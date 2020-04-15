 За добу кількість випадків COVID-19 на Київщині зросла до 230: найбільше заражених у Києво-Святошинському та Обухівському районах, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, у Київській області станом на 10.00 15 квітня 2020 року офіційно підтверджено 230 випадків захворювання на коронавірус. За добу лабораторно підтверджено 6 нових випадків коронавірусної хвороби", - йдеться в повідомленні.

Так, в Обухівському р-ні – 43 (20 – смт Козин , 4-с. Романків, 8 – м. Українка, 10 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка). У Києво-Святошинському р-ні – 75 (11 – с. СофіївськаБорщагівка, 8 – Крюковщина, 18 – м . Вишневе, 9– м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське , 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка; 2 –с. Чайки, 1 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 2– Білогородка, 1- Капітанівка, 1- с. Нове, 1- с. Гнатівка);

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Один випадок в Баришівському р-ні; 3 - в Білоцерківському р-ні; 3 - в Бориспільському р-ні, (2 - с. Гнідин, 1 - с. Воронків), 7 - в Броварському р-ні, (с. Зазим'я, Княжичі по 2 випадки, смт Калита - 1 випадок, Требухів - 1, Погреби - 1); 3 - в Бородянському р-ні; 4 - в Васильківському р-ні; 1 - в Іванківському районі; 4 - в Макарівському р-ні; 2 - в Миронівському р-ні; 3 - в Переяслав-Хмельницькому р-ні; 1 - Поліському р-ні; 1 - Рокитнянському р-ні; 6 - в Ставищенському р-ні; 7 - в м. Біла Церква, 10 - в м. Бровари; 12 - в м. Бориспіль; 1 - в смт Бородянка; 7 – м. Буча. 2 – м. Васильків; 6 – м. Вишгород; 12 - в м. Ірпінь; 4 - в м.Фастів; 1 - в смт Ворзель; 2 - в м Гостомель; 1 - в смт. Коцюбинське; 1 - в смт Ставище; 3 - в м. Кагарлик; 2 - в м. Переяслав; 1 - в смт Рокитне; 1 - в м. Іванків.

З них на стаціонарному лікуванні – 68 особи, на амбулаторному лікуванні (самоізоляція) – 162 особи. Із них діти – 13: 3 – смт Козин ; 1 – Обухів; 1 – с. Лісники; 1 – с. Гатне; 1 – с. Борщагівка; 1– м. Бориспіль, 2 – м. Ірпінь; 1- Поліський район, 1 – м. Фастів, 1 – м. Бровари. Одужало – 12 Померло – 9 людей: 4 випадки – Києво-Святошинський район (Вишневе, с. Святопетрівське, с. Гатне, с. Тарасівка); 1 випадок – Макарівський район (с. Мостище), 1 випадок – м. Біла Церква, 1 випадок – м. Фастів, 1 випадок – м. Васильків, 1 випадок – Ставищенський район.

За останню добу отримано 89 повідомлень про підозру. Встановлено медичне спостереження за 2219 контактними особами.

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