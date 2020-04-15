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 Найманці РФ обстріляли позиції ОС поблизу Попасної. Українські воїни за 15 хвилин придушили ворожу активність, - Міноборони

Від початку поточної доби, 15 квітня, станом на 12:00, збройні формування РФ один раз порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Близько 10:45 російсько-окупаційні війська розпочали обстріл наших оборонців Попасної, застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння. Захисники України протягом 15 хвилин придушили ворожу активність, адекватно застосовуючи у відповідь стрілецьке озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бойових втрат серед наших героїв-захисників, за наявною інформацією, немає. Втрати противника уточнюються.

Також читайте: Двох військовослужбовців поранено в зоні ООС, противник обстрілює Піски, Авдіївку і Красногорівку

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189200
 
   
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Сказки для малышей - обстреляли из стрелкового , ответили стрелковым обычно рассказывают на ночь .
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ГЕРОЯМ СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА !!!!!!!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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Стрічку . А ты уверен , что занимаешься тем делом , которое тебе по плечу ?
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не тупи, песня называется: "Лента за лентою"...в украинском не все так просто как в русском...
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Слава ЗСУ та добровольцям!!!
Смерть російським загарбникам та окупантам, а також запроданцям, їх помічникам - поліцаям, котрих на свою біду та жаль породила та вигодувала ненька- Україна на своїй землі !
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