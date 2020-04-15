 Ексзаступник генпрокурора Єнін став заступником Кулеби: буде курирувати справи проти РФ і щодо збитих рейсів MH17 та PS752

Про це 15 квітня він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в дипломатію з моєї ініціативи повертається Євген Єнін", - написав Кулеба.

Він зазначив, що Єнін буде курирувати справи щодо збитих рейсів MH17 та PS752 в Ірані і справи проти РФ у міжнародних судах. Крім юридичного блоку, Єнін також буде курирувати американський і азіатський напрямки української зовнішньої політики та консульську службу. Кулеба доручив Єніну особливу увагу приділити запуску системи "Електронний консул", яка має спростити для громадян доступ до послуг.

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Кулеба нагадав, що на початку своєї кар'єри Єнін майже десять років займався придністровським конфліктом і отримав нагороду "За мужність" третього ступеня: "Це дає йому глибоке розуміння загроз і пасток врегулювання конфліктів, у які не потрібно потрапляти".