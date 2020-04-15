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 Економіка, За кордоном
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Все про:МВФ (761) допомога (1049)

 МВФ допоможе Україні, але для затвердження програми EFF залишилося закрити кілька питань, - Томсен

Міжнародний валютний фонд відзначає ефективну реакцію українського уряду на коронакризу, підтверджує прогрес у переговорах про нову програму розширеного фінансування (EFF) і розраховує на швидке її затвердження після вирішення останніх кількох питань.

Про це сказав директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен на брифінгу в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми провадимо переговори з Україною про нову програму (EFF. - Ред.). Обговорення просунулися вперед, і, думаю, вони йдуть добре. Залишилося кілька невирішених питань. Я упевнений, що їх незабаром буде подолано", - сказав Томсен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після ухвалення "антиколомойського" закону іноземні кредитори дадуть $10 млрд, із них $ 6 млрд - у перший рік, - Арахамія

Нагадаємо, однією з основних умов отримання фінансової допомоги від МВФ є ухвалення закону про банки №2571-д, який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189198
 
 
 Топ коментарі
 
Питання лише одне - бородата бабка.
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Питання стало ребром або Україна або Бєня. У першому випадку зебобіки залишаться при владі на пару місяців, у другому - прикрасять каштани на Хрещатику ще до цвітіння.
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залишилося закрити тільки бєню.... всі решту питань автоматично відпадуть
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Зеленський вибирає або Коломойський та дефолт з курсом 40-50 грн, або ми поки що живемо далі...
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Питання стало ребром або Україна або Бєня. У першому випадку зебобіки залишаться при владі на пару місяців, у другому - прикрасять каштани на Хрещатику ще до цвітіння.
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залишилося закрити тільки бєню.... всі решту питань автоматично відпадуть
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Закроем еще несколько вопросов и мы вам поможем.

МВФ поможет Украине, но для утверждения программы EFF осталось закрыть несколько вопросов, - Томсен - Цензор.НЕТ 59
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Команда Нефьодова выбила надбавки к окладу в размере 600%
"Как оказалось, о начислении огромных надбавок к его окладу перед Минфином ходатайствовал сам Нефьодов. В письме от 16 января 2020 года он просил "задним числом" (с 1 января 2020 года) согласовать начисление двух премий по 300% должностных окладов ему и его трем заместителям - Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику."
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та лишите коломойского гражданства.и вышлите в израиль,а там разберутся,шо с ним делать МВФ допоможе Україні, але для затвердження програми EFF залишилося закрити кілька питань, - Томсен - Цензор.НЕТ 6290.ну или трампуша им подскажет
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Надо принять закон, что украинец может иметь две почки только если у него УЖЕ один глаз или одно лёгкое ?
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И где там "помощь"?! Кредит, а не помощью, "благодетели".
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