 Осмаєв подякував СБУ за затримання генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Його доля - це урок для інших"

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, написав на своїй сторінці в Facebook чеченський доброволець, учасник АТО, вдівець убитої під час замаху учасниці АТО Аміни Окуєвої Адам Осмаєв.

"Хочу висловити подяку співробітникам СБУ, які брали участь у затриманні зрадника, який планував теракти в Україні. Окрема подяка співробітнику, який не став зрадником, хоча міг збагатитися на мільйони доларів. Росіяни думають, що можуть купити кого завгодно. Але війна виховує сильних чоловіків, для яких Честь, Батьківщина, це не порожній звук. Спершись на таких людей у силових органах, політики зможуть побудувати ефективну державу. На жаль, є і зрадники, такі, як затриманий Шайтанов, їх теж виявляють важкі часи, такі, як війна, і його доля, це урок для інших. Авторитарні режими руйнуються з часом, навіть радянський режим, який здавався непорушним, зруйнувався, але, ту спадщину, яку залишив по собі Шайтанов і йому подібні, яку не змити нічим", - заявив Осмаєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і вчиненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".