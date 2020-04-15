 Кабмін звільнив Марчека з посади в.о. голови "Укрзалізниці", його обов'язки виконуватиме Юрик

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тимчасово виконувати обов'язки глави правління "Укрзалізниці" буде Іван Юрик.

Криклій зазначив, що конкурс на посаду глави правління УЗ, який наразі призупинено за рішенням наглядової ради, буде відновлений і продовжений після завершення карантину.

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Юрик з червня 2019 року є членом правління УЗ, очолює в компанії стратегічний напрям залучення інвестицій і роботу з потенційними інвесторами. До цього з червня 2018 року його входив до складу наглядової ради компанії.

У 2017-2018 рр. Юрик був на керівних посадах агентства сприяння інвестиціям Ukraineinvest, в 2014-2016 роках - керівник служби міністра фінансів, в 2010-2014 роках очолював представництво в Україні інвесткомпанії Blackstone.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій констатував, що Желько Марчек "не виправдав надій". Зокрема, у міністра викликала питання робота Марчека, а саме, відсутність реалізації непрофільних активів "Укрзалізниці", затягування з термінами реструктуризації "певних кредитів" і відсутність проактивної позиції щодо оптимізації діяльності компанії.

У свою чергу Желько Марчек розповів, що, на його думку, міністра інфраструктури України Владислава Криклія дезінформували щодо реального стану справ у компанії.

2 квітня 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонив Желько Марчека, тимчасово призначеного Кабміном в.о. глави компанії, від керівництва компанією.