 Разумков скликає позачергове засідання Ради на 16 квітня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Зазначається, що позачергове засідання скликається на 13.00 16 квітня 2020 року.

Будуть розглянуті:

1) проєкт Закону України про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;

2) проєкт Закону України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання);

3) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання);

4) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж);

5) проєкт Закону України про оборонні закупівлі (друге читання).

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