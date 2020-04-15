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 Політика України
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 Нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19. ФОТО (оновлено)

Позафракційний нардеп Новинський отримав позитивний результат тесту на коронавірус і поміщений у лікарню. Напередодні він зустрічався з предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до вимог МОЗ провести перевірку контактів людей, у яких виявлено COVID-19, сьогодні пройшов тестування. Після здачі аналізів тест на коронавірус дав позитивний результат", - написав Новинський.

За словами депутата, він почувається нормально, температура 36,8, комп'ютерна томографія показала, що в легенях немає відхилень від норми.

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"До повторного тестування лікарі поки обережні у висновках і прогнозах, але порадили кілька днів провести в стаціонарі під їхнім наглядом. ... Незалежно від остаточного підтвердження діагнозу, маю намір дотримуватися всіх рекомендацій лікарів і режиму ізоляції. Усі, з ким я контактував останнім часом, також пройдуть ретельне тестування", - додав Новинський

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Напередодні Новинський зустрічався з предстоятелем УПЦ МП митрополитом Онуфрієм, повідомляє синодальний інформаційно-просвітницький відділ церкви.

"14 квітня 2020 року народний депутат України Вадим Новинський передав 850 тисяч із 1 мільйона медичних масок, закуплених Фондом на честь Покрова Пресвятої Богородиці, Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України Онуфрію", - йдеться в повідомленні.

Маски були призначені для роздачі вірянам, які вирішать, всупереч закликам медиків і влади, відвідати великодні богослужіння.

Нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19 01

Нардеп Новинський, який зустрічався напередодні з Онуфрієм, потрапив до лікарні з COVID-19 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189226
 
   
 Топ коментарі
 
Бога вспомнил черт рогатый -- что б ты здох со всей кацарылой шайкой лейкой Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 9614
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Молимся за вас, поскорее бы уже...
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с пашкой мерседесом небось контактировал.. Новинский сообщил, что попал в больницу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3773
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Бред. Будут антитела в крови, а не вирус, который выявляет тест.
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Никакой "изоляции"! Поздравить с Пасхой всех своих "однопартейцев"! Облабызать всех гэбнявых попов! А потом- "спецрейсом" в Мацкву!
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Служба начала бурную деятельность с арестами, и некоторые подумали что вирус поможет пересидеть смутные времена.
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По идее он должен сидеть в тюрьме, за заражение 90 лаврских педиков...но поскольку это содомиты то прощается ему грех сей
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це та кацапська гнида, якій Пеця дав українське громадянство ?
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Дал Янукович. Но это давний Петин кореш и бизнес-партнер. Говорят Петя лично овоща просил чтобы посодействовал.
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Ну і дає, напевно міцно попричащався з кацапами попами сепаратистами МП, невже Юда виживе?
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36,8 и уже в больнице? А как лечат у нас от COVID тех, кто не принадлежит к избранным?
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1 Сидите дома, принимайте парацетамол.
2 Умер, так как привезли в больницу в уже тяжёлом состоянии.
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И в отдельной палате, по соседству с Пашей-мерседесом, педиков опасно разлучать
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и это будет единственная хорошая новость за посл. год...
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Что-то я не пойму. Сказали же что при отсутствии симптомов нужно лечиться дома.

