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 Політика України
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Все про:ВР (7494) Разумков Дмитро (462)

 Разумков скликає позачергове засідання Ради на 16 квітня

Голова Верховної Ради України підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Зазначається, що позачергове засідання скликається на 13.00 16 квітня 2020 року.

Будуть розглянуті:

1) проєкт Закону України про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком;

2) проєкт Закону України про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури (друге читання);

3) проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (друге читання);

4) проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж);

5) проєкт Закону України про оборонні закупівлі (друге читання).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У четвер Рада розгляне зміни до регламенту, законопроєкти про децентралізацію та оборонні закупівлі, - "слуга народу" Кравчук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189241
 
 
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Спиртзаводы убыточные надо продать????
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АГА!! Во всём мире, во все времена, на спиртах, государства и кланы обогащались, только у безмозглых Зеленковских чиновников Спиртзаводы почему-то убыточны!! Это же какими тупыми надо быть?? Из литра спирта, при цене спирта 2-3 грн за один литр, изготовлять пять бутылок водки и продавать пол-литра водки минимум за 75-85 гривен и при этом иметь убыток??? Это какой же специалист от 95 квартала, так умеет работать и считать?? И главное, что многие в это якобы верят и мотают головой, как лошади, в знак согласия! Придурки-математики хреновы!! Скорее бы вас всех, вместе с Зеленским, переизбрали бы!! Да там такие деньжища крутятся, не на один карантин хватит!!! Шмыгаль!! А ты, что тоже считать не можешь или в ту сторону ( спиртзаводов) тебе запретили голову поварачивать???
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Ура! Здравствуй аист. Мы, наконец, тебя дождались. Заседание, о котором говорил весь мир, состоится!
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