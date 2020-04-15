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 Суспільство, Здоров'я
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 Лікарі мають розглядати хворих на лихоманку як потенційно інфікованих COVID-19, - Ляшко

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляє про необхідність організовувати санітарне сортування хворих, які надходять до медичних закладах, і за наявності в них лихоманки і кашлю розглядати їх як потенційно інфікованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я також хотів би закликати медичних працівників посилити увагу щодо COVID-19. Чому часто хворі з лихоманкою і кашлем не розглядаються як потенційно інфіковані SARS-Cov-2, поки їм не буде зроблено тест. А після тесту починається паніка й одягання засобів індивідуального захисту. Потрібно, щоб у медичних закладах були правильно сформовані потоки, правильно організовано санітарне сортування, тоді ми зможемо раціонально використовувати засоби індивідуального захисту і збережемо здоров'я медичних працівників", - заявив він.

За його словами, мають місце випадки, коли деякі медичні працівники демонструють "певне немедичне ставлення до пацієнтів, які потребують медичної допомоги".

"Хотілося б, щоб не було жодних випадків, які потім розглядалися б на високих нарадах, коли медпрацівник відмовив у допомозі. Хотілося б, щоб і від них йшло адекватне ставлення до хворих, і не тільки з коронавірусом", - наголосив Ляшко.

Водночас він закликав усіх, хто пише про медпрацівників, "знаходити трохи більше позитиву в їхній роботі".

"Позитивні публікації піднімають настрій медичним працівникам, мотивують їх на боротьбу з коронавірусом. Я закликаю підтримати медичних працівників і подякувати їм", - сказав Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після пандемії COVID-19 потрібно внести зміни до Конституції і законів, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189237
 
 
 Топ коментарі
 
Доктор Робин Гуд -отрезал ноги у богатых и пришивал их бедным .Задолбали лжекороновирусом .Нам просто врут нагло .Слушал людей из Германии -заболевшие умирают не от лжевируса ,а от убийственных лекарств .Типа как раковые больные дохнут от химии-а не от рака .
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зачем, у нас в крупном учреждении сделано было всего 2, хотя и не нужных
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Саудовская Аравия продает в Европу нефть по $10.Путин всех переиграл
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Треба робити тести усім хворим, а то складається підозра, що проходить економія використання тестів. Чим більше тестів, тим більше хворих на корону і тим гірша статистика, а статистика - це головне, чим займається міністерство.
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зачем, у нас в крупном учреждении сделано было всего 2, хотя и не нужных
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Так и хочется спросить у этого светила медицины Ляшка - с какой лихорадкой? С лихорадкой неясного генеза или с какой-то конкретной? Эболы например........... Шут же знает, что они имеют в виду.
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пациент поступающий в стационар уже должен быть под карантином, а дальше по диагнозу-инфицированная язва на фоне сахарного диабета. Ну где здесь искать Вирус Короны, а не МНРГ
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Любой поступающий пациент - потенциально инфицирован, хоть кашлем хоть с диареей. С методом Ляшко скоро все медики на самоизоляции будут
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Радиоактивный пепел Киселева,превратился в Коронавирус.Он знал что говорил
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І розвіявся той попіл, згідно жанру, над Воронежем.))
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Доктор Робин Гуд -отрезал ноги у богатых и пришивал их бедным .Задолбали лжекороновирусом .Нам просто врут нагло .Слушал людей из Германии -заболевшие умирают не от лжевируса ,а от убийственных лекарств .Типа как раковые больные дохнут от химии-а не от рака .
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Саудовская Аравия продает в Европу нефть по $10.Путин всех переиграл
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С дефицитом бюджета в 300 миллиардов Зеленский победит Коронавирус.Профицит бюджета премьера Гройсмана в 150 миллиардов съеден за пол года.Дилетанты управляют страной.Такого дефицита бюджета не было никогда в Украине начиная с провального 1991 года
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В том-то и проблема. В жизни надо испытать всё, - решили избиратели в прошлом году и крутанули барабан револьвера. Вот оно и выстрелило.
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Я думаю что Зеленский вернул Коломойскому денежку за избирательную компанию и за Приватбанк.Чтобы так быстро иссяк профицит, ну не бывает так
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Мировая цена марки бренд опустилась до 28.35.Поздравляю кремль с очередной победой
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Почему у одного из медиков на фото, маска спущена так, что нос выглядывает ))
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