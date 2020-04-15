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 Київські новини, Суспільство
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 У Києві вже зробили понад 4 тис. ПЛР-тестів. У запасі є ще майже тисяча, - Кличко

Тестування полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на COVID-19 роблять тільки тим, у кого є симптоми хвороби. Або тим, у кого контакт із хворим, хто недавно повернувся з-за кордону або контактував з такими людьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Лабораторно досліджують ПЛР тести в Києві в трьох установах. Це Олександрівська лікарня, міська лікарня номер 4 та "Київський міський лабораторний центр МОЗ України". ПЛР тестів у столиці зробили вже понад 4 тисячі. І ми постійно купуємо необхідні реагенти та самі тести. Переважно – виробництва Китаю та Південної Кореї. Зараз в місті ще є запас ПЛР тестів. Їх близько тисячі. І вже сьогодні ми очікуємо на чергову партію цих тестів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що спочатку лікарі, за допомогою тестів на інші види вірусу, виключають захворювання на них. Якщо не підтверджено іншого вірусного захворювання, тоді матеріал передають для тестування на коронавірусну інфекцію. Саме такий алгоритм рекомендує ВООЗ.

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"Хочу нагадати, що ПЛР вважають точним аналізом, оскільки він фіксує присутність самого вірусу. Зразок матеріалу для цього тестування беруть зі слизової носа людини. Метод дозволяє виявити вірус навіть якщо в пробі знаходиться всього одна-єдина молекула його геному. Тому роблять такі тести тільки в лабораторіях, де є всі необхідні реагенти та обладнання", - підкреслив Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189188
 
 
 Топ коментарі
 
Это совсем мало для такого большого города. Как можно этим хвастаться.
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Чем меньше тестов - меньше больных! А значит и меньше необоснованной паники! Хорошо что тестов мало!
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Киеве уже сделали более 4 тыс. ПЦР-тестов.

Если учесть что результат тестов во всех странах 50/50,то процедура бесполезная,оправдана для людей со слабой психикой.
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Это совсем мало для такого большого города. Как можно этим хвастаться.
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Чем меньше тестов - меньше больных! А значит и меньше необоснованной паники! Хорошо что тестов мало!
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Согласен, но это то, что закупает городская власть, от государства помощи нет. Мифические самолеты Галабародьки с миллионами тестов все никак не приземляться..
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И что бы ты знал сколько не делай тестов все время количество больных это 5-15% от количества сделаных тестов! Почему так? Ты не задавался вопросом! Почему не 60% от сделаных тестов! Да потому что это пшик а не эпидемия! И Америка делают панику засчет массированного тестирования которое слава богу нам не доступно!)
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Брехня. Откуда знаете? Они не делают тесты всем подряд, а только при наличии симптомов. Читайте не только российские сайты. Украинцы, будьте умнее. Надо получать информацию из достоверных источников, в том числе зарубежных.
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Как брехня? Почему тогда только 5-15% дають позитивной результат?)) А скільки людей в Україні з симптомами яким не роблять тести? Ви це думали?) Що брехня як це по світі така тенденція! Чим більше тестів - тим більше хворих! І відсоток позитивних тестів 5-15% максимум 20% і більше не зростає!
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Разве не видно что это пшик а не эпидемия! Месяц стоит страна и в областных центрах пустые больницы)) сколько народу приехало с Европы. Где толпы больных? Думаете карантин сыграл роль?) Сильно сомневаюсь потому что люди гуляли, ходили и дальше ходят и нету никакой эпидемии. И только по телевизору вас пугают. Уже Ляшко сам признал что подъезды дезинфицируют для психологического давления на дедушек и бабушек
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А я читаю швейцарские сайты, немецких ученых. Вирусологи, эпидемиологи известные учёные заявляют что это Инфодемия. Уважаемая не надо паниковать. Вы просто глаза роззуйте чехлы снимите.
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Киеве уже сделали более 4 тыс. ПЦР-тестов.

Если учесть что результат тестов во всех странах 50/50,то процедура бесполезная,оправдана для людей со слабой психикой.
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А ещё учти что в Украине сделано всего 39000 тестов с них 3700 позитивных! Це близько 10% позитивних. Лякає те що за вчора зробили +4000 тисячі тестів це й отримуємо цифру +300-400 хворих! Кількість нових хворих вдень залежить від масовості тестування от і всьо! Вся математика!
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А вот когда ПРЦ тесты закончатся и нет будет чем тестировать ЗЕчмо объявит что эпидемия пошла на спад и уже почти закончилась...
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мощно! из закупленных сотен тысяч или даже миллионов, даже для элиты киева только тыща осталась из тех 5 шо закупили для випов и их родаков )))
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А ты поверил клоуну, который врал про миллионы тестов? Смешной. Всё, что говорит членограй, надо делить на сто, как минимум.
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)) а йа вообще атеист. и мну я никогда не воспринимаю на веру фсё, шо говорят как светские клоуны, так и их церковные каллеги.
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С понедельника график заболевших пойдет в низ.
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"В запасе есть около тысячи" - так "одолжи" у кРадуцкого (если он их ещё не продал) или у ВР с ГУ - им же отдали по 5-6 тыс тестов!
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Главное понять суть перемен. Кажется ктото понял тупик капитализма. Основная игра идет в США. Америкосы под шумок печатают трилионы usd, за эти деньги скупают свои компании (национализируют). Затем когда все нужные скупят, и вернут основные производства из Китая в США, обьявят что доллар уже не деньги, выпустят какойто e-доллар. Все держатели баксов превратятся в держателей бумажек, китайцы будут собирать не айфоны а патифоны, глобализация свернется, а американцы расцветать.
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Прекратите российскую пропаганду в украинских СМИ! Осточертела эта дезинформация со всех сторон
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И это только в Киеве так мало, что о других городах говорить. Как можно на этом строить статистику заболеваемости?
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А зеленый сморчок рассказывает про миллионы привезенных. Видно просто он не добавлят, что их тырит активно жирная шавка зюзик.
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