 У Миколаєві виявили перший випадок коронавірусу, в області вже 22 хворих

Про це йдеться в повідомленні Миколаївської ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджені випадки COVID-19, при цьому зареєстровано групове захворювання у Вознесенському районі, де захворіло 18 осіб.

Також виявлено 4 позитивні результати у хворих з діагнозом "пневмонія": два - Вознесенськ, по 1 випадку - в Южноукраїнську і Миколаєві. Зараз проводиться епідеміологічне розслідування та визначення контактних осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нехай люди їдять свої шашлики, може, це останній сезон в їхньому житті, - мер Миколаєва Сенкевич закликав залишатися вдома на Великдень. ВIДЕО

Також повідомляється, що з 16 березня введено облік жителів Миколаївської області, які прибули з-за кордону. За ними ведеться медико-санітарне спостереження і контроль за дотриманням термінів і умов самоізоляції. Всього на обліку 3166 осіб.