 Динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку в Іспанії, - ОП. ВIДЕО

Про це йдеться у відеоролику, оприлюдненому ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. А ця країна зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто занедужав. Бережімо себе, залишаймося вдома – не дамо статися трагедії", - закликали в ОП.

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Станом на 15 квітня в Іспанії жертвами коронавірусу стали 18 579 осіб. Кількість інфікованих за останню добу збільшилася до 177 633.