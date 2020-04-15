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 Суспільство
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Все про:обмін (653) полонені (796) Офіс Президента (320)

 Черговий етап обміну полоненими готується, дата постійно уточнюється, - ОП

Йдуть останні узгодження за списком і щодо логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У журналістів з'явилася інформація про те, що повернення йде вже зараз. Але це не відповідає дійсності. На превеликий жаль, взаємне звільнення складне та потребує додаткових узгоджень", - йдеться в повідомленні.

"Цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень і тому вимагає обов'язкової попередньої організації обсервації для наших громадян, яких ми забираємо.", - додали в Офісі Президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обмін утримуваними особами може відбутися вже цього тижня, - Денісова. ВIДЕО

Також, пресслужба ОП повідомила, що йдуть останні узгодження списку і логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом, дата постійно уточнюється.

"Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб дійсно готується", - додали в ОП.

Черговий етап обміну полоненими готується, дата постійно уточнюється, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189196
 
 
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Сейчас отмывают похоже Олега Смородинова.
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Кто это? Знакомая фамилия, но в калейдоскопе событий, забыла.
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Просматриваю новости и обнаружила, что Шустрику корона давит и перекрыла доступ кислорода к голове. https://gordonua.com/news/politics/shuster-o-poroshenko-videt-ego-na-svoem-dne-rozhdeniya-ya-ne-hochu-1495507.html Вот так и вижу, как Петя рыдает у порога его дома и умоляет впустить.
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шайтанова обмінювати небезпечно ...
було би краще як би воно випадково вдавилося у камері ...
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"с той сторона" таксістов наловят в послєдній дєнь - шоп нє тратіцца на содєржанійє. Возможно, шо попадуца прошлоабманнийє, тут важнєйє шоп Україна віддала всіх рєЗє!дєнтов-гєнєралів фСБУ
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