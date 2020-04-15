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 Суспільство
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Все про:податки (893) шахтарі (145) ДТЕК (51)

 Україна має вирішити, чи потрібні їй 90 тисяч шахтарів і податки вугледобувної галузі, - Тимченко

Зараз держава повинна вирішити, чи потрібні їй працюючі шахти, на яких задіяно 90 тисяч людей, і податки в бюджет, що надходять від вугільної галузі.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, передає УНН.

"Сьогодні близько 90 тисяч осіб працює в цій галузі. До 30% виробництва електроенергії до останнього часу було з використанням вугілля. Звичайно, шахти будувалися разом із містами, і в цій галузі більше 65 мономіст, в яких проживає понад 1 мільйон 300 тисяч людей, наших українців", – розповів Тімченко.

Він зазначив, що для виходу з нинішньої кризової ситуації у вугледобувній галузі держава має кілька сценаріїв, один із яких – шоковий, коли будуть закриті шахти і 90 тисяч шахтарів залишаться без роботи. Зокрема, таким шляхом свого часу пішла Великобританія, де за один рік закрили 20 шахт і звільнили 20 тисяч шахтарів.

При цьому він наголосив, що для багатьох міст шахти є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів, і їх закриття за принципом доміно призведе до занепаду цілих регіонів.

"Фонд оплати праці – це основний ресурс поповнення бюджетів міст, у яких працюють наші вугільні підприємства. Фактично сьогодні йде той принцип доміно, зокрема і в тих містах, де ми працюємо. Ми не платимо заробітну плату в повному обсязі, різко знижуються надходження до місцевих бюджетів із прибуткового податку і за іншими платежами місцевим, – у місцевих бюджетах недостатньо ресурсів для підтримки вчителів, лікарів, тих, хто займається комунальною інфраструктурою і т.д.", – сказав Тімченко.

За його словами, зараз через кризу в енергогалузі ДТЕК змушений призупинити роботу всіх своїх шахт і допоміжних підприємств об'єднання "Павлоградвугілля", яке завдяки інвестиціям стало флагманом енергогалузі.

"Що сталося за 15 років, з моменту покупки найбільшого вугільного об'єднання Павлоградвугілля? Ми залучили понад 3,5 млрд доларів інвестицій. Що ми могли досягти? Продуктивність робітника з видобутку 97 тонн, порівняно з 11 на державних шахтах. Навантаження на очисний вибій більше 2 тисяч тонн порівняно з 400 на державних шахтах. Рівень заробітної плати один із найвищих. Тобто, ми досягли 19,5 тисячі рівень зарплати на наших шахтах. Фактично "Павлоградвугілля" став флагманом і базою енергетичної галузі нашої країни", – розказав Тімченко.

Нагадаємо, раніше Максим Тімченко повідомив, що з 20 квітня ДТЕК призупиняє роботу 10 шахт і допоміжних підприємств об'єднання "ДТЕК Павлоградвугілля", збагачувальні фабрики Павлоградська, Добропільська, Курахівська, а також Першотравенський ремонтно-механічний завод і Науково-виробничий центр ДТЕК. На цих підприємствах працює близько 22 800 осіб.

До цього перший заступник голови комітету ВР із питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що через політику глави енергетичного комітету ВР Андрія Геруса вітчизняна енергетична галузь перебуває у стані кризи. А на думку голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, Герус за півроку знищив енергобезпеку країни, а пролобійований ним імпорт російського вугілля й електроенергії остаточно зруйнували вітчизняний енергетичний комплекс.

"Павлоградвугілля" за рік сплатив 5 млрд грн податків до державного та місцевого бюджетів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189244
 
