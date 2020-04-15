EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Політика України
  6507  47
Все про:контррозвідка (232) СБУ (5504) Осмаєв Адам (88) Шайтанов (6)

 Осмаєв подякував СБУ за затримання генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Його доля - це урок для інших"

Адам Осмаєв висловив подяку СБУ за затримання генерал-майора Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ і який за завданням російських спецслужб планував вбивство Осмаєва.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, написав на своїй сторінці в Facebook чеченський доброволець, учасник АТО, вдівець убитої під час замаху учасниці АТО Аміни Окуєвої Адам Осмаєв.

"Хочу висловити подяку співробітникам СБУ, які брали участь у затриманні зрадника, який планував теракти в Україні. Окрема подяка співробітнику, який не став зрадником, хоча міг збагатитися на мільйони доларів. Росіяни думають, що можуть купити кого завгодно. Але війна виховує сильних чоловіків, для яких Честь, Батьківщина, це не порожній звук. Спершись на таких людей у силових органах, політики зможуть побудувати ефективну державу. На жаль, є і зрадники, такі, як затриманий Шайтанов, їх теж виявляють важкі часи, такі, як війна, і його доля, це урок для інших. Авторитарні режими руйнуються з часом, навіть радянський режим, який здавався непорушним, зруйнувався, але, ту спадщину, яку залишив по собі Шайтанов і йому подібні, яку не змити нічим", - заявив Осмаєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманий генерал-майор СБУ Шайтанов штурмував Будинок профспілок у 2014-му і здійснював затримання у Дніпропетровську в 2015-му

Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді і вчиненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок і подальшої пожежі три майданівці отримали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 року Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

Осмаєв подякував СБУ за затримання генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: Його доля - це урок для інших 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189213
 
   
 Топ коментарі
 
Ждем уголовное дело на Порося который восстановил в должности этого предателя хотя его уволил Турчинов за преступный отказ действовать в Славянске.
 показати весь коментар
 
Такое впечатление, что в СБУ, прокуратуре, МВД одни Шайтаны. Любой криминал крышуется этими органами.
 показати весь коментар
 
В СБУ таких Шайтановых вагон и тележка так же как в мусарке, прокуратуре и т.д.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Такое впечатление, что в СБУ, прокуратуре, МВД одни Шайтаны. Любой криминал крышуется этими органами.
 показати весь коментар
 
 
яка сутьба - такий і урок. Завтра обміняють на якихось бомжів
 показати весь коментар
 
 
... та ні на, нашіх граждан, а вони через пару днів назад в лугандон на свабоду.
 показати весь коментар
 
Ждем уголовное дело на Порося который восстановил в должности этого предателя хотя его уволил Турчинов за преступный отказ действовать в Славянске.
 показати весь коментар
 
 
.. несмотря на то, что Шайтан всё время ходил с табличкой "Я агент ФСБ" ???
 показати весь коментар
 
 
А.на Кучму организовавший олегархат, Яников со всем его окружением висевшими на крючке у хремляди, опэжо...ков для которых не существует Украины, узурпатора власти для себя невежественного зе и выпускающего предателей Украины,судей и исполнителей иннститутов юриспруденции. Судить так судить. а то получается выборно. Наверное их преступления более весомы.Почему их не упоминаешь?
 показати весь коментар
 
 
Не в оправдание Зели, но почему ты у своего "святого" Петра не спросишь, почему при нем ни один хоть сколько нибудь заметный чинуша-коррупционер и предатель не сел, про Кучму и олигархов я вообще молчу? И почему при нем все реально виновные в расстрелах людей беркута на паРашу спокойно посбегали, все по одной схеме - суд их отпускает домой, они спокойно сбегают и так раз за разом вплоть до 2017 года? Почему Петя ничего так и не предпринял, почему ни один из этих гнилых судей отпускающих и оправдывающих беркутов, депутатов-коррупционеров и предателей не был наказан? Даже те судьи которых отстранили за вопиющий, неналазящий на голову трешак, моментально повосстанавливались, опять же при Пете, еще и зарплату за период отсторонения отсудили?
А потом еще ноете про рыговский реванш, которому ваш драгоценный Петя дорожку скатертью постелил...
 показати весь коментар
 
