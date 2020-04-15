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 Київські новини
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Все про:Київ (7683) утилізація (24) відходи (57) маски (21)

 У Києві відкриються пункти прийому медичних відходів, - депутат Київради Яловий

У кожному з 10 районів столиці буде відкрито пункт прийому використаних масок і рукавичок. Там їх збиратимуть і утилізуватимуть відповідно до санітарно-гігієнічних норм.

Про це написав у фейсбуці депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань екологічної політики Костянтин Яловий, інформує Цензор.НЕТ.

"Планується уже найближчим часом встановити 10 пунктів прийому засобів індивідуального захисту – у кожному районі Києва. Містяни зможуть здавати туди використані маски та рукавички. Всі відходи будуть збирати та безпечно утилізувати – із дотриманням санітарно-гігієнічних норм, встановлених законодавством. Цим займатимуться спеціалізовані компанії, що мають ліцензії та обладнання", - написав він.

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Яловий уточнив, що медичні відходи категорії В (потенційно інфіковані) повинні бути герметично упаковані, знезаражені і вже після цього передані для подальшої утилізації.

На цей момент в Києві немає місць, куди городяни могли б викинути засоби індивідуального захисту, що створює загрозу поширення інфекції з викинутих масок, рукавичок і захисного одягу. Яловий впевнений, що вирішувати питання утилізації медичних відходів від населення потрібно якомога швидше, інакше Київ очікує сміттєва криза.

"Медичні маски можуть стати новою сміттєвою проблемою Києва. Вони мало чим поступаються у забрудненні навколишнього середовища пластиковим пакетам. Більше того, вони несуть загрозу поширення бактерій та вірусів. Тому просто викинути маску в урну чи смітник – це не рішення проблеми", - написав він .

Як повідомлялося, станом на ранок 15 квітня в Києві підтверджено 612 випадків COVID-19, в тому числі за минулу добу 61 новий. По всій Україні зафіксовано 3,764 тис. Випадки захворювання COVID-19, при цьому з раніше хворих кількість одужалих досягла 143, померли - 108.

У Києві відкриються пункти прийому медичних відходів, - депутат Київради Яловий 01
У Києві відкриються пункти прийому медичних відходів, - депутат Київради Яловий 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189242
 
 
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Та ну...утилизируют они... Простирнут, прогладят утюжком и в аптеку...
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Партія СН - це медичні відходи, усіх на утилізацію!
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Мля ,тільки хотів подібне написати! Зеленський увійде в історію як презедент котрий об'єднав проти себе усю країну! У Києві відкриються пункти прийому медичних відходів, - депутат Київради Яловий - Цензор.НЕТ 7098
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Откройте по всей стране пункты утилизации биомусора в виде мацкалов, дамбасов и других подобных совков позорных.
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А куда деваются удалённые органы, ампутированные конечности?
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Медицинские отходы - это куски человеческой плоти, оказавшиеся лишними после операций. Обычно их захоранивают на специальных участках кладбищ
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- Вы слышали? Киеве откроются пункты приема медицинских отходов. Там их будут собирать и утилизировать.

- Вместе с Зеленой Соплей? А карантин, оказывается, не такое и скучное занятие...
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