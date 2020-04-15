 МВФ допоможе Україні, але для затвердження програми EFF залишилося закрити кілька питань, - Томсен

Про це сказав директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен на брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми провадимо переговори з Україною про нову програму (EFF. - Ред.). Обговорення просунулися вперед, і, думаю, вони йдуть добре. Залишилося кілька невирішених питань. Я упевнений, що їх незабаром буде подолано", - сказав Томсен.

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Нагадаємо, однією з основних умов отримання фінансової допомоги від МВФ є ухвалення закону про банки №2571-д, який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.