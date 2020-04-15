 Динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку в Іспанії, - ОП. ВIДЕО

Про це йдеться у відеоролику, оприлюдненому ОП, передає Цензор.НЕТ.
"Початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. А ця країна зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто занедужав. Бережімо себе, залишаймося вдома – не дамо статися трагедії", - закликали в ОП.
Станом на 15 квітня в Іспанії жертвами коронавірусу стали 18 579 осіб. Кількість інфікованих за останню добу збільшилася до 177 633.
Взрыв 16 сентября 2019 г. лаборатории вирусного центра в Новосибирске, где были штаммы вируса COVID-19. В Украине массово болели чем то неустановленным конец октября по декабрь. Очень интересно мнение специалистов.