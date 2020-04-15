 МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

"Нарешті приходить обіцяний Зеленським кінець епохи бідності! МВФ стверджує, що Україна постраждає від COVID-19 через економічні збитки ледь не найбільше у світі. Замість запланованого росту у 3,5 % МВФ планує падіння у 7,7 % ВВП. Прогнози росту не виконуються вже давно. У січні вперше з 2016 року ВВП України скоротився на 0,5 %. І це до введення карантину і поширення пандемії! А як було раніше? У 2018 ВВП виріс на 3,3 %, хоча бюджет розраховувався з огляду на зростання у 3 %. Наш державний бюджет було розраховано ще урядом Гончарука на зростання у 3,7 % зростання ВВП. У новому, зміненому бюджеті, заплановано вже падіння на 3,9 %. Але ж прогноз падіння – 7,7 %", – написав Княжицький.

За його словами, світове падіння цього року становитиме 3%.

"США втратять 5,9 %. Чому ж США, які, окрім карантину, втрачають від падіння цін на нафту, постраждають менше за українську економіку? Бо професійний уряд. А що у західних сусідів? Теж падіння, але менше, ніж у нас. Економіка Польщі за прогнозом МВФ впаде на 4,6 %. Вони від падіння цін на енергоносії не залежать. Чому ж Україна при одній з найменших у світі кількості зареєстрованих хвороб матиме одне з найбільших падінь економік? Через нефахову безвідповідальну олігархічну владу. Кінець епохи бідності, так би мовити", – іронізує Княжицький.

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