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 Політика України, Економіка
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 Шмигаль доручив Мінекономіки прискорити виплати допомоги з безробіття

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості всі інструкції, щоб прискорити виплату допомоги з тимчасового безробіття на період карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав на своїй сторінці у Telegram.

"Доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості всі інструкції, щоб пришвидшити виплату людям допомоги з тимчасового безробіття", - написав він.

Шмигаль зазначив, що порівняно з докарантинним періодом, кількість звернень до відповідних служб зросла в 10 разів.

"Уряд спростив процедуру подання документів до центрів зайнятості, тому закликаємо усіх, хто втратив роботу в період карантину, реєструватися і надалі", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що допомоги з безробіття будуть збільшені.

Шмигаль доручив Мінекономіки прискорити виплати допомоги з безробіття 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189246
 
 
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