 Скупчення людей на богослужіннях - найнебезпечніше, що може бути сьогодні, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
На традиційній нараді з протидії поширенню COVID-19 було зазначено, що перед Великодніми святами можуть виникати провокації із закликами порушувати карантинні заходи, а також безпекові заходи.
"Скупчення людей на свята, на богослужіннях – сьогодні найнебезпечніше, що може бути. Поцілунки, причащання, перебування поруч. Це прямий спосіб зараження. І кожен має бути свідомий того, що відповідає не лише за себе, а й за здоров’я та життя своїх близьких, родичів та людей навколо", – зазначив Зеленський.
не цурайся його!
Oчередная малява от Ермака.
Украинцы, кто вами вообще правит ?
та можно,думаю никто возражать не станет..
попробуйте пластилин,если тоже нет - то я хз...
Ви кажете, мовляв, ніколи у житті
Не ждали, що пройдуть свята на самоті?
Не вийти між людей в новенькому вбранні.
Не з'їхатись рідні на довгі вихідні.
Не з'їсти шашлика, не випити гуртом -
Ні радісних обійм, ні жартів за столом.
Не вибратися в ліс, у місто чи село,
До церкви, врешті-решт - коли таке було?
Коли таке було? А навіть на Різдво!
Де сіно у хліві було лише для двох.
Або, коли в Христа засяяло лице -
Лиш троє на горі дивилися на це.
І навіть на ослі у натовпі осанн -
Між сотнями людей Ти можеш бути Сам.
Ти можеш бути Сам у маренні душі,
Як друзів зморить сон в саду на спориші.
Як вимовить в пітьмі, ховаючись в рядно,
Найвідданіший з них: "Я з Ним не заодно..."
В пустелі, на горі, прибитий до хреста -
Він був на самоті! А нам тепер - свята.
А нам тепер свята - ковбаси, пиріжки...
Від Пасхи до Різдва проносяться роки.
Міняються часи, а ми - які й були:
Не бачимо Христа за криками хвали.
Фарбуємо яйце і святимо хліби -
Нікуди не втекти від ситої юрби...
А тут прийшли свята, і раптом - ти один!
Роз'єднує людей всесвітній карантин.
Самотні йдуть жінки до гробу на зорі.
Самотні уночі без риби рибарі.
Самотня і пуста дорога в Еммаус.
Та тут мандрівникам являється Ісус!
І в горницю сумну, здолавши опір стін,
Являється Господь у їхній карантин!
А може, це наш шанс - хоча би раз в житті
Побути на свята з Христом на самоті?
Прийми цю тишу в дар, мовчи і говори.
Він виведе тебе за мури і двори.
До тої висоти, з якої видно храм.
До тої, де душа відкрита всім вітрам.
Де все таке дрібне - сири і балики,
А радість - прямо тут, на відстані руки.
І перш ніж Він Себе від тебе вознесе,
Від щастя не забудь вклонитися за все.
За кожен Божий день у ясності святій,
За тишу молитов, безлюдність літургій.
А раптом це таки полюбиться тобі -
І більше не підеш до ситої юрби?
Не кожен має дар - пізнати цю мету:
Ділити із Творцем вселенську самоту...