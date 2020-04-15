 Найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу Попасної. Українські воїни за 15 хвилин придушили ворожу активність, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Близько 10:45 російсько-окупаційні війська розпочали обстріл наших оборонців Попасної, застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння. Захисники України протягом 15 хвилин придушили ворожу активність, адекватно застосовуючи у відповідь стрілецьке озброєння", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бойових втрат серед наших героїв-захисників, за наявною інформацією, немає. Втрати противника уточнюються.
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
Смерть російським загарбникам та окупантам, а також запроданцям, їх помічникам - поліцаям, котрих на свою біду та жаль породила та вигодувала ненька- Україна на своїй землі !