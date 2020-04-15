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 Політика України, Здоров'я
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 Динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку в Іспанії, - ОП. ВIДЕО

В Офісі Президента закликали українців дотримуватися правил карантину, щоб знизити швидкість поширення коронавірусу.

Про це йдеться у відеоролику, оприлюдненому ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Початкова динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку заражень в Іспанії. А ця країна зараз на другому місці у світі за кількістю тих, хто занедужав. Бережімо себе, залишаймося вдома – не дамо статися трагедії", - закликали в ОП.

Також читайте: Іспанія послаблює режим карантину: 300 тис. людей вийшли на роботу в мадридському регіоні

Динаміка зараження COVID-19 в Україні схожа на динаміку в Іспанії, - ОП 01


Станом на 15 квітня в Іспанії жертвами коронавірусу стали 18 579 осіб. Кількість інфікованих за останню добу збільшилася до 177 633.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189245
 
   
 Топ коментарі
 
Так и знал что кремлевский провокатор первым оставит свой высер под такой новостью.
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ФСБ УПЦ МП позвали прихожан в храмы и ты тварь постоянно тявкаешь призывая отрицать карантин. Совпадение?
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официально в силовых ведомствах КАРАНТИНА НЕТ
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Іспанія на сьогодні найбільш постраждала від епідемії країна світу. Більшу сиертність у перерахунку на мільйон населення мають лише Андора )дякуючи тій де Іспанії) та Сан-Маріно (дякуючи Італії), але ні там, ні там кількість жителів навіть до ста тисяч не дотягує...
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Кто хочет знать откуда гадость эта COVID-19 пошла?
Взрыв 16 сентября 2019 г. лаборатории вирусного центра в Новосибирске, где были штаммы вируса COVID-19. В Украине массово болели чем то неустановленным конец октября по декабрь. Очень интересно мнение специалистов.
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