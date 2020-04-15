 Радіаційний фон у столиці в межах норми, - Кличко

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Радіаційний фон у столиці в межах норми. Він не перевищує 0,013 мікрорентген на годину. За норми 0,03 мікрорентген на годину. Про це свідчить і дослідження наших фахівців, а також зарубіжних експертів - фахівців з інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки Франції, які підтвердили, що в Києві немає підвищення рівня радіації внаслідок пожежі в Зоні відчуження. Для дослідження вони використовували власну систему радіаційного контролю", - сказав Кличко.

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