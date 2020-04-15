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 Політика України, Економіка
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 Від початку карантину кількість безробітних в Україні збільшилася на 71 тис., до 387,5 тис. осіб, - Держслужба зайнятості

У березні безробіття в Україні зросло на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомили LIGA.net у пресслужбі Держслужби зайнятості, передає Цензор.НЕТ.

Станом на 13 квітня в Державній службі зайнятості нараховується 387 500 осіб, з них 71 400 українців стали на облік у період всеукраїнського карантину, уточнили у відомстві.

"Рівень безробіття в 2020 році становитиме 9,4%, замість 8,1% прогнозованих раніше", - зазначили в пресслужбі.

У Держслужбі зайнятості додали, що під час карантину отримати статус безробітного стало простіше, виплата допомоги з безробіття призначається з першого дня реєстрації.

Також читайте: Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості

Для цього достатньо заповнити дві заяви - про надання/оновлення статусу безробітного і про призначення/оновлення допомоги з безробіття. Заяви приймаються дистанційно на електронну пошту центру зайнятості або через скриньку для прийому кореспонденції, розміщену в центрі зайнятості.

Розмір мінімальної допомоги на період карантину підвищили із 650 грн до 1000 грн. Максимальна допомога сягає 1800 грн, зазначили в Держслужбі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189202
 
 
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А інші ще просто не зареєструвалися... С начала карантина количество безработных в Украине увеличилось на 71 тыс. до 387,5 тыс. человек, - Госслужба занятости - Цензор.НЕТ 2809
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А что во время карантина должен быть обратный процесс?
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Конешно может. Не ввели б карантин, на стоко увеличилось бы количество жмуров, а не безработных. Получилась бы чистая экономия...
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