 Кабмін звільнив Марчека з посади в.о. голови "Укрзалізниці", його обов'язки виконуватиме Юрик

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тимчасово виконувати обов'язки глави правління "Укрзалізниці" буде Іван Юрик.
Криклій зазначив, що конкурс на посаду глави правління УЗ, який наразі призупинено за рішенням наглядової ради, буде відновлений і продовжений після завершення карантину.
Юрик з червня 2019 року є членом правління УЗ, очолює в компанії стратегічний напрям залучення інвестицій і роботу з потенційними інвесторами. До цього з червня 2018 року його входив до складу наглядової ради компанії.
У 2017-2018 рр. Юрик був на керівних посадах агентства сприяння інвестиціям Ukraineinvest, в 2014-2016 роках - керівник служби міністра фінансів, в 2010-2014 роках очолював представництво в Україні інвесткомпанії Blackstone.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій констатував, що Желько Марчек "не виправдав надій". Зокрема, у міністра викликала питання робота Марчека, а саме, відсутність реалізації непрофільних активів "Укрзалізниці", затягування з термінами реструктуризації "певних кредитів" і відсутність проактивної позиції щодо оптимізації діяльності компанії.
У свою чергу Желько Марчек розповів, що, на його думку, міністра інфраструктури України Владислава Криклія дезінформували щодо реального стану справ у компанії.
2 квітня 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" відсторонив Желько Марчека, тимчасово призначеного Кабміном в.о. глави компанії, від керівництва компанією.
Модно начать с электричек
Типы поездов:
Eurocity (EC, IC): комфортное и быстрое решение для соседних стран (EC) или для перемещения внутри Словакии (IC). Останавливаются не на всех станциях. Вагоны оснащены кондиционерами, к услугам пассажиров вагон-ресторан. В поездах IC имеется возможность подключения к Wi-Fi.
Скорый поезд и экспресс (R, Ex): быстрые и частые рейсы между многими словацкими городами.
Пассажирский поезд (Os): соединяет небольшие населенные пункты с городами, расположенными на небольшом расстоянии.
в Интернете: на Slovakrail или в мобильном устройстве на: m.slovakrail,
лично почти на любой железнодорожной станции;
у проводника в поезде (как правило, с небольшой наценкой).
- за 100 км в вагоне 2-го класса потребуется заплатить около 5 евро;
- в зависимости от категории поезда проезд на участке Братислава - Кошице будет стоить приблизительно от 18 до 24 евро, участок Братислава - Татры обойдется приблизительно в 16-20 евро, в вагоне 2-го класса;
- резервация места (miestenka) - один евро (для поездов IC бронирование места обязательно, это входит в стоимость билета)
Электропоезда EJ 660 Panter рассчитаны на максимальную скорость движения 160 километров в час. Они соответствуют требованиям технической спецификации по совместимости для подвижного состава TSI. Вагоны «Пантер» соответствуют требованиям инклюзивности, что включает пониженный уровень пола по всей длине вагона. У вагонов широкие входные двери, предусмотрены места для людей с инвалидностью, которые передвигаются в инвалидных колесных креслах, для детских колясок и велосипедов. В вагонах установлена современная система кондиционирования воздуха, системы видеонабюлюдения, информирования пассажиров, центрального управления дверями. Кроме того в вагонах предусмотрены вакуумные туалет, зарядные устройства для мобильных устройств и Wi-Fi-доступ к сети Интернет.
Начиная с лета этого года в эксплуатацию будут вводится трехвагонные состав длиной 80 метров с 27 местами для сидения. Таких электричек заказали 13 единиц. После этого начнется поставка четырехвагонных электропоездов длиной в 106 метров с 343 местами для сидения.
Заметим, что сеть железных дорог Словакии, которые обслуживает компания «ZSSK» составляет более 2900 километров, она включает 719 станций и остановочных пунктов. В среднем выполняется 1538 рейсов в сутки, включая 238 рейсов поездов дальнего следования.
Йорик...." (с) Ой - Юрик ...
ЗЕ с Ермаком и Сивохо ТОЖЕ ПОХЕРИЛИ?
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В декабре из Киева начнут курсировать поезда в Вену
Австрийские федеральные железные дороги уже внесли в систему бронирования новый поезд сообщением Киев-Львов-Будапешт-Вена, который начнет курсировать с 10 декабря.
Как стало известно, из Киева поезд будет отправляться в 14:07, во Львов прибывать к 19:50, в Будапешт - в 8:20, а в Вену - в 11:21 следующего дня. Всего поездка Киев-Вена займет 22 часа 14 минут. Из Вены поезд будет отправляться в 16:42, прибывать во Львов в 10:10, а в Киев - в 17:11. «
Напомним, что запуск безпересадочного поезда Киев-Вена был анонсирован в июне 2017 экс-руководителем «Укрзализныци» Войцехом Бальчуном.
Земмеринг - первая в мире горная железная дорога. Она была закончена в 1854-м, еще до эры динамита и горнопроходческих щитов для прокладывания туннелей.