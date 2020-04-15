 Разумков скликає позачергове засідання Ради на 16 квітня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Зазначається, що позачергове засідання скликається на 13.00 16 квітня 2020 року.
Будуть розглянуті:
1) проєкт Закону України про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;
2) проєкт Закону України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання);
3) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання);
4) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж);
5) проєкт Закону України про оборонні закупівлі (друге читання).