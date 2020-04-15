 МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.
"Нарешті приходить обіцяний Зеленським кінець епохи бідності! МВФ стверджує, що Україна постраждає від COVID-19 через економічні збитки ледь не найбільше у світі. Замість запланованого росту у 3,5 % МВФ планує падіння у 7,7 % ВВП. Прогнози росту не виконуються вже давно. У січні вперше з 2016 року ВВП України скоротився на 0,5 %. І це до введення карантину і поширення пандемії! А як було раніше? У 2018 ВВП виріс на 3,3 %, хоча бюджет розраховувався з огляду на зростання у 3 %. Наш державний бюджет було розраховано ще урядом Гончарука на зростання у 3,7 % зростання ВВП. У новому, зміненому бюджеті, заплановано вже падіння на 3,9 %. Але ж прогноз падіння – 7,7 %", – написав Княжицький.
За його словами, світове падіння цього року становитиме 3%.
"США втратять 5,9 %. Чому ж США, які, окрім карантину, втрачають від падіння цін на нафту, постраждають менше за українську економіку? Бо професійний уряд. А що у західних сусідів? Теж падіння, але менше, ніж у нас. Економіка Польщі за прогнозом МВФ впаде на 4,6 %. Вони від падіння цін на енергоносії не залежать. Чому ж Україна при одній з найменших у світі кількості зареєстрованих хвороб матиме одне з найбільших падінь економік? Через нефахову безвідповідальну олігархічну владу. Кінець епохи бідності, так би мовити", – іронізує Княжицький.
Для этого надо освободить предприятия от платежей НДС И УМЕНЬШИТЬ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
Порохоботство=идиотизм. Княжицкий, скажи спасибо Зеленскому за наименьшее число зарегистрированных больных, потому что сразу ввел жесткий карантин, иначе было бы как в Италии и Испании. И скажи спасибо своему хозяину-мародеру, что в этом году нужно выплатить 17 ярдов долларов только процентов по порошенковским кредитам, и дикие выплаты по ОВГЗ ему же. И примечательно, что Княжицкий не развивает тему, что в странах с супермедициной зараженных гораздо больше, хотя Порошенко и добил ее своими нечуваными рехвормами
- Доктор, как у нас ситуация с коронавирусом?
- Пока нет тестов - всё нормально!
впрочем, зомбированые г+г идиоты не способны понимать цифры статистики.. им по г+г вливают "божью россу" о бОрыгах..
При Порохе ВВД СНИЗИЛСЯ со 126 млрд.долларов до 114 млрд.. МИНУС на 12 млрд.долларов...
какие там долги, а, зебил?)) те самые, что набрал вислюк оманський за полгода - на более чем 5 млрд.долларов?))
более того - ВВП при Порохе вырос с 90 до 130 млрд. долларов.. в условиях войны..
но это уже СЛИШКОМ сложно для зебилов
но это тоже - сверхсложно для зебилов.. не понимающих - какие именно кредиты сейчас отдавать нужно, а главное - почему при Порохе ВВД УПАЛ на 12 млрд.долларов при росте ВВП на 40+ млрд.долларов))
❗️ З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.
❗️Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.
❗️Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.
❗️Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн) навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)
❗️Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млн гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.
❗️Жодної гривні не зняли з прокуратури.
❗️Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.
❗️Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
А кто сегодня? Единственный настоящий профи руководит Нацбанком - Смолий, а остальные ....
1. Выход из кризиса 2014 года, когда ВВП Украины из-за агрессии России упал на 20%, гривна обрушилась с 8 до более, чем 30 за доллар.
2. Реструктуризация долга.
3. Очищение банковской системы от кучи фиктивных мошеннических банков и банков-банкротов.
4. Гривна переведена на свободный курс и стабилизирована.
5. Стабилизирована банковская и финансовая системы.
6. С 2016 года переход к стабильному росту ВВП.
7. Накоплено $25 млрд. золотовалютных резервов.
8. Зеленскому и его команде досталась в наследство стабильная и растущая экономкика.
более того - труба, а теперь и венедиктова(портного) - это уже креатура твоего вислюка оманського))