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 За кордоном, Здоров'я
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 Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю. ФОТО

13 і 15 квітня військово-транспортні літаки Іл-76 Повітряних сил України доставили з Китаю в Румунію медичні матеріали, необхідні для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інформацію представництва України в НАТО.

"Окрім літаків цивільної авіації, наданих у рамках програми НАТО SALIS, Україна направила союзникам військову транспортну авіацію. Україна буде корисним членом НАТО. Сьогодні український літак ІЛ-76 доставив з Китаю до Румунії медичні матеріали, необхідні для боротьби проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні місії в середу.

У понеділок, 13 квітня, військово-транспортний літак Повітряних Сил Збройних Сил України також сів в аеропорту Бухареста, доставивши з Китаю 27 тонн медичного вантажу.

Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю 01
Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю 02
Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український "Руслан" доставив кілька тонн медзасобів із Китаю до Польщі. ФОТО

Програма SALIS надає країнам НАТО гарантований доступ до п'яти літаків Антонова AN-124 протягом декількох днів. Дев'ять союзників по НАТО (Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Норвегія, Польща, Словаччина та Словенія) беруть участь у цій програмі за підтримки Агентства НАТО щодо забезпечення і замовлень. Літаки експлуатуються компанією Antonov Logistics SALIS з аеропортів Лейпциг/Халле.

До цього в межах програми SALIS українські літаки на замовлення НАТО доставили десятки тонн медичного вантажу з Китаю в Чеську республіку і Словаччину.

Два транспортні Іл-76 ПС ЗСУ доставили в Румунію десятки тонн медичної допомоги з Китаю 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189184
 
 
 Топ коментарі
 
Панове редактори - одна помилка : Лейпціг / Халле то один аеропорт а не два
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Если, не дай бог, заразитесь, переболеете без осложнений, тогда ваше мнение о том, похожи симптомы и течение болезни на обычный грипп, или нет, будут немного интересны.
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Пиар за народные деньги. Я понимаю, землетрясение, пожар, стихийное бедствие- а здесь страхи от СМИ под руководством всемирного капитала.И никакой пандемии. Обыкновенный грипп.
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Не нервничай. Украине - пиар, пилотам - налет, Румынии - защитные средства.
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Не нервничай. Украине - пиар, пилотам - налет, Румынии - защитные средства.

В каждом деле есть + и - . Диалектика...
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Панове редактори - одна помилка : Лейпціг / Халле то один аеропорт а не два
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Если, не дай бог, заразитесь, переболеете без осложнений, тогда ваше мнение о том, похожи симптомы и течение болезни на обычный грипп, или нет, будут немного интересны.
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Если, не дай бог, заразитесь,

Никто не живет вечно. Смерть такое же естественное явление, как и рождение.
А по статистике идет естественная убыль Как во все времена.
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Два, із трьох Бубочкиних літаків, зновув прольоті над Україною... І чого йому так не щастить!? Він їх чекає тут, а вони сідають там!?
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Если верить кадрам из "Сумасшедшего дома", скоро они прилетят и в Украину.
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Бубовчка отказал дать самолёт Пороху чтоб привести 100 000 защитных костюмов из Кореи что затянет время их приволза на 2 недели и благодаря чему будут заражённые тысячи медиков ведь уже по 100 в день а если медики заболеют лечить никого не будут .
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А "наш" президент Додон сказал,что СКОРО БУДЕТ подписан договор о кредите на 200 млн. долларов из рфии (помните идиота Сергей Савельев,выходящий на Цензоре под молдавским флагом,который утверждал,что кредит УЖЕ получен в начале апреля?). Правда есть еще некоторые проблемы. Нет никакой информации,что заседаниях рассейского правительства приняты какие нибудь решения об этом кредите.И почему то этот кредит должен быть подписан послом Молдовы в рфии Андрей Негуца (вот как комсомол животворящий помог человеку в карьерном росте,интересно,он помнит свои порванные зеленые спортивные шаровары,студенческих лет?),-разве посол должен такое подписать? В общем,то что вышеназванный тролль является фейкометом -убедилисиь. А про договор,-бабка на двое сказала,-то есть вилами по воде.
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