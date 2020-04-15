 Шмигаль доручив Мінекономіки прискорити виплати допомоги з безробіття

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прем'єр написав на своїй сторінці у Telegram.

"Доручив Мінекономіки надати центрам зайнятості всі інструкції, щоб пришвидшити виплату людям допомоги з тимчасового безробіття", - написав він.



Шмигаль зазначив, що порівняно з докарантинним періодом, кількість звернень до відповідних служб зросла в 10 разів.

"Уряд спростив процедуру подання документів до центрів зайнятості, тому закликаємо усіх, хто втратив роботу в період карантину, реєструватися і надалі", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що допомоги з безробіття будуть збільшені.