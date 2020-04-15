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 Економіка, Суспільство
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 Кабмін розширює програму доступних кредитів для бізнесу в зв'язку з поширенням COVID-19, - Шмигаль

У зв'язку з поширенням COVID-19 на території країни, Кабінет Міністрів вніс зміни до програм кредитування, спрямовані на подолання наслідків пандемії.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що отримати державну фінансову підтримку тепер можуть суб'єкти будь-якої діяльності з річним доходом до 100 млн грн.

Також збільшено максимальну суму кредиту до 3 млн грн.

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Розширено цілі, на які можуть надаватися кредити за програмою. Зокрема на діяльність, пов’язану з виробництвом лікарських засобів, медичних виробів або медичного обладнання, а також для покриття постійних витрат, які не залежать від обсягів виробництва (зарплати працівників, орендні та комунальні платежі, податки та інші витрати, необхідні для збереження підприємництва).

Звернутися за підтримкою на антикризові заходи можна буде протягом терміну дії карантину та протягом 90 днів після нього.

Для повернення кредитів на антикризові заходи діятиме відстрочка до 9 місяців, а кредити на антикризові заходи видаватимуться під мінімальну процентну ставку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189209
 
 
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450 новосозданных ООО получат по 3 наших бюджетных млн, после чего объявят о банкротстве.
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Кридит шоб купить "бесплатный" тест?
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а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).Источник: https://censor.net.ua/n3189209

Ай какой зеленый маладец...взять кредит что заплатить налоги...которые ты скот украдешь...а потом что делать? Зубы на полку?
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