 Скупчення людей на богослужіннях - найнебезпечніше, що може бути сьогодні, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

На традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19 було зазначено, що перед Великодніми святами можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні заходи, а також безпекові заходи.

"Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен має бути свідомий того, що відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо", – зазначив Зеленський.

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