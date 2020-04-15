 В Україні створили автоматичну мийну машину для ендоскопів

За своїми технічними характеристиками та ефективністю, апарат вітчизняного виробництва не поступається дорогим аналогам світових брендів. Проєкт з конструювання і виробництва профінансував харківський бізнесмен Володимир Манукян.

Як зазначили на підприємстві, в Україні на сьогоднішній день досить гостро стоїть проблема можливої ​​передачі збудників інфекції від пацієнта до пацієнта при використанні гнучких ендоскопів. У нашій країні в більшості медустанов досі очищення і дезинфекція ендоскопів виконується вручну - з застосуванням води, різних детергентів або ферментних препаратів.

Ручна дезінфекція не тільки неефективна, але також небезпечна для медичного персоналу, якому доводиться безпосередньо контактувати з небезпечними для здоров'я детергентами і дезінфікуючими розчинами. Автоматична ж мийка для ендоскопів здійснює всі маніпуляції самостійно: подача води, дезінфікуючих розчинів, спирту проводиться без участі людини. А хід процесу очищення виводиться на дисплей апарату.

"Раніше, при ручній обробці ендоскопів, ми могли покладатися виключно на професіоналізм і скрупульозність персоналу. Адже якщо очищення не проводиться належним чином, то виникає висока ймовірність занести патологію від одного пацієнта до іншого. В Європі ручна обробка ендоскопів вже не практикується і не розглядається як можлива. Тільки авто, тільки апарати - машини, що працюють строго за наперед запрограмованими алгоритмами. Тобто, повністю унеможливлений людський фактор", - підкреслює розробник Андрій Ковальов.

У "Восток-Н" до проблеми підійшли ґрунтовно і буквально за рік розробили апарат, який за своїми характеристиками не поступається іноземним аналогам, але вигідно відрізняється за ціною.

Виробництво вітчизняного автомата для очищення і дезінфекції ендоскопів підтримує харківський бізнесмен Володимир Манукян. На його думку, розробки українських вчених в різних галузях медицини, в тому числі і в сфері виробництва медичного обладнання - перспективний напрямок для бізнесу.

"Нам завжди будуть цікаві прогресивні наукові проєкти. Ми і далі будемо цим займатися. Якщо цього не робити, то Україна вже в найближчому майбутньому ризикує опинитися серед аутсайдерів у розвитку нових технологій, а інноваційна активність наших підприємств і зовсім зійде нанівець. Такого не можна допустити", - прокоментував Володимир Манукян.

За словами розробника Андрія Ковальова, за півтора року вдалося виробити понад 100 апаратів для якісної автоматичної дезінфекції гнучких ендоскопів.

"Ми приблизно оцінили потребу ринку в наших апаратах і, за попередніми підрахунками, це близько 3 тисяч штук. Тобто, на автоматичні мийні машини для ендоскопів в Україні є чималий попит, тому є куди нарощувати виробничі потужності", - зазначив він.

Автомати для очищення ендоскопів українського виробництва коштують втричі дешевше аналогів, наприклад, японських. Сам апарат був розроблений з урахуванням рекомендацій та вимог МОЗ України та Всеукраїнської асоціації ендоскопістів.