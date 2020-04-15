 Нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19. ФОТО (оновлено)

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат", - написав Новинський.

За словами депутата, він почувається нормально, температура 36,8, комп'ютерна томографія показала, що в легенях немає відхилень від норми.

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"До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їхнім наглядом. ... Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу, маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Усі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", - додав Новинський

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Напередодні Новинський зустрічався з предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм, повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ церкви.

"14 квітня 2020 року народний депутат України Вадим Новинський передав 850 тисяч із 1 мільйона медичних масок, закуплених Фондом на честь Покрова Пресвятої Богородиці, Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію", - йдеться в повідомленні.

Маски були призначені для роздачі вірянам, які вирішать, всупереч закликам медиків і влади, відвідати великодні богослужіння.