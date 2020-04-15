EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  6637  79
Матеріали за темою:
Все про:Альфа (26) Москаль (224) СБУ (5504) Євромайдан (727) Шайтанов (6)

 Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль

Генерал-майор Валерій Шайтанов, який працював на ФСБ РФ, фігурував мінімум у двох епізодах і документах про злочини проти Євромайдану: підпал Будинку профспілок і розстріл на Майдані 20 лютого 2014 року. Про це було відомо ще з травня 2014 року, але правоохоронці ігнорували цю інформацію і дозволили Шайтанову дослужитися до звання генерал-майора.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав екснардеп Геннадій Москаль, передає Цензор.НЕТ.

"Вчорашньої ганьби, коли виявилося, що цілий генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов багато років був агентом ФСБ РФ, могло б не бути, якби навесні 2014-го року керівництво правоохоронних органів не почало грати в якісь незрозумілі ігри і вигороджувати злочинців, а дослухалося до моїх закликів негайно заарештувати всіх винних у злочинах проти Майдану так званих "правоохронців", в тому числі і Валерія Шайтанова", - заявив він.

"Нагадаю, у першій половині 2014 року я очолював парламентську Тимчасову слідчу комісію з розслідування злочинів силовиків на Майдані, і більшість прізвищ винних у цих злочинах були відомі. Прізвище Шайтанова фігурувало щонайменше у двох епізодах і документах: щодо підпалу Будинку профспілок і щодо розстрілів на Майдані 20 лютого. Інформація щодо цього розміщена на моєму персональному сайті, так що за бажання її легко перевірити. Наприклад, ще 15 травня 2014 року я заявляв, що Будинок профспілок 19 лютого штурмувала і спалила "Альфа" за вказівкою керівництва СБУ. Мета штурму — зачистити будівлю від протестувальників, а всіх хто був у приміщенні, мали фізично знищити. Для цього було створено штурмову групу, яка проникла в Будинок профспілок через Готель "Хрещатик". До складу штурмової групи входило 224 співробітники, серед яких був і Валерій Шайтанов (псевдо "Вал"), який очолював групу прикриття та вогневої підтримки", - пояснив Москаль.

Читайте також: Осмаєв подякував СБУ за затримання генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Його доля - це урок для інших"

"Фігурувало прізвище Шайтанова і в епізоді розстрілів на Майдані в останні його дні. Цитую свої ж слова, сказані публічно 12.06.2014 року: "…полковник Служби безпеки України Шайтанов В.А., згідно з даним Планом, очолював групу прикриття та вогневої підтримки, набраної з числа співробітників 2-го Управління спецпідрозділу "Альфа" СБУ, до якої були прикомандировані ще 10 співробітників підрозділів МВС України. На період зазначених подій саме полковник Шайтанов В.А. був начальником 2-го управління спецпідрозділу "Альфа". Вважаю, що його необхідно терміново викликати на допит щодо інформації по складу всієї групи прикриття та вогневої підтримки, прізвищ 10-ти співробітників підрозділів МВС, прикомандированих до його групи. За моєю інформацією, всі вони були озброєні автоматами Калашникова та снайперськими гвинтівками. Старшим другої групи снайперів із числа 7 співробітників СБУ був підполковник Бичківський А.М., — це саме та людина, що мала позивні "Мирон"… Неодноразові виклики Шайтанова, Бичківського та Бублика на засідання ТСК всі троє ігнорують. Служба безпеки України надсилає відписки, що хтось із них на лікарняному, а решта задіяна в АТО", - додав екснардеп.

"Я, як голова парламентської ТСК, неодноразово звертався з проханням затримати злочинців до МВС, ГПУ, СБУ, робив це офіційно і неофіційно, конфіденційно і публічно, давав безліч інтерв’ю та виходив на прес-конференції з одним-єдиним проханням: ТСК відомі всі прізвища, ось вони, беріть, розслідуйте і саджайте! Натомість цього так не було зроблено, принцип невідворотності покарання не спрацював, мене перевели у прифронтову Луганщину, а Шайтанов, як бачимо, ще й дослужився до генерал-майора. Як бачимо, якби тоді мене послухали і покарали всіх винних за злочини Майдану, дуже багатьох смертей, що сталися з вини Шайтанова вже під час війни, можна було б уникнути", - констатував Москаль.

Також читайте: Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му

"А тепер питання до нинішніх силовиків: чому ви раптом так активно взялися за підпал офісу Партії регіонів і при цьому ігноруєте підпал Будинку профспілок? Може тому, що до останнього підпалу був причетний російський агент Шайтанов, і розслідувати його "з якихось причин" вам не зовсім вигідно?" - резюмував він.

