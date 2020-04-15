 Лікарі мають розглядати хворих на лихоманку як потенційно інфікованих COVID-19, - Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я також хотів би закликати медичних працівників посилити увагу щодо COVID-19. Чому часто хворі з лихоманкою і кашлем не розглядаються як потенційно інфіковані SARS-Cov-2, поки їм не буде зроблено тест. А після тесту починається паніка й одягання засобів індивідуального захисту. Потрібно, щоб у медичних закладах були правильно сформовані потоки, правильно організовано санітарне сортування, тоді ми зможемо раціонально використовувати засоби індивідуального захисту і збережемо здоров'я медичних працівників", - заявив він.

За його словами, мають місце випадки, коли деякі медичні працівники демонструють "певне немедичне ставлення до пацієнтів, які потребують медичної допомоги".

"Хотілося б, щоб не було жодних випадків, які потім розглядалися б на високих нарадах, коли медпрацівник відмовив у допомозі. Хотілося б, щоб і від них йшло адекватне ставлення до хворих, і не тільки з коронавірусом", - наголосив Ляшко.

Водночас він закликав усіх, хто пише про медпрацівників, "знаходити трохи більше позитиву в їхній роботі".

"Позитивні публікації піднімають настрій медичним працівникам, мотивують їх на боротьбу з коронавірусом. Я закликаю підтримати медичних працівників і подякувати їм", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після пандемії COVID-19 потрібно внести зміни до Конституції і законів, - Ляшко