 
охохо...сколько еще таких "шайтановых" у нас на "державних посадах"
 показати весь коментар
 
 
В СБУ таких Шайтановых вагон и тележка так же как в мусарке, прокуратуре и т.д.
 показати весь коментар
 
 
"Отдельная благодарность сотруднику, который не стал предателем, хотя мог обогатиться на миллионы долларов. Россияне думают, что могут купить кого угодно." Адам, ты просто в точку попал. Замени миллионы на миллиарды, и получишь имя одного известного осла...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да, Порошенко дал звание генералу предателю. Мародер бесплатно ничего не делает
 показати весь коментар
 
 
Если ты думаешь, что меня как-то задевает то, что и кому дал Порох- ты глубоко ошибаешься. Начиная с 2014-го таким надо было не "давать", а на фонарях их развешивать. Осмаєв подякував СБУ за затримання генерал-майора Шайтанова, який працював на ФСБ РФ: "Його доля - це урок для інших" - Цензор.НЕТ 6342
 показати весь коментар
 
Ну так ты подтвердил мою мысль. Порошенко его на фонаре не развесил. А при Зеленском арестовали
 показати весь коментар
 
кого арестовали? Портнова или недолюстрированного Богдана?
 показати весь коментар
 
 
Агента ФСБ, предателя Шайтанова, которого Порошенко наградил и дал звание генерала
 показати весь коментар
 
1. когда награждали шайтанова, было ли известно о том, что он агент ФСБ?
2. когда арестуют Портнова? Когда посадят Богдана и того, кто назначил его на гос.должность, нарушив закон о люстрации? Когда откроется дело на Ермака за торговлю должностями?
 показати весь коментар
 
 
шо там с Медведчуком, кстати? Я смотрю, ходит себе живой-здоровый, и никто его не трогает. Как дела с предателем Новинским, когда его "посадят"? Почему живой-здоровый ходит такой известный чувак, как Свинарчук?
Почему, в конце концов, в СБУ сидит чувак, у которого нет воинского звания?
Как так оказалось, что президентом Украины оказался клован, который лет 10, начиная с девяностых, прожил в Москве и теперь копирует путина?
Когда закончится кумовство во власти?
 показати весь коментар
 
 
кто ответит за сдачу Цемаха летом 2019 года? Ведь до суда оставалось полгода, а он был ключевым свидетелем.
Кто ответит?
 показати весь коментар
 
 
Ты какой-то заторможенный, опаздываешь на полгода. С Цемахом поработали голландские следователи, а теперь России надо будет объясняться, почему не выдает его. Медведчук это бизнес-партнер Порошенка, порошенковское СБУ расчистило для него рынок скрапленого газа и дизтоплива.
 показати весь коментар
 
 
А кто бизнес партнёр зеленского, не хочешь рассказать? Почему Ермак испоняет свои обязанности, хотя на нем негде уже креста ставить? Почему никто не трогает Савченко, котрая хотела взорвать ВР и расстрелять людей в центре Киева? Почему никто не разыскивает ее поддельника Рубана? Почему не предьявляют подозрения бужинскому, который писал в фейсбуке, что нужно было устроить газовую камеру в офисе ЕС, где собралось тысячи людей? Почему зеленский не снимает мантии с судей и не делает никаких реформ?
 показати весь коментар
 
Почему зелеленский не трогает медведчука, тем более он что то там говорил по этому поводу?! Кто ему мешает?
Почему при зеленой шмаркле, начали покупать электроэнергию из рф и беларуси? Для кого расчистил рынок ? Не для коломойского?
 показати весь коментар
 
А ты знаешь, что из-за подельников Ахметова и Порошенко э/э в Украине самая дорогая в Европе, в нищей Украине в разы выше, чем в богатой Европе. Потому и ПЕСы и верещали, когда рыночные механизмы должны были опустить цену. С которой тебе твой хозяин Порошенко платит зарплату
 показати весь коментар
 
Потрох знал, шо шайтанов причастен к поджогу Дома Профсоюзов и гибели заживо там ранненых майдановцев, но он не просто не арестовал его и не судил, а повысил и лелеял. Почему? А почему он жал руку *****, подписал антиукраинские Минские соглашения, торговал с оккупантом, грел медведчука... и многое, и многое... каждый знает сам. А вот арестовала предателя Украины шайтанова зе команда - это потрохососам на подумать.
 показати весь коментар
 