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і вчиненні терактів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль 01
Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль 02
Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189238
 
   
 Топ коментарі
 
Именно так. Петя при помощи этого Шайтанова с политическими оппонентами боролся - Корбана арестовывал именно Шайтанов.
 показати весь коментар
 
Петя ни в чем не виноват. Он сам стал генералом. Позора с работавшим на ФСБ РФ генерал-майором СБУ Шайтановым можно было избежать, если бы в 2014 году расследовали его причастность к преступлениям против Майдана, - Москаль - Цензор.НЕТ 5256
 показати весь коментар
 
Ой как много нехороших вопросов к сывочолому)))Ну да надо ж было кому за корбаном во главе альфы в Днепр поехать,цирк устраивать по его прихоти)))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Думаю все знали, но нуждались в его услугах. После 2-й мировой в Германии наци многие работали и дальше. Судили только больших начальников и то не всех.
 показати весь коментар
 
 
Именно так. Петя при помощи этого Шайтанова с политическими оппонентами боролся - Корбана арестовывал именно Шайтанов.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Як невдобно получилось..🥴
 показати весь коментар
 
 
Корбан бывшая шестерка коломойского так что не надо ля-ля!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не шестерка, а партнер. Бывший. Как и Филатов - тоже бывший.
Напомню, что Порошенко - бывший соратник Медведчука (по СДПУ(о)) и Януковича (по ПР), так что не нао ля-ля!
 показати весь коментар
 
 
Казламордый дебилы хватит палиться про Порошенка и СДПУ! Я по результатам вижу кто есть кто!
 показати весь коментар
 
 
Результат в том, что именно Порошенко покрывал этого мерзавца Шайтанова, именно Порошенко восстановил его на службе после отстранения Турчиновым, именно Порошенко дал изменнику звание генерала.
А при Зеленском изменник был, наконец-то, арестован. Вот тебе и результат, козломордое.
 показати весь коментар
 
 
Покрывал? Ты больной? Да он его мог даже и не знать. Я бы еще подумал если бы ты сказал что , - Грицак его покрывал...
Ну че за бред на кого он расчитан??? На ******** таких как ты???
 показати весь коментар
 
 
Он НЕ мог его не знать, козломордое, он его лично восстанавливал на службе, ибо Турчинов во время своего ио этого мерзавца отстранил от выполнения обязанностей.
А учитывая то, что Шайтанов выполнял личное поручение Порошенко по аресту Корбана, за что получил от Порошенко звание генерал-майора, твои нелепые попытки оправдать своего шефа выглядят глупо и неубедительно.
 показати весь коментар
 
 
Слушай ******-казламордый хватит перекрашиваться на ходу.
Хочешь поговорить поговори про бандитов которые были в бегах при Порошенку, а сегодня у власти благодаря мрази такой как ты!
 показати весь коментар
 
 
Ты с темы статьи не спрыгивай, козломордое. Мы обсуждаем изменника Шайтанова, которого при Порошенко вернули на службу и который при Порошенко был как за каменной стеной - продавал Украину ничего не опасаясь и которого смогли взять за задницу только после ухода Порошенко. И все это - благодаря такой мрази как ты, выбравшей после изгнания Януковича президентом соратника Януковича!
 показати весь коментар
 
зебил, СБУ вела шайтанова с 2017..18 гг - сливая через него НУЖНУЮ дезу в рашку..
И продолжила бы и дальше...
Но тут зашкварился ермак - агент влияния расеи №1... и вислюку оманському СРОЧНО понадобилась "косточка" для зебилья - чтобы отвлечь внимание от ермака..
вот потому тебе и льют "божью россу" с г+г про шайтанова - НЕ ВСПОМИНАЯ о расейском агенте Ермаке..
 показати весь коментар
 
 
Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль - Цензор.НЕТ 1569

Оперативно вы там в петином штабу отмазки выдумываете. Хотя - даже не выдумываете, я это уже видел в качестве стеба:

"Dmytro Mulyar

Як ще порохолюби не додумались заявити що нагородження та підвищення Шайтанова було оперативною грою "найкращого президента"))
15.04.2020 15:04
Ответить
Больше не нравится 10
"
 показати весь коментар
 
А на кого сейчас ГБР работает и даже не шифруется?
 показати весь коментар
 
 
О как оживились зебилы. А то что при Петре вся шваль пикнуть не могла, а при бубочке достижения майдана "прессуют" про это "тишком-нишком"! По зеоманской указивке, причём!
 показати весь коментар
 
 
Шваль не пикала, потому как при делах была: выполняла пэтрыка задания...)
 показати весь коментар
 
 
Как казламордые не стараются на Порошенка херь писать, но херь потому и херь что нормальному человеку сразу все понятно кто есть кто!
 показати весь коментар
 
 
В 2014 году кума медведчука выбрали президентом. Какие расследования могли быть?
 показати весь коментар
 
 
а в 2019году кремлевского придворного шута выбрали президентом...
 показати весь коментар
 
 
Побоялись ввести четкий критерий: "Свой/Чужой/Нейтральный"! Вот "и маем, те що маем"...
 показати весь коментар
 
 
Петя ни в чем не виноват. Он сам стал генералом. Позора с работавшим на ФСБ РФ генерал-майором СБУ Шайтановым можно было избежать, если бы в 2014 году расследовали его причастность к преступлениям против Майдана, - Москаль - Цензор.НЕТ 5256
 показати весь коментар
 
 
Ему звание и должность вообще подкинули!
 показати весь коментар
 
 
Voprosi jestj k kravavomu pastoru, jevo vedomstvo provodilo razsledovanije, a poroha obmanuli, vmesto togo chtob donesti do svedenije informaciju, imu rekomondovali k povishenije v zvaanije - vot tam i nado kopatj a ne v lozjnom meste.
 показати весь коментар
 
 
Ой как много нехороших вопросов к сывочолому)))Ну да надо ж было кому за корбаном во главе альфы в Днепр поехать,цирк устраивать по его прихоти)))
 показати весь коментар
 
 
где, ну где защитники прошлой барыжной власти...сразу скажу, что и эта власть дерьмо, но эта следствие той...Не?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Барыжной? Доказательство ясное дело у тебя нет!
Вот он я, че надо бычий хер? От чего тебя защитить?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так ты еще и тупой бычий хер... печально!
 показати весь коментар
 
а, Ермака на нары и на хрена он мне нужен...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тебе нет, ему такой хер как ты пригодился бы, ночную вазу по утрам выносить!
 показати весь коментар
 
Конечно же НЭ Позора с работавшим на ФСБ РФ генерал-майором СБУ Шайтановым можно было избежать, если бы в 2014 году расследовали его причастность к преступлениям против Майдана, - Москаль - Цензор.НЕТ 5268 . ! Эта власть следствие выбора тупоголового стада зе-баранов , и других абынепорошенковцев . Жри-те теперь , своё же дерьмо .
 показати весь коментар
 
 
.Ничего . Повязали и молодцы . Жаль конечно что не раньше , но лучше поздно чем никогда .
 показати весь коментар
 
 
А чим тоді цілих 5 років займалось ціле управління спецрозслідувань гепеу?
 показати весь коментар
 
 
согласно анекдоту про трёх хохлов и партизанский отряд, предателей будет ещё многа Позора с работавшим на ФСБ РФ генерал-майором СБУ Шайтановым можно было избежать, если бы в 2014 году расследовали его причастность к преступлениям против Майдана, - Москаль - Цензор.НЕТ 9448
 показати весь коментар
 
Не, "пане" Москаль. Это не просто "позор", это ПРЕДАТЕЛЬСТВО и ГОСИЗМЕНА!!! Сколько наших бойцов/силовиков погибло и попало в плен из-за этого "эпохального" назначения! Сколько территорий утеряно! Списать на "оплошность" и "недальновидность" не получицца! И Потрошенко, и Грицак должны ответить за это!!! Хватит нам баки заливать! А если ещё вспомнить, что все силовики-патриоты, поддержавшие Майдан, были отправлены сразу после избрания Потрошенкой "в запас", а рашистские агенты, прислужники Януковоща, типа Шайтанова, повышены в званиях и назначены на важные посты, то закономерность налицо!
 показати весь коментар
 
 
"А теперь вопрос к нынешним силовикам: почему вы вдруг так активно взялись за поджог офиса Партии регионов и при этом игнорируете поджог Дома профсоюзов? Может потому, что к последнему поджогу был причастен российский агент Шайтанов, и расследовать его "по каким-то причинам" вам не совсем выгодно?" - резюмировал Москаль. Источник: https://censor.net.ua/n3189238 А Москаль не хоче себе і свою КОманду запитати - ЩО ВОНИ ЗРОБИЛИ ЗА П"ЯТЬ РОКІВ ВЛАДИ, ЩОБ РОЗКРИТИ ПЕРЕВЕРТНЯ ШАЙТАНОВА, РОЗТРІЛИ НА МАЙДАНІ, А ТАКОЖ ПІДПАЛ БУДИНКУ ПРОФСПІЛОК і т.д. і т.п.?
 показати весь коментар
 
