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 Київські новини, Суспільство
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 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому та Печерському районах. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому та Печерському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - +2
- Дарницький - +19
- Деснянський - +5
- Дніпровський - +2
- Оболонський - +1
- Печерський - +16
- Подільський – 0
- Святошинський - +4
- Солом'янський - +8
- Шевченківський - +4

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 61 підтверджений випадок зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 612 хворих, - Кличко. ВIДЕО

Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 180. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 66 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 96, у Шевченківському - 64, Голосіївському - 45, Оболонському - 31, Подільському - 28, Дніпровському - 38, Деснянському - 39.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 25.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому та Печерському районах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киево-Печерская Лавра закрывается на карантин. Там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, - Кличко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189185
 
 
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Любители шашлычков, очередей и походов по церквям! Поздравляю!
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У нас с шашлычками в лесу на тиримках полный порядок COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах - Цензор.НЕТ 3426COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах - Цензор.НЕТ 3426 Не жарят COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком и Печерском районах - Цензор.НЕТ 9243
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Статистику смело умножайте на 100. Есть и хорошие новости. Многие уже переболели и не знают про это.
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Давайте считать каждый чих у населения. Когда был Чернобыль, никто народ не жалел. Чернобыльцев всех имели в виду. У пенсионеров оставили 1/3 пенсии ( доллар с10 до 30 при Пете), а тут вдруг все начали заботится о здоровье населения ( при этом стрептоцид в аптеках стал в 3 раза дороже, так как поменяли название).Это фарс и развод для слабых умом и психикой
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А по другим болезням сколько заболело . Только барановирус пропихивают.Как там грип поживает?
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Нормально грипп поживает. Все переболели в феврале. Сейчас весна, какие могут быть эпидемии гриппа? Проблема с коронавирусом не в том, что он такой страшный и ужасный, а в том, что все неотвратимо им переболеют. Но вот кто как им переболеет - похоже у нас лотерея.
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Та норм, вечером . Дебилы кучкуются , бухают , все нипочём . И без масок
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