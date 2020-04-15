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 Політика України, Економіка
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Все про:ВВП (88) карантин (2884) Княжицький (56) МВФ (761) Європейська Солідарність (350) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький

Замість запланованого зростання в 3,5% МВФ планує падіння в 7,7% ВВП України. Прогнози зростання не виконуються вже давно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив нардеп Микола Княжицький.

"Нарешті приходить обіцяний Зеленським кінець епохи бідності! МВФ стверджує, що Україна постраждає від COVID-19 через економічні збитки ледь не найбільше у світі. Замість запланованого росту у 3,5 % МВФ планує падіння у 7,7 % ВВП. Прогнози росту не виконуються вже давно. У січні вперше з 2016 року ВВП України скоротився на 0,5 %. І це до введення карантину і поширення пандемії! А як було раніше? У 2018 ВВП виріс на 3,3 %, хоча бюджет розраховувався з огляду на зростання у 3 %. Наш державний бюджет було розраховано ще урядом Гончарука на зростання у 3,7 % зростання ВВП. У новому, зміненому бюджеті, заплановано вже падіння на 3,9 %. Але ж прогноз падіння – 7,7 %", – написав Княжицький.

За його словами, світове падіння цього року становитиме 3%.

"США втратять 5,9 %. Чому ж США, які, окрім карантину, втрачають від падіння цін на нафту, постраждають менше за українську економіку? Бо професійний уряд. А що у західних сусідів? Теж падіння, але менше, ніж у нас. Економіка Польщі за прогнозом МВФ впаде на 4,6 %. Вони від падіння цін на енергоносії не залежать. Чому ж Україна при одній з найменших у світі кількості зареєстрованих хвороб матиме одне з найбільших падінь економік? Через нефахову безвідповідальну олігархічну владу. Кінець епохи бідності, так би мовити", – іронізує Княжицький.

Також читайте: Влада сфальсифікувала закон про боротьбу з коронавірусом, - депутати з "Європейської Солідарності" звернулися до генпрокурора і ДБР. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189230
 
   
 Топ коментарі
 
Ви зробили це разом, зебіли!
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"30 лет рехворм" НЕ МЕШАЛИ иметь непрерывный рост ВВП в худших начальных условиях.. Тот самый рост - которым выхвалялся осел оманський, и который онО уничтожило за 6 месяцев.. ДО коронавируса..
Но зебилы привыкли всё списывать на "попередников", а не на свой идиотизм МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5584
МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 5140
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Тупой зеленый скот у власти...с ослом во главе...поэтому я не удивлен таким прогнозам...но считаю что эта цифра очень оптимистична...падение будет больше...
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Учитывая, что неизвестно сколько затянется борьба с вирусом , в Украине могли бы развернуть не только производство масок и антисептиков для экспорта, но и аппаратов ШВЛ, вакцины, лекарства для иммунитета
Для этого надо освободить предприятия от платежей НДС И УМЕНЬШИТЬ НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
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===Почему же Украина при одном из наименьших в мире количеств зарегистрированных болезней будет иметь одно из крупнейших падений экономик? ===
Порохоботство=идиотизм. Княжицкий, скажи спасибо Зеленскому за наименьшее число зарегистрированных больных, потому что сразу ввел жесткий карантин, иначе было бы как в Италии и Испании. И скажи спасибо своему хозяину-мародеру, что в этом году нужно выплатить 17 ярдов долларов только процентов по порошенковским кредитам, и дикие выплаты по ОВГЗ ему же. И примечательно, что Княжицкий не развивает тему, что в странах с супермедициной зараженных гораздо больше, хотя Порошенко и добил ее своими нечуваными рехвормами
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"спасибо" за то что нет тестов, а те что есть - забракованы во всем мире?... даа... зебилизм - это диагноз! МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 7900

- Доктор, как у нас ситуация с коронавирусом?
- Пока нет тестов - всё нормально!
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и еще, чисто напомню зебилу - чьи долги выплачивает Украина:
впрочем, зомбированые г+г идиоты не способны понимать цифры статистики.. им по г+г вливают "божью россу" о бОрыгах..
МВФ прогнозирует Украине наибольшее падение ВВП, и это при низком уровне заболевания COVID-19, - Княжицкий - Цензор.НЕТ 3150
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Ты таки идиот. Сейчас именно выплата по порошенковским долгам. А правительство Гончарука заработало только в сентябре, за этот месяц не получали кредит, т.е. ты сам проговорился, что до 30.09 это еще порошенковское правительство, не Зеленского
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ты таки реально идиот, не способный прочесть цифры)
При Порохе ВВД СНИЗИЛСЯ со 126 млрд.долларов до 114 млрд.. МИНУС на 12 млрд.долларов...
какие там долги, а, зебил?)) те самые, что набрал вислюк оманський за полгода - на более чем 5 млрд.долларов?))
более того - ВВП при Порохе вырос с 90 до 130 млрд. долларов.. в условиях войны..
но это уже СЛИШКОМ сложно для зебилов
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п.с. зебил, открою тебе ТАЙНУ... кредиты выдают не на год. а на ДЕСЯТЬ+ лет МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький - Цензор.НЕТ 3129
но это тоже - сверхсложно для зебилов.. не понимающих - какие именно кредиты сейчас отдавать нужно, а главное - почему при Порохе ВВД УПАЛ на 12 млрд.долларов при росте ВВП на 40+ млрд.долларов))
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Зе-команда только на видосики и болтовню способна, чем, собственно, она всю жизнь и занималась и ничему другому не обучена. Беда.
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Що ж ви разом з зебілами голосуєте, педроти. По КРАНТИну, по земельному распилу який кожен відчує за пару-трійку років.
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Я так понимаю что все профессионалы не желающие работать с Зеленским теперь аплодируют стоя,правда не понимаю чему.Это не Зеленский угробит страну это вы со своего молчаливого ехидного согласия убиваете Украину.Что выиграли?Стали счастливее,,ну приближайте свой кончину русня рядом а народу пофиг на кого горбатить,это у вас русня все заберет,а у народа нечего
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Редкий профессионал пойдет к Ермаку покупать должность, а если профессионал ещё и патриот, то точно не пойдет.
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Професіонали просто знають, що піти до зелених працювати - це поставити хрест на власному професіоналізмі і репутації.
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Ви вважаєте, що Трускавецький диплом не має някої ваги?!
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Это было очевидно. Об этом давно писалось: собственную дурь, некомпетентность списать на вирус. А еще они спишут на него много-много денег.
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Ну дык мы скоро поправим статистику по коронавирусу
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как всегда. если что-то плохое, то мы норовим быть первыми, а если хорошее, то пропускаем вперед ближнега свояво)
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Я ваш вирок! Ви думаєте це він Пороху сказав? Ні, мої бубочки, - це сказано і зроблено саме вам. Але то таке - головне, що все по-приколу.
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ВР проголосувала безпрецедентні зміни в державний бюджет. Коротко про те, що треба знати:

❗️ З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.

❗️Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.

❗️Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.

❗️Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн) навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)

❗️Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млн гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.

❗️Жодної гривні не зняли з прокуратури.

❗️Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.

❗️Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
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Зелебобіки, скажіть Гройся - баран. МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький - Цензор.НЕТ 5758
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Кто вытаскивал Украину из глубочайшего кризиса 2014 года, когда из-за агрессии России ВВП Украины упал на 20%? Суперпрофессионалы: Порошенко, Яценюк, Яересько, Гонтарева, ...
А кто сегодня? Единственный настоящий профи руководит Нацбанком - Смолий, а остальные ....
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Называется "пёрднуть и перевести стлелки"...в стиле соевых ублюдков. 5 лет лохторату в ухо письку тыкали...нечего не изменилось!
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"Писька":
1. Выход из кризиса 2014 года, когда ВВП Украины из-за агрессии России упал на 20%, гривна обрушилась с 8 до более, чем 30 за доллар.
2. Реструктуризация долга.
3. Очищение банковской системы от кучи фиктивных мошеннических банков и банков-банкротов.
4. Гривна переведена на свободный курс и стабилизирована.
5. Стабилизирована банковская и финансовая системы.
6. С 2016 года переход к стабильному росту ВВП.
7. Накоплено $25 млрд. золотовалютных резервов.
8. Зеленскому и его команде досталась в наследство стабильная и растущая экономкика.
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Все началось тогда, когда стадо, напичканное зомбоящиком всякими барыгами, свинарчуками и мародерами , решило поставит на выборах галочку напротив фамилии клоуна...
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********. Кто создал ГБР . усадил туда фсб-портновскую Трубу?
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зебил.. Результаты конкурса и верховна рада - у тебя что - инет не работает?)та самая ВР - в которой у Пороха большинства никогда НЕ было

более того - труба, а теперь и венедиктова(портного) - это уже креатура твоего вислюка оманського))
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Тьі одноцелое *********. У вас мудачук,новинский с банковой, у ваших зеленох братьев с олигархического кагала портновая блдь..
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зебил, браво! - ты перечислил список ВСЕХ своих любимчиков - которых ты привел к власти вместе с клоуном МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький - Цензор.НЕТ 8833
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привел тьі *********. в бюлетне бьіло 32 фамилии.
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зебил.. в бюлетне было ДВЕ фамилии.. и ты голо-совало за вислюка оманського.. бо "па-приколу!" МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький - Цензор.НЕТ 2925
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Конкурсная комиссия. А в зегенеративной реальности не так, амёба?
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рьіга райнина главой ап тоже комиссия. медвиденка по судах 3 года таскала тоже комисия? какие вьі бл. патриотьі стали, когда власть просрали.
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зебил.. по Конситуции - суды независимы)) как и конкурсные комиссии.. просто ты настолько тупой любительь вислюка оманського - что понять этого не способен.. МВФ прогнозує Україні найбільше падіння ВВП, і це за низького рівня захворювання на COVID-19, - Княжицький - Цензор.НЕТ 1726
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модер. *************. нах тьі потер? лучше в спам тьіцни. петушок.
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Зебилы усрутся, но не покорются. И не признают того, что и Зеля, и все его окружение - абсолютно некомпетентные, грязные лгуны, которые способны только "прибарахлиться", но никак не управлять страной. Кого вы привели к власти, зебилье? Чем вы думали? Или просто мозги свои высрали? Или вы - враги Украины, прокацапская плесень?
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Что бы упасть, нужно куда-то подняться...Почти 30 лет падаем...
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Все . знакомые мне . избиратели бубочки . сейчас признают , что он мудак . Но . паровоз ушёл ( кажется).
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Бідні та дурні обрали тупого кльовна - отримали дебільний цирк. Дякую, дуже дякую.
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должна же быть в Европе своя Сомали ? Вот мы и будем скоро .Зато олигархи хорошие .их не трогать . они лидеры и гетьманы .
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