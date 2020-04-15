EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  2055  50
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (5067) карантин (2884) Великдень (129) церква (432) COVID-19 (3769) коронавірус (2433)

 Скупчення людей на богослужіннях - найнебезпечніше, що може бути сьогодні, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що великі скупчення людей на богослужіннях дуже небезпечні, оскільки це прямий спосіб зараження коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

На традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19 було зазначено, що перед Великодніми святами можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні заходи, а також безпекові заходи.

"Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен має бути свідомий того, що відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо", – зазначив Зеленський.

Також читайте: "Захворіти на коронавірус - не соромно... Звертайтеся до лікаря і проходьте тестування", - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189218
 
   
 Топ коментарі
 
Самое опасное скопление людей было на концертах "Студии 95 квартал" и перед экранами Г+Г
 показати весь коментар
 
мужиком, це явно не за адресою Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3256
 показати весь коментар
 
самое опасное , когда президент-длбб.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зелебобка, будь мужиком, закрой нахрен все поповники и пр. религиозные притоны!!!
 показати весь коментар
 
 
привяжи бабушку к батареи , выполни свой социальный долг перед обществом Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5159
 показати весь коментар
 
 
а козы с козлами придут, потому, как мозг зас ратый
 показати весь коментар
 
 
Самое опасное скопление людей было на концертах "Студии 95 квартал" и перед экранами Г+Г
 показати весь коментар
 
 
Насправді найнебезпечніше зараз - це скупчення людей з зеленою ватою замість мізків на території України у величезній концентрації. І ця концентрація загрожує не лише добробуту всіх громадян, але й самому існуванню держави.
 показати весь коментар
 
 
Тоже зомбирование, что и в церквях московского сатаната
 показати весь коментар
 
Так сделай что-нибудь полезное! Закрой нах... церкви московского сатаната.
 показати весь коментар
 
 
В Рівному в тролейбуси сьогодні теж можна запускати по кількості посадочних місць.. Зранку теж непогане скупчення відбувається як на зупинках, так і в тролейбусах Скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть сегодня, - Зеленский - Цензор.НЕТ 629
 показати весь коментар
 
> со ссылкой на пресс-службу ОФиса Президента Украины.

Oчередная малява от Ермака.

Украинцы, кто вами вообще правит ?
 показати весь коментар
 
 
Найнебезпечніше вже зробили ви, блазню - завезли в країну пів мільйона заробітчан і туристів без тестування і обзервації, вкрали і вивезли всі маски і антисептики, а потім запроторили до концтабору всю країну, запровадивши штрафи і позбавивши людей заробітку
 показати весь коментар
 
 
самое опасное, что может быть сегодня для Украины - это кацапская шлюха зеленский в кресле президента
 показати весь коментар
 
 
Это ж какие титанические усилия должна будет приложить следующая власть чтобы вытащить из бездонной ямы государство...
 показати весь коментар
 
 
самое опасное , когда президент-длбб.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В прошлом году его уже выгнали из президентов, не расстраивайся.
 показати весь коментар
 
Скупчення дебілів у державних установах, ось це - саме небезпечне на всі часи.
 показати весь коментар
 
 
Самое опасное -это скопление ЗЕпредателей у власти !
 показати весь коментар
 
 
В Израиле заваривают синагоги, может и нам так надо?
 показати весь коментар
 
 
синагоги ?
та можно,думаю никто возражать не станет..
 показати весь коментар
 
 
раскраску давали ?
попробуйте пластилин,если тоже нет - то я хз...
 показати весь коментар
 
У настоятеля Лаври- коронавірус. Замість лікування молитвою і цілування ікон він побіг у лікарню. Странний какой-та.....
 показати весь коментар
 
 
Самое опасное,что может быть сейчас--это идиоты у власти
 показати весь коментар
 
 
А каждодневное круглосуточное столпотворение прихожан в АТБ это не страшно, да? Почему? Ответьте кто нибудь
 показати весь коментар
 
 
А потому ,что жрать надо 3 раза в день и ты ну никак без этого не проживеш, а продукты есть только в магазине. А вот без богослужений в церкви ты вполне обойдешся, помолиться можно и дома.
 показати весь коментар
 
 
Вопрос не в том, надо жрать или нет. Мне закрыли бизнес и лишили 100% дохода, по их мнению жрать необязательно. Вопрос в том, насколько чудовищна опасность столпотворений в супермаркетах.
 показати весь коментар
 
