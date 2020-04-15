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Все про:Крим (8970) державна зрада (271) ДБР (1049)

 Експрокурор АР Крим, який брав участь у "судах" над українцями після окупації півострова, постане перед судом

ДБР направило в суд обвинувальний висновок стосовно колишнього прокурора Автономної Республіки Крим, який обвинувачується в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації півострова правоохоронець, нехтуючи присягою працівника прокуратури України, за власним бажанням вступив до незаконно створеної так званої "прокуратури Республіки Крим" Російської Федерації.

Діючи в інтересах країни агресора прокурор, перебуваючи на посаді старшого прокурора новоствореної прокуратури АР Крим, у якості сторони обвинувачення приймав участь у судових засіданнях відносно проукраїнсько налаштованих громадян. Такими діями він порушував права громадян на свободу і особисту недоторканість та справедливий суд. За його безпосереднього сприяння, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який активно виступав проти окупації півострова Крим, незаконно позбавили волі на строк понад 9 місяців.

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Крім цього, працівниками "новостворених правоохоронних органів" порушено низку кримінальних проваджень, а судами Російської Федерації постановлені обвинувальні вироки.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3189173
 
   
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Бойко сажают тех, до кого не дотянуться. Хоть бы одного пи22раса , из тех. что в Украине реально закрыли.
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Закрити не допоможе. Обміняють. Мені здається, затриманого Шайианова теж обміняють якнайшвидше, щоб зайвого не наговорив.
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Шайтанов должен быстро умереть от коронавируса.
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Вот опять "бывший правоохранитель". Кто? Заочно сУдим или как? Если заочно - так это и я так могу. Зачем нам для этого дорогостоящая контора с таким громким названием "ГБР"?
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