коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На період дії карантину установи охорони здоров'я повинні тимчасово припинити планові прийоми. Винятки становлять ургентні (невідкладні) випадки.

"Однак 9 квітня на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Львівської області було ухвалено неправомірне рішення про скасування заборони на надання планової стоматологічної допомоги під час епідемії", - йдеться в повідомленні.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив керівнику ліквідаційних робіт у Львівській області, що це є грубим порушенням карантину. Встановлені рекомендації та правила карантину, мають виконуватися всіма без винятку медичними установами та лікарями, допоки зберігається небезпека поширення COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якби пішли на карантин на тиждень пізніше, зараз було б близько 17 тис. інфікованих COVID-19, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189250
 
 
 Топ коментарі
 
Желаю умному не по годам министру здравоохранения Максиму Степанову реальной зубной боли, и чтобы ни одна падла не помогла! Пусть молотком и стамеской зубы себе выбивает!
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Для них всех стоматология работает, не переживай.
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Это ЗЕбилы.
Врач работает в маске, почему это не маска N95 (с негативным давлением и фильтром)?
Нелеченый кариес заканчивается воспалением нерва.
Давно, давно министру мышьяк в зуб не клали, по старинке, по кондовому.
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Но скорая стоматологическая помощь работает? Или надо зуб привязать к двери и ждать?
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А что, третий абзац статьи прочитать слабо, или мы только заголовки читаем и комментируем?
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А после карантина, при проданных радуцким,средствах защиты нет? Вот вы зебилы ))
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Желаю умному не по годам министру здравоохранения Максиму Степанову реальной зубной боли, и чтобы ни одна падла не помогла! Пусть молотком и стамеской зубы себе выбивает!
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Вот подпишусь под каждым словом!
Пусть все его кариесные зубы закончатся пульпитом!
Что министр гражданам желает, то и мы пожелаем ему.
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С удовольствием обеспечу Степанову рауш-наркоз..
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а аппендикс? тоже как бы подвергает опасности ...всех...и шта?
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От перитомьнита, вызванного аппендцитом, можно и помереть.
Засудят родственники тогда министра то, деньги стребуют.
Через ЕСПЧ.
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Коли сверлять зуб турбінкою, з рота вся та пилюка валить на всі сторони. Дуже легко можна заразитись.
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Так не надо им тогда в медики было идти. А то развелось слабонервных. До этого паникерского "ковида" зараза по миру никакая не ходила? Все были здоровыми и бацылы не летали по миру? Да конечно.
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ви явно не медик, інакше б такої херні не писали б
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Он просто дурачок с несанированной пастью. Стоматологическая помощь во время карантина подвергает риску и пациента, и врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7136
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З 29 березня по 13 квітня в Україну повернулися майже 80 тисяч громадян, з яких на обсервацію було ізольовано менше 1 000 людей.
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Короче ПРИВЯЗЫВАЕМ К ЗУБУ ШЕЛКОВУЮ НИТЬ , затем за дверную ручку ,
Отходим на 2 метра и просим врача дергнуть дверь 😀😀😀 старо как мир
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Это ЗЕбилы.
Врач работает в маске, почему это не маска N95 (с негативным давлением и фильтром)?
Нелеченый кариес заканчивается воспалением нерва.
Давно, давно министру мышьяк в зуб не клали, по старинке, по кондовому.
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А у кого-то в Минздраве ,когда-нибудь зубы болели ???
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К ним на дом выезжают, есть портативные бормашины.
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Для них всех стоматология работает, не переживай.
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А Минздрав не волнует вот это вот сообщение, нет:
"Превышение ПДК по взвешенным частицам в воздухе Киева на 11-00 составляло 48%."

(https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

"оперативно" условный "бубочка" пожары в Чернобыле тушит, может, медальку ему какую?
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Для коментирующих ДЕБИЛОВ насчет стаместок, дверных ручек, ниток и молотков - написано "Исключения составляют ургентные (неотложные) случаи".
При лечении кариеса с помощью турбинного наконечника создается инфицировнный аэрозоль объёмом в несколько кубометров. А впрочем, когда пациент заразится короной в стоматологическом кабинете, то в гробу будет лежать с запломбированным зубом и это радует.
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кто бы мог подумать, что люди будущего - лохматые, с гнилыми зубами, в лаптях и рванине, но с маской на роже
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Т.е. при плановой пользуются турбинкой, а при ургентной нет? Сразу рванул зуб и нечего его спасать, чума на дворе?
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Господа. На стоматполиклиниках (коммунальных) висит объявление-"Прием только с острой зубной болью", что подразумевает, что пациент готов на быстрое лечение(в т.ч. удаление зуба). И это абсолютно правильно, с точки зрения обеспечения стоматологов защитой. Но никто не запрещает вам посещать по договоренности коммерческие стоматструктуры. Дорого? А жизнь медработника?
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А до этого вируса-паникера у нас типа никто и ничем не болел? До этого к этому медработнику шуганному не могли прийти с гриппом, тубиком, вирусной пневмонией, сифилисом и тд? А сейчас прям обосрались все.
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Стоматология стоматологией, но что будет через неделю, когда народ окончательно обрастет (без услуг парикмахеров), ведь не у каждого сноха (как у меня) стрижет!?

Стоматологическая помощь во время карантина подвергает риску и пациента, и врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4099
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Медработник действительно пошел шуганый. А как иначе , если из 392 новых случаев 90 у медработников(и вот почему то я этому верю)
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А если кое-кто нешуганный, то может доказать свой героизм поволонтёрив в инфекционной больнице. Санитаров там никогда не хватало. И даже сейчас , в ожидании обогащения(300% от оклада)
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Что это за вой за окном, Ватсон? Это народ с острой зубной болью по ночам стоматологов ищет. Стоматологическая помощь во время карантина подвергает риску и пациента, и врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8398
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Вопрос конечно интересный. Докладываю непосвященной публике: одноразовое обмундирование для стоматолога в котором он может принять пациента с минимумом риска стоит 1600гр. Дальше думайте сами. Стоматологическая помощь во время карантина подвергает риску и пациента, и врача, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1860
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Мне жутко нравится СРАЧЬ на медиков от людей любящих писать. Попадают в медицинскую ситуацию -молятся не сколько богу, столько врачу....А потом АМНЕЗИЯ. И снова медики-рвачи,сволочи и т.д. до бесконечности.
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короче жуй лед и выбей об батарею..хотя боковые згнили уже..я опытный..(( Стоматологічна допомога під час карантину наражає на ризик і пацієнта, і лікаря, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5696
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скоро все обонкротится ото паликмахтерской до хз чего будут одни пивасы и хавчик..
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