 
Да тут сепаров этих через одного!!! И и все они бышие !!! И все в шоколаде!!! Тут фейсбук проверь и работы непочатый край!!!! Было бы желание!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ти правий, 73% їх.
 показати весь коментар
 
 
73 % было за зеленского , а не за шария!!!! Не путай братан!!!!
 показати весь коментар
 
Позора нет- есть РАБОТА !!!!! И это уже хорошо!!!! А то у вас и так плохо и так хреново!!!!
СБУ- ВЫ МОЛОДЦЫ!!!!
 показати весь коментар
 
 
Як ще порохолюби не додумались заявити що нагородження та підвищення Шайтанова було оперативною грою "найкращого президента"))
 показати весь коментар
 
 
Как Меняется Власть , - Меняются Единицы , а все Остальные перекрашиваются , с Голубых , на помаранчевых , а затем и на Зеленых , - а Свое дело делают и себе на уме .Кровосии Блин.
 показати весь коментар
 
 
В Черноморске мэр Хмельнюк ещё 1-ым секретарём Горкома КПСС был. Представляете сколько раз он уже перекрасился.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сколько подгоревшей ватных пердаков
,😁😁😁. Никогда еще Так плохо не Жили кацапы, как при Порохе. Жаль , жалел он он вас, нечисть. А зря☝️☝️☝️
 показати весь коментар
 
 
По Шайтанову видно как кацапы и их пособники при Пете "страдали", до генерал-майоров дослуживались...
 показати весь коментар
 
 
Зазвичай шпигунів такого рівня показово,з мордобиттям,на вулиці ніколи не затримують.Їх тихесенько беруть де небудь в спокіному та безлюдному місці,а потім пропонують вибір: або ти,*****,будеш гнати кацапам дезінформацію,або через 15 хвилин здохнеш від серцевого нападу.Це класика роботи любої спецслужби...
 показати весь коментар
 
 
глупости. ситуации и цели - разные. так что и подход - разный.
 показати весь коментар
 
Які ситуації та які цілі? А чому,власне,цього ублюдка не затримати прямо в його робочому кабінеті? Рейтинг влади впав нижче плінтусу,от і вирішила влада показати,що вона щось там таке робить. Оце і весь підхід.
 показати весь коментар
 
Москаль как ребенок себя ведет, пытаясь баллы заработать на самопиаре... ну вызвали бы Шайтанова на допрос в 2014г? Он бы сказал что выполнял приказ, сам лично ни в кого не стрелял и не поджигал. И вообще скрыто всегда поддерживал майдан! Все, дело закрыто.

Но поступили правильно, внесли его наверняка в список неблагонадежных, поставили слежку. Выложенные записи говорят что за ним следили не один год. Получили наверняка много информации об ФСБ, как вербуют, чем интересуются, что планируют и т.д. И конечно же получили железные факты что Шайтанов предатель (а не просто догадки), достаточные чтобы доказать в суде. А потом когда он уже больше ничего полезного дать не мог или собрался провести какую-то злонамеренную операцию - арестовали. Ничего позорного не вижу.
 показати весь коментар
 
 
именно. за выполнение приказов зимой 14 года осудить невозможно по закону, как бы не хотелось. Отказ поддержки Майдана - тоже не преступление по закону. А вот за другие дела мог и бы и ответить.
 показати весь коментар
 
 
Не думаю, что неблагонадежных до звания генерал-майор повышают уже через год после Майдана. А насчет слежки, судя по опубликованным записям слежка за ним велась с конца 2019 года, если не ошибаюсь, т.е. уже после Пороха.
Это я не к тому, что Зеля-малорос типа "патриот" и СБУ при нем прям начали шпионов ловить, но факт остается фактом, при Пете этого мудака Шайтанова покрывали и продвигали (и не его одного), видимо он был удобен для Петиной власти, а после выборов крыша Шайтанова утратила влияние и СБУ по собственной инициативе плотно занялись этим предателем.
 показати весь коментар
 
 
Не факт, что по инициативе Баканова.
Кто писал разговоры Шайтанова в Европе?
 показати весь коментар
 
 
А вы не здесь спрашивайте, официальный запрос в СБУ.....может не сразу пошлют?
 показати весь коментар
 
