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 Політика України
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Все про:ВР (7494) регламент (65) позачергове засідання (77) Кравчук Євгенія (62)

 У четвер Рада розгляне зміни до регламенту, законопроєкти про децентралізацію та оборонні закупівлі, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне чотири законопроєкти і питання ратифікації.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Вона розповіла, що основним документом, задля якого збереться ВР на позачергове засідання, стане законопроєкт №1043, який передбачає зміни до регламенту.

"Він якраз стосується запобіжника щодо надмірної кількості правок і розгляду їх у сесійній залі" - сказала Кравчук.

Крім того, під час засідання у другому читанні розглянуть законопроєкт про оборонні закупівлі.

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"Він уже давно готовий, має підтримку усіх фракцій", - зауважила нардепка. За словами Кравчук, документ передбачає більшу підтримку для вітчизняних виробників у оборонній сфері.

Також парламент 16 квітня розгляне законопроєкт щодо децентралізації.

"Поки ми не можемо прийняти зміни до Конституції, бо там такий довгий процес, то ми хоча би іншими законодавчими актами можемо врегулювати питання завершення створення цих громад. Тобто ми даємо Кабміну можливість поставити останню крапку після формування перспективних планів для того, щоб всі громади об’єднались і змогли взяти участь у виборах в жовтні місяці. Ми сподіваємось, що вони відбудуться", - сказала Кравчук.

Крім того, першому читанні Рада розгляне законопроєкт №2654 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж. Документ передбачає відповідальність за псування телекомунікаційних мереж.

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Також, за словами Кравчук, парламент розгляне ратифікаційну угоду з Європейським інвестиційним банком, "яка відкриває отримання технічної допомоги для університетів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189239
 
 
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Децентрализация - когда Киев забирает миллиарды у местной власти?
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Myroslav Hrabovsky Мірослав, рагуляко, ти себе розумним вважаєш? МабутЬ, в Польщі працював, на пана?
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это у вас Москва забирает у всей РФ, а у нас наоборот, что бабки Киев на местах будет оставлять для развития и общины будут сами принимать, как распоряжаться и что для них важнее строить и т.д.
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У четвер Рада розгляне зміни до регламенту, законопроєкти про децентралізацію та оборонні закупівлі, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6489 DARK SIDE 35611cd8 В якій Москві, чмо недорозвинене? Почитай новини, бидлячина, де говорять, що влада забрала гроші із фондів розвитку місцевої влади. Вилізло тут, рогате...
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Баба йулья с подельниками из опЗЕжопы что будет делать?
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Как и думал что Украинцы ответят за свой выбор (где эти Зелебобы которые кричали Зеля вперед) хавайте
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Прямую демократию вводите уже быстрее!!!
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