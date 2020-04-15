EN|RU|UK
COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
 Події, Київські новини
  8315  33
Все про:КМДА (842) Кличко (1118) Поворозник (57)

 Кличко про ситуацію з Поворозником: "Хтось має сісти - або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу"

Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що розслідування справи щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника має бути відкритим і публічним. І суспільство має отримати відповіді на всі запитання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час брифінгу.

"Щодо резонансної теми, що вчора ввечері сколихнула ЗМІ. Та й мене теж сколихнула. Щодо того, що першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника нібито спіймали на хабарі та затримали. Вчора в його кабінеті представники СБУ та Нацполіції проводили невідкладні слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо слабкі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, - краще тут не працювати. Головні принципи, за якими люди обирають владу, і за якими я став мером, – нульова толерантність до корупції та справедливість. І, якщо чиновник винен – має відповідати за законом! Тут без варіантів. Я нікого не покривав і покривати не буду! Але. Якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно мають відповідати ті, хто за цим стоїть! Я цю справу доведу до кінця! І вимагаю – аби не було політичної заангажованості правохоронців – відкритого і публічного розслідування цієї справи!", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що перший заступник голови КМДА – чиновник високого рангу. І, згідно із законодавством, такі справи – підслідність НАБУ.

"Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на питання, що хвилюють суспільство. Ми всі чекаємо об’єктивного і справедливого розслідування, яке розставить усі крапки над "і". Та відповідальності винних за законом. Хтось має сісти – або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу!" - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що першого заступника голови КМДА Поворозника викрито в одержанні хабаря, затримано посередника із $60 тис., а в мерії Києва тривають обшуки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні Києва готові до прийому "другої хвилі" хворих на коронавірус, - КМДА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189182
 
   
 Топ коментарі
 
Гео Лерос
Сдай коррупционера-получи 3 уголовных дела
 показати весь коментар
 
Ну Клічко хоча б відреагував миттєво. А бубочка і досі, наскільки я розумію, про Єрмака не виступив перед народом (а не перед своїми депутатами з претензією, що не захищають своїх).
 показати весь коментар
 
Куда, туда?
Он родственник Омельченко и был пристроен в КГГА им же после демобилизации из армии.
Пережил кучу меров, а Веталя придумал специально для него должность первого зама.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тебя дано нужно посадить это точно
 показати весь коментар
 
 
Ну Клічко хоча б відреагував миттєво. А бубочка і досі, наскільки я розумію, про Єрмака не виступив перед народом (а не перед своїми депутатами з претензією, що не захищають своїх).
 показати весь коментар
 
 
"Кто-то должен сесть - или Ермак или тот, кто оклеветал...
 показати весь коментар
 
 
Виталик!, - он твой первый заместитель между прочим....
 показати весь коментар
 
 
Ну, Веталю всегда критикую, но СБУ сработало настолько топорно, что предъявить, собственно, нечего.
 показати весь коментар
 
 
ну там, как бы кучи бабла предъявили прямо в кабинете...
с поличным взяли...
 показати весь коментар
 
 
Кого?
Посредника?
Он скажет, что впервые его видит и это провокация.
 показати весь коментар
 
перепрятушки...
он оказался честным челом и я извинился что подумал про него плохое на ветке по этой теме выше на Цензоре.. Кличко про ситуацію з Поворозником: "Хтось має сісти - або корумпований чиновник, або ті, хто фабрикував цю справу" - Цензор.НЕТ 770
 показати весь коментар
 
врать то ЗАЧЕМ. так кОкОй-то фуфлыжный "посредник" ))) в подворотне )))
 показати весь коментар
 
"Кто-то должен сесть - или Ермак или тот, кто оклеветал...
 показати весь коментар
 
 
Гео Лерос
Сдай коррупционера-получи 3 уголовных дела
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а ну Педалий . поглядим .кто сядет .ты конечно же не при делах .нееет .
 показати весь коментар
 
 
Куда, туда?
Он родственник Омельченко и был пристроен в КГГА им же после демобилизации из армии.
Пережил кучу меров, а Веталя придумал специально для него должность первого зама.
 показати весь коментар
 
 
вообщето по закону-депутаты киевсовета Кличко о ситуации с Поворозником: "Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело" - Цензор.НЕТ 8609
 показати весь коментар
 
 
Провокация и политическии репрессии. В окружении Витальки такого быть не может.
 показати весь коментар
 
Нитрожте Виталика - он лучший мэр пока шо)
 показати весь коментар
 
 
Любого из нынешней и прошлых властей можно арестовывать и расстреливать за казнокрадство и мегакоррупцию - ошибки быть не будет. Украинское общество это 28 лет понимет.
 показати весь коментар
 
 
віталя включив дурачка, нічого не знає.
 показати весь коментар
 
 
Или тот кто захочет повлиять на решение.. вмешаться.. прикрыть...
 показати весь коментар
 
......Кто-то должен сесть - или коррумпированный чиновник, или те - кто фабриковал это дело !)", - отметил Виталий Кличко.....перлы Витальки.) уже установил)......нет Володи Парасююка его ноги в чердак так точно.
 показати весь коментар
 
 
надо связать посредника с Поворозником, если взяли кого то на взятке и сейчас спихуют на Поворозника что типа от него (Могли и Кличко сказать доказательства не соберут рассыпется дело, а посредник может свидетельствовать на кого угодно что его подослали хоть Зеля хоть Ярмак хоть Порах)
 показати весь коментар
 
Педалик уже намекает шо Рафик ниувинават а дело сфабриковано кароче соя, фас!
 показати весь коментар
 
а что мешало отследить движение бабла до конечного адресата?
фуфло? ))))
 показати весь коментар
 
 
Ну яко бы взяли посредника с 60 тоннами баксов. И что? Если Провозник их в руки не брал и на руках нет следов краски. то все это буря в стакане. НЕДОКАЗУЕМО.
 показати весь коментар
 
 
Могут быть записи переговоров посредника с чиновником...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору