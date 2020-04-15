 Черговий етап обміну полоненими готується, дата постійно уточнюється, - ОП

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У журналістів з'явилася інформація про те, що повернення йде вже зараз. Але це не відповідає дійсності. На превеликий жаль, взаємне звільнення складне та потребує додаткових узгоджень", - йдеться в повідомленні.

"Цього разу процес ускладнюється тим, що звільнення відбувається на тлі карантинних обмежень і тому вимагає обов'язкової попередньої організації обсервації для наших громадян, яких ми забираємо.", - додали в Офісі Президента.

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Також, пресслужба ОП повідомила, що йдуть останні узгодження списку і логістики. Саме звільнення відбуватиметься найближчим часом, дата постійно уточнюється.

"Черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб дійсно готується", - додали в ОП.