 
 Топ коментарі
 
МИНУТОЧКУ!
Ахметов закрывает свои шахты, а платить им должен Я и мой кум? Да вы братцы не просто белены покушали, вы помоему ещё и ахметовский хрен за леденец себе держите.
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Олигархи довели и угледобывающую отрасль до краха, а теперь решай Украина. А не пора ли Украине решить раз и навсегда - нужны ли Украине паразиты-олигархи и их холуи?
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Блин еще одни кормильцы !!! Мне эти заявления напоминают (донбасятские ) которые то же кормили всю Европу !!! Берите гудка за сраку и трясите с него деньги а неможете хрен вам а не дотации
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Украина должна решить - откуда у Ахметова все ? Он что то изобрел? Он Нобелевский лаурят? Коломойский - он такой мундыркинд?
А вообще все это разговоры, там другой мир!!!!
но мне на них насрать!!! Я в Украине и я счастлив!
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Виллу в Италии за 200 млн евро он купить смог
Украина должна решить, нужны ли ей 90 тысяч шахтеров и налоги угледобывающей отрасли, - Тимченко - Цензор.НЕТ 2277
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пацан опять слезы льет ,хочет бабла срубить под шумок .Лично меня эти шахтеры уже достали в любом виде .
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Украина сейчас решает, нужна ли ей Украина.
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Маргарет Тетчер кардинально це вирішила у свій час
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А как она отвоевала острова !!!!!
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЭДИ
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...за це її шахтарі британські досі проклинають, хоч і повивчали в універах своїх дітей за цільові держкомпенсації
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да ладно, ее быдломасса вынесет на вилах через полгода. Украина не готова к Маргарет. Слишком много ленивого населения жаждущего халявы и не желающего платить налоги и жить по средствам.
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Налоги при Маргарет в Британии были 25%. А вот если бы были как у нас (56% с заработанного + 20% НДС при покупке всего с остатка на руках после уплаты основных налогов) , то никакие реформы она не смогла бы провести. Сама она считала своим наивысшим достижением в области управление страной сокращение госаппарата с 840 до 680 тысяч. Аппарат управления не должен превышать 1% населения (закон эффективного управления). У нас аппарат в разы больше, а население в два раза меньше чем на острове. Более того, сегодня содержание это "гениального" аппарата стоит 45% ВВП и его зарплаты только увеличиваются (индексируются). Никаких сокращений аппетитов чиновников не вижу. Поэтому как могу уклоняюсь от уплаты всех налогов - у нас налоги "не возвращаются" в виде социальных проектов, а превращаются в офшорные счета олигархов и чиновников. Время крысятников - воруют с общака (бюджета страны).
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МИНУТОЧКУ!
Ахметов закрывает свои шахты, а платить им должен Я и мой кум? Да вы братцы не просто белены покушали, вы помоему ещё и ахметовский хрен за леденец себе держите.
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Олигархи довели и угледобывающую отрасль до краха, а теперь решай Украина. А не пора ли Украине решить раз и навсегда - нужны ли Украине паразиты-олигархи и их холуи?
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Выгнать это значит простить им за 28 лет минус 10 млн. населения, простить им геноцид украинского народа.
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ни чего не понятно...., т.е. если завтра из-за развития зеленой или еще какой там альтернативной энергетики пойдет в рост, то вся страна будет зависеть от шахтеров?
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Никаких если! Уже страна зависит от одного "шахтёра"
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Наверное дешевле уголь купить из заграницы чем своё добывать, плюс идёт уничтожение своей природы и экологии этими шахтами.
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а что там они уничтожают в шахтах? что за природу?
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А никто и не сомневался, что твой шеф Ринат Леонидович кинет своих рабочих, как лохов.
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Нам ничего не нужно, кроме Порошенко и Укрспирта. Отвалите под землю....
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Это кто? Неважно...Пусть будет всем Шария..)
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Эту электроэнергию полностью заменят витровые и солнечные станции, они дешевле, они экологичней.
Шахты уже ненужны.
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дешевле? Где это, в каком параллельном мире?
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Может уголь ещё куда нужен?Не? *смайлик надежды
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Так пусть рыжий гудок печется, его шахты же
Да, и пусть ещё больше поднимет электричество в цене, а шо
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Нефть по 10 дол , а уголь по 250 , а еще есть и альтернативная
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А що у України є затоплені і порізані на брухт шахти, як в ЛДНР? Чим є замінити опалення ТЕС?
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Закрити шахти і побудувати ******* сонячні станції, це перспектива і зміна клімату, але куди подіти 60 тис.робочіх?
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А почему я должен плаить за элктроенергию в 3-4 раза больше. Это рынок, если кто-то конкурнтее в цене, тот и выигрывает. Я помню как Ахметов фективно банкротил шахты и потом их скупал дешево, постоянно плачется, вместо того, чтобы модернизировать свое производсвто. А то людт должны его обогащать.
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Використання теплової енергії на опалювання сільськогосподарських супутніх видів діяльності. Так і заробіччан лишаться вдома
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Мне не жалко Ахметова, это один из тех людей, который украл у страны и людей нормальное развитие этой же страны. И кроме феодально-олигархического-крминального управления старной он ничего не дал.
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опять косой герус всплыл, а де оно делась? давно не слышно.
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Ахметов хай і платить людям які на нього працюють, а не на Україну
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Пусть болит голова у косоглазаго Геруса, Ахметова и зеленского! Это его кадры!! Он с ними целуется! пусть и разбирается! Но то, что цена на уголь должна снижаться, а соответственно и на электроэнергию Это факт!! Этому Ахметке и цену на электороэнергию поднимали, и деньги на реконструкцию для перехода на бурые угли давали и всевозможные разрешения для экспорта электроэнергии за границу давали и многое другое, а он как доил наш бюджет так и продолжает доить!! так может национализировать всего его имущество в украине и за рубежом, раз он такой безхозяйственник, и продать другому???
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А ничего что все эти шахты всегда были дотационными? Какие налоги?
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Шахтеры - наемные работники не лучше и не хуже остальных. У всех есть специфика. Но предприятия создаются с целью извлечения прибыли. Если прибыль извлечь не получается, то такое предприятие экономически нецелесообразно и должно быть продано или закрыто. Хотя это дело владельца. Владельцы же привыкли получать неоправданную, политизированную поддержку от государства. Однако, сегодня государство само в беде и наверное - банкрот. Шахтеры, конечно не виноваты в том. Возможно им нужно будет переучиваться, например, на сварщиков или таксистов или строителей. Но такова жизнь и законы международной конкуренции. А государство не обязано всю жизнь переставлять ноги целым отраслям за наш с вами счет. Сегодня речь идет о выживании страны.
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а ведь 73% их этих шахтёров голосовали за Зеленского..
поэтому не нужны..))
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