 
Вот только не кизди,как раз Путину Порох руки не жал. А что касается Шайтанова то прослушка и наблюдение за ним уже велось когда зельц ещё развлекал крутьков на корпоративах в шутовском колпаке.В СБУ кстати кроме Грицака на Баканова никого не поменяли и все оперативные разработки были переданы ему,а твоя зе-команда это куча дебилов в ВР и министры из "Квартала-95" Вот это точно зе-команда.
 показати весь коментар
 
 
Да, профессионалы не смогли, а нынешние смогли.
 показати весь коментар
 
просто подумай, кто летом 2019 сдал ключевого свидетеля Цемаха, и из-за кого Украина краснела на процессе по делу MH17 в марте 2020, зелебот.
А, пардон. Зелеботы не думают, им пороха надо говном поливать.
 показати весь коментар
 
 
На днях было выступление проккурора в Гааге по делу сбитого Боинга, он не назвал цемаха ключевым свидетелем, а одним из многих второстепенных. Найди в Ютубе и послушай.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А . что там порося уже кричал, что это "политические преследования"? И деньги на заставу подельника собирает, на поруки брать будет?
 показати весь коментар
 
 
У КДБ профільтрували 2,2 млн насильно забраних на роботу в Німеччину (остарбайтерів), чому не фільтрували таких, як шайтанов, одне прізвище чого варте, а якщо копнути його біографію від народження, то там мабуть всього було.
 показати весь коментар
 
 
13 серпня 2015 Педро будкостроітель нагородив Шайтанова орденом 3 ступеня Богдана Хмельницького. 23 серпня 2015 дав звання генерал- майора і призначив не куди небудь,а в контрозвідку, керівником 8 управління.
 показати весь коментар
 
 
Заслужил ведь - орден за поджег Дома профсоюзов и генерала за мутки с сепарней в Славянске.
 показати весь коментар
 
 
Зеленский назначил труса и предателя сбежавшего с поля боя в Иловайске министром обороны а мутная личность завхоз ОП Ермак продаёт Украину оптом и в розницу. Сам Зеленский под большим подозрением в предательстве страны в Омане.Зеленский "меняет" отъявленых головорезов,убийц,террористов и шпионов на кучу непонятных людей не имеющих никакого отношения ни к армии ни к войне вообще,по сути он освобождает всех врагов под благовидным предлогом. Кстати те "обменянные пленные" уже почти все снова вернулись в ОРДЛО получив здесь компенсацию и квартиры. ВСУ практически отступает в одностороннем порядке бросая свои позиции которые тут же занимаются врагами,и это не смотря на непрекращающиеся обстрелы. Этого тебе мало для расстрела этой зе-команды? А ведь это только маленькая часть зашкваров этой власти,так что живи настоящим.
 показати весь коментар
 
 
Шо-то, после того, что Зеленский не уступил Путину, как Порошенко в капитулянских минских угодах, так Суркова и поперли и отбили ему почку.
 показати весь коментар
 
"Его судьба, это урок для других" - скоро увидим, урок или обмен.
 показати весь коментар
 
 
ай-я-яй...генерал-патріот...фракція єс повинна взяти його на поруки...
 показати весь коментар
 
Ох как зелеботы активировались.

При этом ни Богдана, ни Ермака, ни Баканова они в упор не замечают. Как и того факта, что сам светлоликий Зеленский выступал на новогоднем концерте в 2014 году на канале "роисся-1".
 показати весь коментар
 
 
Какой урок? Шпионы не сейчас появились и не только на россиян работают. Одни шпионят за деньги, другие из-за страха, третьи добровольно, по идеологическим причинам. Любой шпион понимает, что его могут вычислить, но все равно шпионы были, есть и будут. Если бы он только сливал инфу, его может еще долго ловили бы. Но он начал расширять деятельность, вербовать других, на чем и попался.
 показати весь коментар
 
Зе сильно запачкан богданом, ермаком, венедиктовой и др. потому ему надо срочно отмыться, значит вопрос согласован с хозяином бесом путлером, для этого надо было сдать не простую сошку, а крупного прыща, потом позже можно его обменять,хотел бы ошибиться, посмотрим.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору