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COVID-19 Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Пожежі в зоні ЧАЕС Денис Єрмак і Гео Лерос
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 У Миколаєві виявили перший випадок коронавірусу, в області вже 22 хворих

Перший випадок коронавірусу виявили в Миколаєві, всього в області вже 22 хворих.

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджені випадки COVID-19, при цьому зареєстровано групове захворювання у Вознесенському районі, де захворіло 18 осіб.

Також виявлено 4 позитивні результати у хворих з діагнозом "пневмонія": два - Вознесенськ, по 1 випадку - в Южноукраїнську і Миколаєві. Зараз проводиться епідеміологічне розслідування та визначення контактних осіб.

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Також повідомляється, що з 16 березня введено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону. За ними ведеться медико-санітарне спостереження і контроль за дотриманням термінів і умов самоізоляції. Всього на обліку 3166 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189175
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь надо создавать комиссию, что бы расследовала "феномен Ляшко"... Приехал и заразил всех?)
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ЗІЙШОВ ДУХ ВОДОКАНАЛУ, ЗАМИРОТОЧИЛА ТРУБА: У ДНІПРІ ПЕРЕКОПАЛИ ВХІД ДО ХРАМУ, ДЕ ПРОВОДИЛИ МАСОВІ БОГОСЛУЖІННЯ
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Теперь надо создавать комиссию, что бы расследовала "феномен Ляшко"... Приехал и заразил всех?)
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Приехал Ляшко и показал из какого места правильно брать мазки для анализа. Правда, было бы гораздо смешнее, если бы им это показал другой Ляшко. В Николаеве выявили первый случай коронавируса, в области уже 22 заболевших - Цензор.НЕТ 9407
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Ну вот, что смягчать карантин собрались да?
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ЗІЙШОВ ДУХ ВОДОКАНАЛУ, ЗАМИРОТОЧИЛА ТРУБА: У ДНІПРІ ПЕРЕКОПАЛИ ВХІД ДО ХРАМУ, ДЕ ПРОВОДИЛИ МАСОВІ БОГОСЛУЖІННЯ
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Шестирічна дитина захворіла. Гумор тут ні до чого.
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В Николаеве выявили первый случай коронавируса, в области уже 22 заболевших



с киева специально завезли парочку штук,

нехрен выделяться панимаишь небалеют ани





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От так! А писали що нема. Виявляється треба не брехати а правильно і вчасно проводити тестування.
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как мог заболеть 6-летний ребенок?! Он не был на Бали, не приехал с Польши! Первым делом родителей проверить!
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Да что же такое внимание к Николаеву?. Сколько у нас областей?
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