Если прихожане АТБ будут бить земные поклоны,целовать кассиру руку и облизывать продукты - будет тоже очаг инфекции.
 показати весь коментар
 
Не угадал, самое опасное малорасы у власти
 показати весь коментар
 
 
Самое опасное, что может быть, это некомпетентный дибил во главе страны при пандемии...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И шо Зеля пердлогает? Я херею с этого маразма отъявленных мародёров сменили обдолбаные идиоты!
 показати весь коментар
 
Херей до конца, не останавливайся, зебиленыш))
 показати весь коментар
 
 
Бубочка несміливо натякає онуфрію щоб той дотримувався здорового глузду і законів України , але тому все пох-ю . В нього наказ Москви , копія якого лежить в кишені бубочки . Москва рулює по повній , дискредитують добробати , Майдан , ліквідація ракетної програми , кривавий мир на Сході , бубочки збиваючи коліна спішать виконати всі забаганки кремля . Тут єрмак виступає набагато потужніше та ефективніше за путінського кума . Зазєлі це не зрада ? Приколи ?
 показати весь коментар
 
 
"Скупчення людей на богослужіннях - найнебезпечніше, що може бути сьогодні, " -найнебезпечніше коли людина з розумовою відсталістю сідає за управління країною!
 показати весь коментар
 
У меня вопрос к админу: сколько букв в матерном слове нужно заменить на символы чтобы это не считалось нарушением? Я серьезно.
 показати весь коментар
 
Или пусть подскажет, каким словом передать смысл слова "п$#@€ж"
 показати весь коментар
 
"самое опасное, что может быть сегодня" - це таке гівно у преЗеденстві.
 показати весь коментар
 
 
самое опасное, что может быть сегодня - это мудак-клоун на посту президента. По сравнению с этим вирус - детские игрушки...
 показати весь коментар
 
И вообще,читает нормально.Правда,нос какбы заложен - с чего бы это.
 показати весь коментар
 
СВЯТА НА САМОТІ

Ви кажете, мовляв, ніколи у житті
Не ждали, що пройдуть свята на самоті?

Не вийти між людей в новенькому вбранні.
Не з'їхатись рідні на довгі вихідні.

Не з'їсти шашлика, не випити гуртом -
Ні радісних обійм, ні жартів за столом.

Не вибратися в ліс, у місто чи село,
До церкви, врешті-решт - коли таке було?

Коли таке було? А навіть на Різдво!
Де сіно у хліві було лише для двох.

Або, коли в Христа засяяло лице -
Лиш троє на горі дивилися на це.

І навіть на ослі у натовпі осанн -
Між сотнями людей Ти можеш бути Сам.

Ти можеш бути Сам у маренні душі,
Як друзів зморить сон в саду на спориші.

Як вимовить в пітьмі, ховаючись в рядно,
Найвідданіший з них: "Я з Ним не заодно..."

В пустелі, на горі, прибитий до хреста -
Він був на самоті! А нам тепер - свята.

А нам тепер свята - ковбаси, пиріжки...
Від Пасхи до Різдва проносяться роки.

Міняються часи, а ми - які й були:
Не бачимо Христа за криками хвали.

Фарбуємо яйце і святимо хліби -
Нікуди не втекти від ситої юрби...

А тут прийшли свята, і раптом - ти один!
Роз'єднує людей всесвітній карантин.

Самотні йдуть жінки до гробу на зорі.
Самотні уночі без риби рибарі.

Самотня і пуста дорога в Еммаус.
Та тут мандрівникам являється Ісус!

І в горницю сумну, здолавши опір стін,
Являється Господь у їхній карантин!

А може, це наш шанс - хоча би раз в житті
Побути на свята з Христом на самоті?

Прийми цю тишу в дар, мовчи і говори.
Він виведе тебе за мури і двори.

До тої висоти, з якої видно храм.
До тої, де душа відкрита всім вітрам.

Де все таке дрібне - сири і балики,
А радість - прямо тут, на відстані руки.

І перш ніж Він Себе від тебе вознесе,
Від щастя не забудь вклонитися за все.

За кожен Божий день у ясності святій,
За тишу молитов, безлюдність літургій.

А раптом це таки полюбиться тобі -
І більше не підеш до ситої юрби?

Не кожен має дар - пізнати цю мету:
Ділити із Творцем вселенську самоту...
 показати весь коментар
 
Это ты московским попам скажи ,а не играйся с ними в бирюльки и так называемую демократию ,потому что эти суки хотят пустить под откос результаты месячного карантина
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору