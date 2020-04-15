 Нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19. ФОТО (оновлено)

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат", - написав Новинський.
За словами депутата, він почувається нормально, температура 36,8, комп'ютерна томографія показала, що в легенях немає відхилень від норми.
"До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їхнім наглядом. ... Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу, маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Усі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", - додав Новинський
Напередодні Новинський зустрічався з предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм, повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ церкви.
"14 квітня 2020 року народний депутат України Вадим Новинський передав 850 тисяч із 1 мільйона медичних масок, закуплених Фондом на честь Покрова Пресвятої Богородиці, Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію", - йдеться в повідомленні.
Маски були призначені для роздачі вірянам, які вирішать, всупереч закликам медиків і влади, відвідати великодні богослужіння.
2 Умер, так как привезли в больницу в уже тяжёлом состоянии.
Какого черта этого упыря в больницу отправили где он занимает место тех кого с пневмонией дома оставляют подыхать?
Пусть дома сидит. А лучше, пусть по всем друзьям пройдется. Медведчук, Портнов, Рабинович
❗️ З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.
❗️Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.
❗️Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.
❗️Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн) навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)
❗️Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млн гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.
❗️Жодної гривні не зняли з прокуратури.
❗️Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.
❗️Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
Обычные украинцы: температура 39, кашель, воспаления - сидите дома в самоизоляции у вас ОРВИ...
-нет
-а вирус на нём?
-нет
-а он - есть...
урод занял место того, кому оно действительно надо!! это уголовное преступление, в данном случае - врачей!!!!