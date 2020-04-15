EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Суспільство
  236  4
Все про:Кличко (1118) пожежа (2143) радіація (70) Чорнобиль (149)

 Радіаційний фон у столиці в межах норми, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що пожежа в зоні відчуження не призвела до підвищення радіаційного фону в столиці.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Радіаційний фон у столиці в межах норми. Він не перевищує 0,013 мікрорентген на годину. За норми 0,03 мікрорентген на годину. Про це свідчить і дослідження наших фахівців, а також зарубіжних експертів - фахівців з інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції, які підтвердили, що в Києві немає підвищення рівня радіації внаслідок пожежі в Зоні відчуження. Для дослідження вони використовували власну систему радіаційного контролю", - сказав Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пожежі в Зоні відчуження: МОЗ рекомендує не виходити на вулицю в ранкові години. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189186
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А по загрязнению? Там, кстати, Ахметов в суд против Украины намылился. Требовать компенсацию ущерба за зеленый тариф. Шо сие значит и сколько, хз. Но предчувствую, платить(впрочем, уже платит и много) Украина будет не только бене, но и Ахметову.
 показати весь коментар
 
Виталик, даю совет - у прибора сзади там крышечка есть над окошком с датчиком, ее сними, а рычажок на передней панели переведи в позицию "гамма+бета", и померяй например на полу балкона на котором не делалась влажная уборка последнюю неделю. Или на пыльном подоконнике.
Потом позови чиновника которые тебе сказал про "в пределах нормы" и от души втащи ему апперкот с правой.
 показати весь коментар
 
11 дней горел Чернобыльский "фонящий"лес, а у них "всё в пределах нормы"!
Ещё скажите что это дым и гарь жутко целебные..
 показати весь коментар
 
Я замерял сегодня с утра бытовым дозиметром. На Оболони в воздухе в различных местах 12-18 мкР/ч, при максимально допустимом в 50.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору