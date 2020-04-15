 Кличко про ситуацію з Поворозником: "Хтось має сісти - або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.
"Щодо резонансної теми, що вчора ввечері сколихнула ЗМІ. Та й мене теж сколихнула. Щодо того, що першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника нібито спіймали на хабарі та затримали. Вчора в його кабінеті представники СБУ та Нацполіції проводили невідкладні слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, - краще тут не працювати. Головні принципи, за якими люди обирають владу, і за якими я став мером, – нульова толерантність до корупції та справедливість. І, якщо чиновник винен – має відповідати за законом! Тут без варіантів. Я нікого не покривав і покривати не буду! Але. Якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно мають відповідати ті, хто за цим стоїть! Я цю справу доведу до кінця! І вимагаю – аби не було політичної заангажованості правохоронців – відкритого і публічного розслідування цієї справи!", - підкреслив Кличко.
Він зазначив, що перший заступник голови КМДА – чиновник високого рангу. І, згідно із законодавством, такі справи – підслідність НАБУ.
"Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на питання, що хвилюють суспільство. Ми всі чекаємо об’єктивного і справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над "і". Та відповідальності винних за законом. Хтось має сісти – або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу!" - наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника із $60 тис., а в мерії Києва тривають обшуки.
с поличным взяли...
Посредника?
Он скажет, что впервые его видит и это провокация.
он оказался честным челом и я извинился что подумал про него плохое на ветке по этой теме выше на Цензоре..
Сдай коррупционера-получи 3 уголовных дела
Он родственник Омельченко и был пристроен в КГГА им же после демобилизации из армии.
Пережил кучу меров, а Веталя придумал специально для него должность первого зама.
Очень на то похоже
фуфло? ))))