Какого черта этого упыря в больницу отправили где он занимает место тех кого с пневмонией дома оставляют подыхать?
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абсолютно верно наблюдение! домой, или в московсикй патриархат святой водичкой лечиться
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Никакого места он не занимает, это больница для свАих, вас туда не положат.
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Все животные равные,но некоторые равнее.Почему занимает место в больнице,которое нужно больным? Пинками в Лавру,там помогут.
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Дуже «тісні і теплі стосунки «у церкви свідків пуйла…вам не здається?
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Цю православну суку треба ізолювати в Росію назавжди!
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Значит ли это, что все заболевшие в мире - шельмы?
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так а **** в стационар? ведь при таких симптомах, тем более температура в норме - должен просто дома на самоизоляции сидеть? зато место реально нуждающемуся займет гнида
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Всем патриотам Украины на Пасху сидеть дома, смотреть службу по телеку. Боженька, COVID и теория естественного отбора Дарвина сами сделают всё необходимое для спасения Украины. Новинський повідомив, що потрапив до лікарні з COVID-19 - Цензор.НЕТ 5176
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В рекламе жопоблока про "няшу циркву" ******* доручили этому вот и поплатился иеретиков бог не любит !
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Новинский сам может быть носителем вируса и не болеть, инфицировать других, противоядие у него имеется, привезённое с исторической родины.
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По словам депутата, он чувствует себя нормально, температура 36,8, компьютерная томография показала, что в легких нет отклонений от нормы но все же помещен в больницу. Пане Ляшко, що відбуваться? Чи відповіда це затвердженому протоколу чи усі рівні, але дехто рівніший?
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То что дозволено Юпитеру не дозволено быку.
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компьютерную томографию сделали, а она ведь очень дорогая - несколько тысяч грн. может, заплатил?
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Так чего ж эта гнида без симптомов в больнице лежит и место занимает?
Пусть дома сидит. А лучше, пусть по всем друзьям пройдется. Медведчук, Портнов, Рабинович
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Цензор, повесьте эту новость на главную страницу. Може хоть кого-то это надоумит не ходить в воскресенье в церковь. А вообще, зря вы тут радуетесь. Новинский, конечно, **** православная, но он, возможно, занимает в больнице место какого-то хорошего человека. И все внимание врачей направлено на него.
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Какого ..он поперся в больницу при нормальной температуре и отсутствии каких либо осложнений?! А где самоизоляция, когда нам всем рассказуют, что нужно сидеть дома на и только при повышении температуры больше 38 вызывать медпомощь. Интересно, а положили бы в больницу с такими симптомами простого смертного? Интересно, а чем будет заниматься уважаемый депутат в больнице? Наверное о нас смертных, как нам еще помочь в это сложное время.
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ВР проголосувала безпрецедентні зміни в державний бюджет. Коротко про те, що треба знати:

❗️ З культури, освіти, спорту, соціального забезпечення (фактично з субсидій) - знято 8 млрд грн.

❗️Декілька мільярдів гривень знято з місцевого самоврядування. Реформа децентралізації, над якою довго працювала попередня влада, остаточно згорнута.

❗️Жодної гривні не зняли з силовиків, а на них виділено 90 (!) млрд грн.

❗️Жодної гривні не зняли з Офісу Зеленського (а там 1,2 мільярда грн) навіть 7 мільйонів додали (мабуть на зйомку відосів з Тесли)

❗️Бюджет на закордонні поїздки для Зеленського збільшився вдвічі (!) до 79,1 млн гривень, хоча в усьому світі зараз карантин. Абсурд.

❗️Жодної гривні не зняли з прокуратури.

❗️Долар у бюджет закладено по 29,7. Маніпуляції з ОВДП першого Уряду Зеленського зробили ведмежу послугу економіці.

❗️Дефіцит бюджету - майже 300 мільярдів, які складаються з чистих запозичень.Такого в історії України ще не було.
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Действительно, а какого фига он в больничке, если в ним всё норм? Или для гэбнявой секты в Украине существует отдельный, "привилегированный" "протокол"? А, пане Ляшко??? Новинський повідомив, що потрапив до лікарні з COVID-19 - Цензор.НЕТ 6736
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Не помогло "святое причастие гундяевское", "суке православной"...
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Температура 36.8, нет симптомов. И это говно отправили срочно в больницу, сделали томографию и оставили под присмотром медиков.
Обычные украинцы: температура 39, кашель, воспаления - сидите дома в самоизоляции у вас ОРВИ...
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ну хоть шото позитивное,тест на вирус у ублюдка!ещё реакцию Вассермана у него проверьте!Пускай в церкви и лечится!
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Награда нашла героя... Не зря таки он терся вместе с кэгэбэшной сволочью в рясах...
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Передай привет кобзону,с*ка православная.
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Этому хитрожопому христианокапиталисту верить никак низя....Цирк это. Потом скажет ,- Бог помог ,он с нами.А вируса то и не было!
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Держу кулаки. Полиэтиленовый кулек для него за мной.
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29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной[11]. Основанием для предоставления гражданства Украины была просьба министра экономики (в правительстве Азарова) Петра Порошенко. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Якби не Петро Олексійович, то дивись і не захворів би...
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-видишь кагэбиста?
-нет
-а вирус на нём?
-нет
-а он - есть...
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Они что там все **..я что пер**олели все уже.
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це та кацапська гнида, якій Пеця дав українське громадянство ?
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А чого це відразу до лікарні ? Можнаж було святою водичкою побризкатися, іконку прикласти.
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Он там Пашу мерседаса облобызает и исцелится, монахи мрут аки мухи, а эти в VIP палатах отлеживаются с нормальной температурой
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когда чуму свиней находили, то всю ферму с живностью сжигали, а тут 450 членов в одном зале, туева куча инфицированных - где работа, СЭС?!
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ДА- МЕДИЦИНА НЕ ДЛЯ ВСЕХ. ПРОСТОЛЮДИНУ СОВЕТУЮТ ТОЛЬКО ПРИ УДУШЬЕ ОБРАЩАТЬСЯ В БОЛЬНИЦУ, А ЧИНОВНИКАМ С НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ СРАЗУ В БОЛЬНИЦУ., СДЕЛАН ТЕСТ И В БОЛЬНИЦУ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ, ДАЖЕ БЕЗ ПРИЗНАКОВ.ЗАКОНЫ ДЛЯ ВСЕХ РАЗНЫЕ.
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надо сделать запрос в прокуратуру, на каком основании эту с*ку в отсутствие симптомов и пневмонии, в супереч принятым протоколам положили в больницу??? кто-то перебздел??

урод занял место того, кому оно действительно надо!! это уголовное преступление, в данном случае - врачей!!!!
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Как оставаться человеком, держать себя в руках и не пожелать ему самого плохого. Ну не возможно же
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Зразу в морг тре лягати. Без жодних але, тільки амінь .
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Это же поди на "вербное воскресенье" иконы лабызал! А-ха-ха!
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Теперь у коронавируса есть шанс сделать хоть одно доброе дело.
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ну наконец пазл сложился. Еще бы с десяток таких прихвостней кацапских и праздник светлого воскресенья порадовал народ.
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этого следовало ожидать - лазил в Лавру, а та уже 100 зараженных и в больницах.
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Так и хочется спросить эту "православную суку", Вадик, а ты збочинец или гомик? Попы же сказали что это наказание за гомосексуализм. И еще ты бы на те миллион масок которые "передал" хотя бы покашлял или посцал что ли, смотришь дебилов бы поубавилось в Украине, причем естественным путём.
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Что-бы ты гавнюк паРашенский подох....
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Чего ожидали эти московские попы когда звали к себе людей во время карантина? Очень не хотелось деньги терять от прихожан. Почему Новинского положили в больницу без температуры и симптомов ????? Как обычные люди то лечитесь дома а как Новинский так сразу в палату. А эту палату мог занять тяжело больной.
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Чем больше КГБшной московской агентуры в Украине подохнет от коронавируса (и не только от него) тем лучше. алилуя
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Отец Онуфрий обходя окрестности увидал Ольгу,.....
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И Онуфрия проверте ,он такую пургу козел гонит ,когда все борются с пандемией он ее собирается распростронять
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36,8 и никаких симптомов но в стационар, а 30 летний киевлянин горел 5дней под 40 и не мог дышать- 2 скорые НЕ госпитализировали, а в третьей он умер.
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