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 Суспільство, Здоров'я
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 Поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень очікується найближчими тижнями, - нарада в ОП

На щоденній нараді з протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні під головуванням президента Володимира Зеленського повідомили, що найближчими тижнями очікується поставка апаратів ШВЛ українського виробництва у вітчизняні лікарні.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Цензор.НЕТ.

"За висновками анестезіологів, якість апаратів штучної вентиляції легень вітчизняного виробництва відповідає стандартам імпортованого обладнання. Тому вже найближчими тижнями очікується поставка українських апаратів ШВЛ до лікарень", - йдеться в повідомленні.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про готовність розпочати консультації онлайн, які проводитимуть сім найфаховіших практиків – анестезіологів-реаніматологів. До цього онлайн-курсу вже можуть підключитися 100 опорних лікарень із 242.

"Комунікації зараз не може бути забагато. Кожен лікар повинен мати можливість поставити запитання й обговорити проблему, що виникла", – сказав Зеленський.

Також учасники наради заявили про важливість ретельної комунікації з регіонами щодо забезпечення умов самоізоляції, обсервації людей, які прибувають з-за кордону, а також контролю за дотриманням карантинних заходів в областях.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189221
 
 
 Топ коментарі
 
Вы о чем? Писали же, что даже техническую документацию восстановить будет не просто сложно, а практически невозможно. Но лохторат почему-то ведется.
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По выводам анестезиологов качество аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования, и что на них никак не заработать честным коррупционерам, может продавать их за границу, а нам завозить самолетами с других стран, и видимость работ по спасению и навар неплохой.
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" под председательством президента Владимира Зеленского сообщили"
Галімий піар понад усьо!
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До тих апаратів ще потрібен і навчений медперсонал, як ним користуватись. Та то таке.
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это не сложно. Параметры задают по состоянию больного, показаниям, весе и пр. смотря какой аппарат.Кстати,если именно для помощи при проблемам с дыханием, а не при храпе, то врач эти параметры настраивает, а медсестры просто записывают данные. Потом их анализ. 2 дня достаточно для ознакомления. Мы устанавливали аппарат для кашля, заняло 10 мин на каждого
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Ни "Бриз", ни "Близар" для длительной ИВЛ при РДС не годятся!
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НЕДЕЛИ??? Вы там вообще ополоумели? Да через НЕДЕЛЮ (после Пасхи) тут и вести их не кому будет!
"К пандемии мы готовы" (с) Поставка украинских ИВЛ в больницы ожидается в ближайшие недели, - совещание в ОП - Цензор.НЕТ 5183 Скалецукю- на нары!
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Уже сколько времени прошло после заявлений о создании и запуске в производство тестов? А воз и ныне там. Бабки до сих пор делят наверное. То же будет и с ИВЛ.
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У зедебилов для зедебилов,все когда то будет.В течении нескольких недель,это когда? А 3 месяца что делали ,кроме продажи масок и защитных средств?
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Вы о чем? Писали же, что даже техническую документацию восстановить будет не просто сложно, а практически невозможно. Но лохторат почему-то ведется.
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