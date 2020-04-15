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 Міністри Нової Зеландії на 20% урізали свою зарплату на знак солідарності з населенням, яке біднішає через COVID-19

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн оголосила, що їй, а також міністрам її уряду і високопосадовцям скоротять зарплати на 20%.

Про це повідомило агентство Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я можу підтвердити, що я сама, міністри кабінету і глави державних установ отримають 20% скорочення зарплат на наступні шість місяців, - сказала Арден, виступаючи перед журналістами. - Усвідомлюючи, що багато новозеландців зіткнулися зі скороченням субсидій і зарплат, багато хто втратив роботу через наслідки пандемії коронавірусу, ми настільки ж гостро відчуваємо труднощі, які переживають наші громадяни. Це стосується мене і людей, з якими я зустрічаюся щодня".

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Таким чином уряд країни "підтримав" громадян, які втратили дохід і робочі місця. Зазначається, що скорочення зарплат не торкнеться співробітників держсектору, які задіяні в боротьбі з епідемією - працівників охорони здоров'я і поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189177
 
   
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Від таких новин у найвеличнішого не тіко підгузок переповниться, але ще й очі від натуги повилазять! Де ж вони "столоваться" будуть? Їм же не вистачає на виховання дітей (ненароджених до того ж)! А як же збільшення витрат на офіс цього постраждалого? Теж "під ніж"? Ви що? Так же він скопититься сам раніше, ніж його до гілляки підведуть! Міністри Нової Зеландії на 20% урізали свою зарплату на знак солідарності з населенням, яке біднішає через COVID-19 - Цензор.НЕТ 6917
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