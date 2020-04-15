 У машині патрульної поліції в Дніпрі помер затриманий. ДБР почало досудове розслідування. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДБР.
Зазначається, що досудове розслідування розслідування розпочато за ознаками перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України).
"За попередньою інформацією, 14 квітня 2020 року близько 17:00 у м. Дніпро місцевий мешканець викликав поліцію, адже його брат почав бити батька. Після прибуття правоохоронців за викликом ймовірний правопорушник почав тікати від поліцейських та був затриманий у дворі сусіднього будинку. Після цього поліцейські посадили затриманого на заднє сидіння службового автомобіля та одягли кайданки (затриманий поводив себе агресивно). Через 10 хвилин чоловік перестав подавати ознаки життя. Попри надання першої медичної допомоги від поліцейських та медиків, які приїхали на виклик, врятувати життя затриманого не вдалося", - сказано в повідомленні.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпропетровської області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
в США, полицейские не избивали бы этого дебошира в машине, а пристрелили бы его прямо на месте...
14 апреля, около 17:00, на спецлинию 102 сообщили о домашнем насилии в одном из домов. Звонившая рассказала, что ее сын избил отца, ведет себя агрессивно.
Патрульные прибыли на вызов. Во время задержания молодой человек умер.
По словам мамы погибшего, смерть мужчины стала следствием действий правоохранителей. «Коля сегодня выходной, он выпил пива, ну и немного начал дебоширить. Мы вызвали полицию. Приехали две машины. Он гулял в саду. Полицейские побежали за ним к соседу. Привели и посадили в машину. Усадили лицом вниз, в подушку, его руки были в наручниках. Коля кричал и просил дать ему воздуха. А полицейские только насмехались. Он окно открыл и сразу закрыл. В какой-то момент Коля перестал дышать», - рассказала мама.Патрульные рассказывают: «На месте выяснилось, что 33-летний мужчина нанес телесные повреждения металлическим ломом своем 61-летнему отцу. Тот находился в окровавленной одежде и имел рассечение головы. Поскольку человек нуждался в медицинской помощи, полицейские вызвали ему скорую. Как оказалось, сын неоднократно совершал домашнее насилие. Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, угрожал окружающим металлическим ломом. Чтобы он не нанес вреда себе и окружающим, полицейские задержали мужчину и применили наручники. Гражданина посадили в служебный автомобиль и стали опрашивать очевидцев о сложившейся ситуации. Вскоре инспекторы заметили, что задержанный не реагирует на вопросы и находится в бессознательном состоянии. Патрульные сразу начали оказывать ему первую домедицинскую помощь и вызвали врачей скорой. Но, к сожалению, все усилия были напрасными. Врачи отметили, что человек внезапно умер».
Со слов соседей конфликтные ситуации в семье происходили постоянно.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Государственного бюро расследований.
Это как?
сначала вызвать копов - потом обвинить их в убийстве
Ті, хто залишився, просто тупорила гопота. Робити нічого не вміють, говорити внятно не вміють, писати толком не вміють, ледарі, профури, кришувальники, хабарники....тощо!