Вы всем на форуме, кто задает вопросы по данному делу, даете такой совет или только мне?
 показати весь коментар
 
Я ничего не писал про Баканова. Уверен в украинских спецслужбах многие на Шайтанова зуб имели еще с 2014 года, когда он себя "проявил" и то, что он предатель или как минимум сочувствующий кацапам там секретом не было, но сделать они с ним ничего не могли. Ну а после смены власти у них по этому персонажу руки оказались развязаны.
А насчет Баканова, мне кажется Баканову было пох на Шайтанова, он просто не вмешивался и сбушники спокойно делали свою работу, либо ему доложили уже по факту и он даже при желании уже замять ничего не мог. Я честно говоря не в курсе, как там внутри СБУ все устроено и насколько глава СБУ осведомлен о всех делах которыми СБУ занимается, но глядя на уровень компетенции, а точнее ее полное отсутствие, представителей Зелиной команды я вполне допускаю последний вариант, что Баканов вообще был не в курсе всей этой истории и ему доложили уже по факту.
 показати весь коментар
 
Да ладно... Разглашать без разрешения Баканова результаты спецоперации точно бы не стали.
А вот вариант, что в Европе, на его агентурных встречах, его писало фбр, вполне возможен.
Передали записи Баканову, не реагировать он не мог себе позволить.

Но это как один из вариантов.
СБУ не сообщает кто писал Шайтанова.
 показати весь коментар
 
надо различать, где было выполнение приказа сверху (это не преступление, поджог Дома профсоюзов был инициирован приказом Захарченко), а где - было преступление связанное с ОТКАЗОМ выполнять приказ старшего по званию (отказ расстрелять террористов, окруживших аэропорт в Краматорске). Первый случай - дело совести за это возможно только моральное осуждение. А вот за второе - нарушение присяги. Это подсудное дело, пособничество террризму.
Вот почему его за второй проступок не наказали - вот это вопрос.
 показати весь коментар
 
 
А що там з плівками Єрмака, а то навіть свого агента "злили", щоб суспільство забуло про корупцію ліпшого друга преЗедента!
 показати весь коментар
 
 
Жаль у Гитлера не было Москаля. А то бы он Канариса-суку ешё в 39 бы повесил.
 показати весь коментар
 
Успех с арестом Шайтанова принадлежит ФБР и ГУРу. А СБУ здесь не причём. Баканов с бубочкой даже покрыть нужного им генерала не успели.
 показати весь коментар
 
 
Действительно, кто его "писал" на агентурных встречах в Европе?
Вполне возможно, что ФБР.
 показати весь коментар
 
 
судячи по фотографіях, то пасти його почали ще при попередниках - можливо годували кацапів дезінформацією. А наразі збацали маски-шоу, щоб відволікти від плівок дЄрмакаЗИ ФБР не має права працювати за межами штатів
 показати весь коментар
 
 
А наши спецслужбы имеют право прослушивать в Европе?
 показати весь коментар
 
Бери выше, сам суперперец, свинорыл и мародер который по вечерам становится "капитаном америка" и разоблачил изменника...раньше не успел, потому шо Саакашвили отвлекал!!!
 показати весь коментар
 
 
Я только хочу надеяться, что его "деятельность" будет теперь тщательно расследована, связи и т.п. и остальная мразь будет вычещена из СБУ.
 показати весь коментар
 
 
Вычищена и назначена в ДБР! Так сказать на повышение пойдет!
 показати весь коментар
 
Щас ещё менструальный....тьху ты - жутко кровавый пастор,!!!! спросит у себя почему эту тварь не посадили и пойдёт самобичеваться (это не то, что вы подумали Ганьби з генерал-майором СБУ Шайтановим, який працював на ФСБ РФ, можна було б уникнути, якби в 2014 році розслідували його причетність до злочинів проти Майдану, - Москаль - Цензор.НЕТ 4387), затем ещё один "наградитель" посыпет курчавую голову пеплом и наконец заткнётся.....или фиг дождёмся ?
 показати весь коментар
 
 
Москаль сдурел? Шо за подражания Шекспиру? Где матёрные выражения вроде: "ах..ть, если бы еп..чие имитаоры ср..ых реформ работали для страны а не пи..ли всё что при Януковиче не успели сп..ть, ".....и так далее, и покаялся шо работал шестеркой в соевом стойле...
 показати весь коментар
 
 
А який підарюга залишив цього скота на службі в СБУ і підписав у серпні 2015 року укази прєзіка про присвоєння скоту генеральського звання і нагородження орденом?
Чи не подонок ***** парашна це зробив?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору