 Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп Геннадій Москаль, передає Цензор.НЕТ.
"Вчорашньої ганьби, коли виявилося, що цілий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов багато років був агентом ФСБ РФ, могло б не бути, якби навесні 2014-го року керівництво правоохоронних органів не почало грати в якісь незрозумілі ігри і вигороджувати злочинців, а дослухалося до моїх закликів негайно заарештувати всіх винних у злочинах проти Майдану так званих "правоохронців", в тому числі і Валерія Шайтанова", - заявив він.
"Нагадаю, у першій половині 2014 року я очолював парламентську Тимчасову слідчу комісію з розслідування злочинів силовиків на Майдані, і більшість прізвищ винних у цих злочинах були відомі. Прізвище Шайтанова фігурувало щонайменше у двох епізодах і документах: щодо підпалу Будинку профспілок і щодо розстрілів на Майдані 20 лютого. Інформація щодо цього розміщена на моєму персональному сайті, так що за бажання її легко перевірити. Наприклад, ще 15 травня 2014 року я заявляв, що Будинок профспілок 19 лютого штурмувала і спалила "Альфа" за вказівкою керівництва СБУ. Мета штурму — зачистити будівлю від протестувальників, а всіх хто був у приміщенні, мали фізично знищити. Для цього було створено штурмову групу, яка проникла в Будинок профспілок через Готель "Хрещатик". До складу штурмової групи входило 224 співробітники, серед яких був і Валерій Шайтанов (псевдо "Вал"), який очолював групу прикриття та вогневої підтримки", - пояснив Москаль.
"Фігурувало прізвище Шайтанова і в епізоді розстрілів на Майдані в останні його дні. Цитую свої ж слова, сказані публічно 12.06.2014 року: "…полковник Служби безпеки України Шайтанов В.А., згідно з даним Планом, очолював групу прикриття та вогневої підтримки, набраної з числа співробітників 2-го Управління спецпідрозділу "Альфа" СБУ, до якої були прикомандировані ще 10 співробітників підрозділів МВС України. На період зазначених подій саме полковник Шайтанов В.А. був начальником 2-го управління спецпідрозділу "Альфа". Вважаю, що його необхідно терміново викликати на допит щодо інформації по складу всієї групи прикриття та вогневої підтримки, прізвищ 10-ти співробітників підрозділів МВС, прикомандированих до його групи. За моєю інформацією, всі вони були озброєні автоматами Калашникова та снайперськими гвинтівками. Старшим другої групи снайперів із числа 7 співробітників СБУ був підполковник Бичківський А.М., — це саме та людина, що мала позивні "Мирон"… Неодноразові виклики Шайтанова, Бичківського та Бублика на засідання ТСК всі троє ігнорують. Служба безпеки України надсилає відписки, що хтось із них на лікарняному, а решта задіяна в АТО", - додав екснардеп.
"Я, як голова парламентської ТСК, неодноразово звертався з проханням затримати злочинців до МВС, ГПУ, СБУ, робив це офіційно і неофіційно, конфіденційно і публічно, давав безліч інтерв’ю та виходив на прес-конференції з одним-єдиним проханням: ТСК відомі всі прізвища, ось вони, беріть, розслідуйте і саджайте! Натомість цього так не було зроблено, принцип невідворотності покарання не спрацював, мене перевели у прифронтову Луганщину, а Шайтанов, як бачимо, ще й дослужився до генерал-майора. Як бачимо, якби тоді мене послухали і покарали всіх винних за злочини Майдану, дуже багатьох смертей, що сталися з вини Шайтанова вже під час війни, можна було б уникнути", - констатував Москаль.
"А тепер питання до нинішніх силовиків: чому ви раптом так активно взялися за підпал офісу Партії регіонів і при цьому ігноруєте підпал Будинку профспілок? Може тому, що до останнього підпалу був причетний російський агент Шайтанов, і розслідувати його "з якихось причин" вам не зовсім вигідно?" - резюмував він.
Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і вчиненні терактів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".
Напомню, что Порошенко - бывший соратник Медведчука (по СДПУ(о)) и Януковича (по ПР), так что не нао ля-ля!
А при Зеленском изменник был, наконец-то, арестован. Вот тебе и результат, козломордое.
Ну че за бред на кого он расчитан??? На ******** таких как ты???
А учитывая то, что Шайтанов выполнял личное поручение Порошенко по аресту Корбана, за что получил от Порошенко звание генерал-майора, твои нелепые попытки оправдать своего шефа выглядят глупо и неубедительно.
Хочешь поговорить поговори про бандитов которые были в бегах при Порошенку, а сегодня у власти благодаря мрази такой как ты!
И продолжила бы и дальше...
Но тут зашкварился ермак - агент влияния расеи №1... и вислюку оманському СРОЧНО понадобилась "косточка" для зебилья - чтобы отвлечь внимание от ермака..
вот потому тебе и льют "божью россу" с г+г про шайтанова - НЕ ВСПОМИНАЯ о расейском агенте Ермаке..
Оперативно вы там в петином штабу отмазки выдумываете. Хотя - даже не выдумываете, я это уже видел в качестве стеба:
"Dmytro Mulyar
Як ще порохолюби не додумались заявити що нагородження та підвищення Шайтанова було оперативною грою "найкращого президента"))
15.04.2020 15:04
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"
Вот он я, че надо бычий хер? От чего тебя защитить?
СБУ- ВЫ МОЛОДЦЫ!!!!
,😁😁😁. Никогда еще Так плохо не Жили кацапы, как при Порохе. Жаль , жалел он он вас, нечисть. А зря☝️☝️☝️
Но поступили правильно, внесли его наверняка в список неблагонадежных, поставили слежку. Выложенные записи говорят что за ним следили не один год. Получили наверняка много информации об ФСБ, как вербуют, чем интересуются, что планируют и т.д. И конечно же получили железные факты что Шайтанов предатель (а не просто догадки), достаточные чтобы доказать в суде. А потом когда он уже больше ничего полезного дать не мог или собрался провести какую-то злонамеренную операцию - арестовали. Ничего позорного не вижу.
Это я не к тому, что Зеля-малорос типа "патриот" и СБУ при нем прям начали шпионов ловить, но факт остается фактом, при Пете этого мудака Шайтанова покрывали и продвигали (и не его одного), видимо он был удобен для Петиной власти, а после выборов крыша Шайтанова утратила влияние и СБУ по собственной инициативе плотно занялись этим предателем.
Кто писал разговоры Шайтанова в Европе?
А насчет Баканова, мне кажется Баканову было пох на Шайтанова, он просто не вмешивался и сбушники спокойно делали свою работу, либо ему доложили уже по факту и он даже при желании уже замять ничего не мог. Я честно говоря не в курсе, как там внутри СБУ все устроено и насколько глава СБУ осведомлен о всех делах которыми СБУ занимается, но глядя на уровень компетенции, а точнее ее полное отсутствие, представителей Зелиной команды я вполне допускаю последний вариант, что Баканов вообще был не в курсе всей этой истории и ему доложили уже по факту.
А вот вариант, что в Европе, на его агентурных встречах, его писало фбр, вполне возможен.
Передали записи Баканову, не реагировать он не мог себе позволить.
Но это как один из вариантов.
СБУ не сообщает кто писал Шайтанова.
Вот почему его за второй проступок не наказали - вот это вопрос.
Вполне возможно, что ФБР.
менструальный....тьху ты - жутко кровавый пастор,!!!! спросит у себя почему эту тварь не посадили и пойдёт самобичеваться (это не то, что вы подумали ), затем ещё один "наградитель" посыпет курчавую голову пеплом и наконец заткнётся.....или фиг дождёмся ?
Чи не подонок ***** парашна це зробив?