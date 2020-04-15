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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Дніпропетровськ (1322) Нацполіція (9307) Правоохоронні органи (995) ДБР (1049)

 У машині патрульної поліції в Дніпрі помер затриманий. ДБР почало досудове розслідування. ФОТО

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Полтаві, розслідують обставини смерті чоловіка в автомобілі патрульної поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.

Зазначається, що досудове розслідування розслідування розпочато за ознаками перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).

"За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 17:00 у м. Дніпро місцевий мешканець викликав поліцію, адже його брат почав бити батька. Після прибуття правоохоронців за викликом ймовірний правопорушник почав тікати від поліцейських та був затриманий у дворі сусіднього будинку. Після цього поліцейські посадили затриманого на заднє сидіння службового автомобіля та одягли кайданки (затриманий поводив себе агресивно). Через 10 хвилин чоловік перестав подавати ознаки життя. Попри надання першої медичної допомоги від поліцейських та медиків, які приїхали на виклик, врятувати життя затриманого не вдалося", - сказано в повідомленні.

У машині патрульної поліції в Дніпрі помер затриманий. ДБР почало досудове розслідування 01

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.

Дивіться також: Поліція в Києві затримала з гонитвою псевдоспівробітника Кабміну, який "торгував" держпосадами. ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

У машині патрульної поліції в Дніпрі помер затриманий. ДБР почало досудове розслідування 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189195
 
 
 Топ коментарі
 
Мусор-убийца в Украине это уже как правило
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обычное дело, менты убили человека и спишут на состояние здоровья
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обычное дело, менты убили человека и спишут на состояние здоровья
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все таки наши полицейские добрые...
в США, полицейские не избивали бы этого дебошира в машине, а пристрелили бы его прямо на месте...
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Аваковские мусора почувствовали запах крови от безнаказанности,денег с бюджета им не то что не урезали а ещё повысили,не представляю если им дать власть при введение черезвычайного положения где можна делать все что захотят,обыскивать при любом поводе например не спрашивая и зная что им ничего не будет за это
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Читайте - убит. Хачиковская смусорня, сэр-р-р...
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Мусор-убийца в Украине это уже как правило
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и наркоторговец, и сутенер, и торговец оружием...
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и пациент, который бежал со стационара, а они его словили друг скоропостижно скончался "от короновируса" через два дня, когда другие неделями мучаютсч (помогли, наверное, сАбаковцы)!
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/// из местной прессы:
14 апреля, около 17:00, на спецлинию 102 сообщили о домашнем насилии в одном из домов. Звонившая рассказала, что ее сын избил отца, ведет себя агрессивно.
Патрульные прибыли на вызов. Во время задержания молодой человек умер.
По словам мамы погибшего, смерть мужчины стала следствием действий правоохранителей. «Коля сегодня выходной, он выпил пива, ну и немного начал дебоширить. Мы вызвали полицию. Приехали две машины. Он гулял в саду. Полицейские побежали за ним к соседу. Привели и посадили в машину. Усадили лицом вниз, в подушку, его руки были в наручниках. Коля кричал и просил дать ему воздуха. А полицейские только насмехались. Он окно открыл и сразу закрыл. В какой-то момент Коля перестал дышать», - рассказала мама.Патрульные рассказывают: «На месте выяснилось, что 33-летний мужчина нанес телесные повреждения металлическим ломом своем 61-летнему отцу. Тот находился в окровавленной одежде и имел рассечение головы. Поскольку человек нуждался в медицинской помощи, полицейские вызвали ему скорую. Как оказалось, сын неоднократно совершал домашнее насилие. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, угрожал окружающим металлическим ломом. Чтобы он не нанес вреда себе и окружающим, полицейские задержали мужчину и применили наручники. Гражданина посадили в служебный автомобиль и стали опрашивать очевидцев о сложившейся ситуации. Вскоре инспекторы заметили, что задержанный не реагирует на вопросы и находится в бессознательном состоянии. Патрульные сразу начали оказывать ему первую домедицинскую помощь и вызвали врачей скорой. Но, к сожалению, все усилия были напрасными. Врачи отметили, что человек внезапно умер».

Со слов соседей конфликтные ситуации в семье происходили постоянно.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Государственного бюро расследований.
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Усадили лицом вниз, в подушку





Это как?
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это...непереводимая игра слов...
сначала вызвать копов - потом обвинить их в убийстве
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Как то быстро ..Если б менты убитого мучали пытали потом изнасиловали и выкинули бессознательного в кувэт ..то да это была б новая Врадиевка
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Чергова жертва аваківських беркутят. Тут один форумчанин -відновився на роботі з приходом Зєлі- хвалився як затримані миють їм у відділку туалети.
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Один сам себе шею скрутил,другой сам как-то задохнулся или как...в общем лучше быть подальше от этих новых полицецких-парикмахеров
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Це просто ппц...а сусідка права,що мамаша стояла і дивилась,як сина вбивають.Мусора сволота
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Зачим? Просто одягли кайданки, поклали лицем на сидіння машини, і сіли зверху.
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Если он умер в машине,то они его на фото вытащили с машины и разбросали руки и ноги в разные стороны? Интересно. Т.е. выбросили как мешок.
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Ці Кінлерполіцаї навіть бити "правильно" не вміють. Гопота **** в погонах та при владі. Адекватні, котрі прийшли туди по поклику серця, патріотизму; з часом зрозуміли, що то таке і швиденько звідтов зрились, доки не втрапили в лапи "беспрєдєла" ментівського.
Ті, хто залишився, просто тупорила гопота. Робити нічого не вміють, говорити внятно не вміють, писати толком не вміють, ледарі, профури, кришувальники, хабарники....тощо!
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